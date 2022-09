Finnland will die Einreise ins Land für Russen deutlich beschränken. Russischen Staatsbürgern werde es nicht mehr möglich sein, "aus touristischen Gründen" einzureisen, kündigt der finnische Außenminister Pekka Haavisto an. Ins Land würden russische Bürger nur noch dann kommen können, wenn es "einen anderen Grund" für eine Einreise gebe. Damit positioniert sich Finnland an der Seite der anderen vier EU-Staaten, die direkt an Russland angrenzen: In den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie in Polen gelten bereits ähnlich strenge Regeln. Nach der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigten Teilmobilmachung der Streitkräfte hatte sich die Zahl der Einreisen russischer Staatsbürger nach Finnland verdoppelt. So reisten allein am Donnerstag über 6.000 Menschen ein, in der Vorwoche waren es noch 3.000 gewesen.

+++ 00:53 Biden kündigt weitere Sanktionen bei russischen Annexionen an +++

US-Präsident Joe Biden droht Russland mit harten Sanktionen für den Fall von Annexionen nach den "Referenden" in russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine . Die USA würden gemeinsam mit ihren Verbündeten und Partnern daran arbeiten, dass in diesem Fall weitere "schnelle und harte" wirtschaftliche Maßnahmen gegen Russland ergriffen würden, erklärt Biden, der die Referenden als "Farce" bezeichnete.

+++ 23:46 Selenskyj ruft rekrutierte Ukrainer zur Sabotage auf +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt die Bürger in den besetzten Gebieten vor der Mobilmachung durch das russische Militär. "Verstecken Sie sich auf jeden Fall vor der russischen Mobilisierung. Vermeiden Sie Einberufungen", so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Wer schon von der russischen Armee eingezogen worden sei, solle deren Aktivitäten sabotieren und an Kiew melden, um dann so schnell wie möglich zu fliehen. Weiter hebt er hervor, die Zurückeroberung von 9000 Quadratkilometern ukrainischen Territoriums sei auch dank der Hilfe der örtlichen Bevölkerung gelungen.

+++ 22:58 Kiew entzieht iranischem Botschafter die Akkreditierung +++

Kiew will die diplomatische Vertretung des Iran in der Ukraine wegen des Vorwurfs von Waffenlieferungen an Russland deutlich einschränken. Dem iranischen Botschafter wird die Akkreditierung entzogen. Die iranischen Waffenlieferungen seien "ein feindseliger Akt, der den Beziehungen zwischen der Ukraine und dem Iran schweren Schaden zufügt", teilt das ukrainische Außenministerium mit. Zuvor war bei einem russischen Angriff mit iranischen Drohnen nach ukrainischen Angaben in Odessa ein Zivilist getötet worden.

+++ 22:18 Ukraine: Vier von Russland eingesetzte iranische Drohnen abgeschossen +++

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben vier iranische Drohnen "Kamikaze"-Drohnen abgeschossen, die von den russischen Streitkräften eingesetzt wurden. Das Militär teilt mit, die Drohnen vom Typ Shahed-136 seien über dem Meer nahe der Hafenstadt Odessa abgeschossen worden. Die Ukraine und die USA haben den Iran wiederholt beschuldigt, Drohnen an Russland zu liefern. Teheran bestreitet dies.

+++ 21:53 UN-Ermittler sehen Beweise für russische Kriegsverbrechen in Ukraine - auch Kinder gefoltert +++

UN-Ermittler stellen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zahlreiche Kriegsverbrechen festgestellt. "Auf der Grundlage der (...) gesammelten Beweise ist die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen wurden", sagt der Leiter der Untersuchungskommission für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine, Erik Mose, vor dem UN-Menschenrechtsrat. Es gebe Beweise für zahlreiche Hinrichtungen von Menschen mit auf den Rücken gefesselten Händen, Kinder seien vergewaltigt und gefoltert worden, fügt Mose hinzu. Den Ermittlern zufolge habe es sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalttaten russischer Soldaten gegeben, in einigen Fällen wurden Angehörige gezwungen, Zeugen der Verbrechen zu sein.

+++ 21:38 Treffen zwischen Baerbock und Lawrow bei UN-Vollversammlung geplatzt +++

Ein anvisiertes Treffen zwischen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und dem russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow in New York ist geplatzt. "Nachdem sie ihre Anfragen zu Verhandlungen mit Sergej Lawrow am Rande der UN-Vollversammlung gestellt und von der russischen Seite einen Terminvorschlag bekommen haben, sind die EU-Delegationen vom Radar verschwunden", kritisiert die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal. Dabei bezieht sich die 46-Jährige offenbar auch auf ein angebahntes Gespräch zwischen Baerbock und Lawrow. Im Vorfeld der Generaldebatte in New York habe es Kontakte zwischen den Delegationen vor Ort gegeben.

