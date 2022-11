Südkorea dementiert eine Meldung des "Wall Street Journal", wonach an die USA veräußerte Munition an die Ukraine weitergegeben werden solle. Dem südkoreanischen Verteidigungsministerium zufolge sind die USA der Endabnehmer der Artilleriegranaten bei einem Waffendeal zwischen den beiden Ländern. Das Blatt hatte zuvor berichtet, dass die Geschosse mittels eines vertraulichen Waffengeschäfts zwischen Seoul und Washington verkauft werden sollen. Die Munition sollte laut WSJ dann später an die Ukraine weitergegeben werden. In seiner Erklärung betont das Verteidigungsministerium: Südkoreas Position, der Ukraine keine tödlichen Waffen zukommen zu lassen, bleibe unverändert.

+++ 01:32 Südkorea verkauft den USA Munition für Ukraine +++

Südkorea will einem Medienbericht zufolge zum ersten Mal Munition an die Ukraine liefern. Geplant ist dabei ein Umweg über die USA. Die Artilleriegeschosse sollten mittels eines vertraulichen Waffengeschäfts zwischen Seoul und Washington veräußert werden, schreibt das "Wall Street Journal". Die Rüstungsgüter sollten dann später an die Ukraine weitergegeben werden.

+++ 00:43 Lindner sieht keine Anzeichen für veränderte Ukraine-Politik der USA +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet in der Folge der Zwischenwahlen in den USA nicht mit einer Einschränkung der Hilfen für die Ukraine. Er habe "keine Anzeichen, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik in Bezug auf die Ukraine verändern", so der FDP-Politiker im ZDF. Er sei im regelmäßigen Austausch mit seiner US-Amtskollegin. Die USA sähen "die besondere Bedeutung dieses Krieges in geopolitischer Hinsicht". Da gehe es vor allem um Mitmenschlichkeit, aber eben auch um die europäische Sicherheitsarchitektur und die Werte der liberalen Demokratien.

+++ 23:44 Selenskyj über befreite Gebiete: "Wichtigste Aufgabe ist die Minenräumung" +++

Ukrainische Truppen haben laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits mehr als 40 Ortschaften in der Region Cherson befreit. "Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der laufenden Verteidigungsoperation an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehren, beträgt bereits Dutzende", sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft. Gleichzeitig warnt er vor den Gefahren in den aufgegebenen Gebieten: Die Besatzer ließen Tausende Blindgänger und Munition zurück. "Die erste und grundlegende Aufgabe ist die Minenräumung", so Selenskyj. Nach seinen Erkenntnissen seien noch rund 170.000 Quadratkilometer des Landes minenverseucht.

+++ 23:00 Ukrainische Truppen sollen in Cherson sein +++

Ukrainische Streitkräfte haben angeblich das Stadtgebiet von Cherson erreicht. Das meldet der Kommandeur des ukrainischen Bataillons "Revanche" Bogdan Khodakovsky. Die feindliche Küste stehe unter schwerem Beschuss, schreibt er bei Twitter. Der Telegram-Kanal "Grey Zone", der der Söldnergruppe Wagner nahesteht, schreibt: "Ukrainische Streitkräfte dringen in die russische Stadt Cherson ein". Russland hatte die Stadt völkerrechtswidrig annektiert.

+++ 22:05 USA: Stufen Russland in Dumping-Fragen nicht mehr als Marktwirtschaft ein +++

Die USA werden Russland nach Angaben des Handelsministeriums in Washington in Anti-Dumping-Verfahren künftig nicht mehr als Marktwirtschaft einstufen. Mit der Entscheidung könne die US-Regierung die "ganze Macht" der Anti-Dumping-Gesetze anwenden angesichts von Marktverwerfungen, die durch die zunehmende Einmischung der russischen Regierung in die Wirtschaft entstünden.

