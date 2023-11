Die USA fliegen zwei Insidern zufolge auf der Suche nach israelischen Geiseln mit Überwachungsdrohnen über den Gazastreifen. Die Drohnenflüge würden seit über einer Woche durchgeführt, so eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die USA gehen davon aus, dass sich unter den mehr als 200 von den Hamas verschleppten Geiseln möglicherweise auch zehn Amerikaner befinden, deren Verbleib ungeklärt ist.

+++ 01:40 Israel hält Steuertransfer nach Gaza zurück +++

Israel will einen Transfer von Steuereinnahmen an die palästinensische Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland vornehmen, aber die für den von der Hamas regierten Gazastreifen bestimmten Mittel zurückhalten. Das israelische Kabinett erklärt, dass es auch Gelder zum Ausgleich von Stipendien einbehalten werde, die die palästinensische Autonomiebehörde an militante Palästinenser und deren Familien zahlt. Die palästinensische Autonomiebehörde, die sich in der Vergangenheit geweigert hat, gekürzte Steuerzahlungen zu akzeptieren, gibt keinen Kommentar ab.

+++ 00:32 Israel will Arbeiter aus dem Gazastreifen zurückschicken +++

Seit Kriegsbeginn in Israel festsitzende Arbeiter aus dem Gazastreifen sollen nach dem Willen der israelischen Regierung in das abgeriegelte Gebiet zurückgeschickt werden. Es sollen auch keine Palästinenser von dort mehr zum Arbeiten nach Israel kommen dürfen, beschließt das Sicherheitskabinett nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Vor dem Großangriff der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober war es üblich, dass Tausende Palästinenser mit Sondergenehmigungen nach Israel einreisen und dort arbeiten durften.

+++ 23:50 WHO beklagt mentale Gesundheitskrisen in Israel und Gaza +++

Der Terrorangriff der Hamas in Israel und Israels Gegenangriff im Gazastreifen haben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitreichende psychische Folgen bei den Menschen in der Region. "Alle in Gaza" würden psychosoziale Unterstützung benötigen, sagt Rik Peeperkorn, WHO-Repräsentant für die palästinensischen Gebiete. Er erinnerte daran, dass die mehr als zwei Millionen Einwohner von Gaza zuvor schon jahrelang von Konflikten und von Blockaden durch Israel belastet worden seien.

+++ 23:23 Innenpolitischer Streit in USA blockiert Hilfe für Israel +++

Innenpolitischer Streit zwischen Demokraten und Republikanern im amerikanischen Parlament blockiert inmitten der Nahost-Krise Hilfen der USA für Israel. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedet zwar einen Gesetzentwurf mit milliardenschwerer Unterstützung für Israel. Die Hilfen sind darin aber an Bedingungen geknüpft, was bei US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten wiederum auf vehementen Widerstand trifft. Die Gesetzespläne haben daher keine Chance, vom Senat verabschiedet zu werden und am Ende in Kraft zu treten.

+++ 22:32 Frankreich schickt zweiten Hubschrauberträger zur Gaza-Küste +++

Im Bemühen um die medizinische Versorgung Verletzter schickt Frankreich einen zweiten Hubschrauberträger an die Küste des Gazastreifens. Die "Dixmude" werde so ausgerüstet, dass sie in ein Krankenhaus-Schiff umgewandelt werden könne, sagt Verteidigungsminister Sebastien Lecornu dem Sender France Info. Frankreich hat bereits die "Tonnerre" ins östliche Mittelmeer entsandt. Laut Präsident Emmanuel Macron sollen damit Krankenhäuser in Gaza unterstützt werden. Doch die Aufgabe der beiden Schiffe ist Experten zufolge nicht klar, weil sie für eine große Zahl von Verletzten aus Gaza zu klein sind und der Sinn einer Verlegung von Patienten von Land auf See ohnehin als fraglich gilt. Lecornu erklärt, das Vorhaben befinde sich noch in der Planungs- und Abstimmungsphase mit den Behörden in Israel und Ägypten.

+++ 22:02 Gaza-Arzt: "Operationen werden ohne Anästhesie durchgeführt" +++

Ein leitender Kinderarzt im Gazastreifen warnt davor, dass die Krankenhäuser in dem abgeriegelten Küstengebiet bald zu "Friedhöfen" werden. Hussam Abu Safija, der leitende Kinderarzt im Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, sagt: "Wir tun unser Möglichstes, aber wir brauchen bessere medizinische Versorgung, sonst werden unsere Krankenhäuser zu Friedhöfen." Ärzte müssten primitive Mittel zur Versorgung der Patienten nutzen. "Einige Operationen werden ohne Anästhesie durchgeführt", sagt er. "Um die Wunden von verletzten Kindern zu säubern, musste ich mit Wasser vermischtes Chlor verwenden." Das Krankenhaus habe keine Schmerzmittel und Antibiotika mehr. Operationen würden mit Handylichtern durchgeführt.

+++ 21:13 Mehr als 70 US-Bürger aus Gaza ausgereist +++

Unter den heute aus dem Gazastreifen ausgereisten Ausländern und Palästinensern mit doppelter Staatsangehörigkeit sind nach Angaben der US-Regierung 74 Menschen mit amerikanischem Pass. Sie und Familienangehörige auf der ägyptischen Seite am Grenzübergangs Rafah angekommen, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington. Diese Zahl sei aber nur eine Momentaufnahme - sie ändere sich in Echtzeit. Man hoffe, dass heute noch weitere Amerikaner ausreisen können. Bereits am Vortag seien fünf US-Staatsangehörige aus Gaza ausgereist.

+++ 20:43 Pentagon gegen Bidens Forderung nach einer Feuerpause +++

Das US-Verteidigungsministerium ist gegen eine Feuerpause im Gaza-Krieg. Eine solche würde den Hamas-Terroristen Zeit geben, sich neu zu formieren, sagt Pentagon-Sprecher Patrick S. Ryder gegenüber Journalisten. Präsident Biden hatte sich zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Minnesota für eine Feuerpause ausgesprochen. "Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, um die Gefangenen herauszuholen", so Biden.

