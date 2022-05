Bei russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Hafenstadt Odessa werden in der Nacht mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt, berichtet die Agentur Unian unter Berufung auf die örtliche Militärführung. "Der Feind hält seinen psychologischen Druck aufrecht und setzt seine hysterischen Attacken gegen friedliche Zivilisten und die zivile Infrastruktur fort", heißt es. Die Stadt wird am Abend von zahlreichen Explosionen erschüttert, die sowohl auf Raketeneinschläge als auch die Luftabwehr zurückzuführen waren. Nach Medienberichten werden unter anderem ein Einkaufszentrum und ein Warenlager getroffen.

+++ 01:31 Angeblich noch Zivilisten im Werk Asowstal in Mariupol +++

Entgegen Berichten über die vollständige Evakuierung aller Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Werk Asowstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen sich dort immer noch rund 100 Zivilpersonen aufhalten. Zudem hielten sich immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt auf, sagt der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko. "Schwer zu sagen, wer von ihnen die Stadt verlassen will", wird er von der "Ukrajinska Prawda" zitiert.

+++ 00:38 Von der Leyen sieht bei Besuch in Ungarn "Fortschritte" im Streit um EU-Ölembargo +++

Im Ringen um ein EU-Ölembargo gegen Russland berichtet Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Budapest nach einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban von "Fortschritten". Das Gespräch sei "hilfreich gewesen, um mit den Sanktionen und der Energiesicherheit zusammenhängende Themen klarer zu machen", schreibt von der Leyen auf Twitter. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber weitere Arbeit ist nötig." Ungarn ist stark von russischem Öl abhängig und blockiert bisher einen Beschluss der EU-Staaten über ein Ölembargo gegen Russland.

+++ 23:47 Ukraine: Russland setzt Hyperschallraketen gegen Odessa ein +++

Die russische Luftwaffe feuert am Abend nach Darstellung des ukrainischen Militärs mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf die Hafenstadt Odessa. Dabei werden mehrere "touristische Objekte" getroffen und mindestens fünf Gebäude zerstört, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Auch ein Einkaufszentrum sei beschädigt, berichtet eine regionale Online-Seite. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Suche nach weiteren Opfern unter den Trümmern dauere an.

+++ 23:08 Grünen-Linker Hermann gegen Lieferung schwerer Waffen an Ukraine +++

Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann lehnt die Entscheidung der Ampel-Bundesregierung für eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ab. Er sei der Meinung, dass "mit mehr Waffen mehr Gewalt und Gegengewalt entstehen kann", sagt Hermann, der zum linken Flügel der Grünen gehört. Hermann räumt ein, es sei eine "Dilemmasituation, wo es keinen befriedigenden Ausweg gibt". Doch seine Meinung dazu sei: "Im Zweifel vorsichtig, eher nein." Er sei sich sicher: "Es ist nicht friedensförderlich." Panzer seien keine "Verteidigungsfahrzeuge". Hermann sagt, er wundere sich, wie die Stimmung in der Politik in der Frage der Waffenlieferungen innerhalb weniger Wochen "komplett gekippt" sei.

+++ 22:48 Biden unterzeichnet neues Gesetz für schnellere Waffenlieferungen an Ukraine +++

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das schnellere Waffenlieferung an die Ukraine ermöglichen soll. Biden unterschrieb am Montag im Oval Office des Weißen Hauses das Gesetz, das auf einem Programm aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen Nazi-Deutschland basiert. Die USA würden damit den Kampf der Ukraine unterstützen, “ihr Land und ihre Demokratie gegen Putins brutalen Krieg zu verteidigen”, sagte Biden. Die Vorlage hatte den US-Kongress mit breiter parteiübergreifender Mehrheit passiert. Das Gesetz gibt Biden mehr Vollmachten, Vereinbarungen mit der ukrainischen Regierung zur Lieferung von US-Waffen zu treffen.

