Liveticker zum Unionsstreit: +++ 02:25 Linke: Merkel rückt weiter nach rechts +++

Die Linkspartei kritisiert die Einigung der Unionsparteien im Asylstreit: "Der Machtkampf in der Union ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten", erklären die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger. "Nach dem Rücktritt vom Rücktritt belohnt Bundeskanzlerin Merkel das Schmierentheater der CSU mit weiteren Zugeständnissen und rückt damit die Politik weiter nach rechts."

+++ 01:55 Grünen-Chefin Baerbock kritisiert Unionskompromiss +++

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisiert den Kompromiss der Unionsparteien zur Asylpolitik scharf. "Einen Innenminister im Amt zu halten, der bereits erklärt hatte, dass er keine Lust darauf hat, das Zusammenleben in unserem Land zu gestalten, ist kaum zu ertragen", so Baerbock. "Als Schmiermittel dafür Internierungslager einzurichten, verschiebt den Wertekompass unseres Landes massiv." Die CDU müsse sich fragen, wie weit sie sich von der CSU noch treiben lasse. "Und die SPD sollte endlich Farbe bekennen", verlangt Baerbock vom dem Koalitionspartner der Unionsparteien. "Wer Humanität gegen angebliche Ordnung ausspielt, wird am Ende beides verlieren."

+++ 01:27 CDU-Vize Klöckner wirbt für Kompromiss +++

CDU-Vize Julia Klöckner sieht den unionsinternen Asylkompromiss als gute Grundlage, um auch in der Bundesregierung mit der SPD eine Verständigung zu erreichen. "Wichtig war, das wir uns erstmal einig sind als CDU und CSU", sagt die Bundesagrarministerin der ARD. Das sei erste Voraussetzung, um auf den Koalitionspartner zuzugehen. Die SPD treibe ja auch um, wie man Europa zusammengehalten bekomme, aber auch Ordnung in das Asylsystem. "Derjenige, der was ablehnt, muss natürlich dann auch einen besseren Vorschlag haben, und den sehe ich bisher noch nicht."

+++ 01:15 Doskozil: Kompromiss "schlecht für EU und Österreich" +++

In Österreich stößt der Kompromiss im deutschen Asylstreit auf Kritik. Der ehemalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil von der SPÖ ruft die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung in Wien auf, gegen die Pläne von CDU und CSU für Asyl-Transitzentren an der deutschen Grenze zu Österreich vorzugehen. "Dieser innerparteiliche Kompromiss der Union bedeutet eine einseitige Belastung für Österreich", sagt er. Doskozil, aktuell Landesfinanzminister im Burgenland und einer der führenden Vertreter der Sozialdemokraten in Österreich, bezeichnet die Einigung der CDU/CSU als "schlecht für die EU und schlecht für Österreich".

+++ 01:01 Vizekanzler Scholz: "Sind wieder bei der Sache" +++

Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sieht nach der Einigung von CDU und CSU i m Asylstreit die ersten Wogen geglättet. "Wir sind weg von der Psychologie und wieder bei der Sache", so der SPD-Politiker nach dem Koalitionsgipfel im Kanzleramt.

+++ 00:47 Nahles: SPD hat noch viele Fragen, nächstes Treffen 18.00 Uhr +++

Die SPD hat zur Einigung der Union auf Transitzentren weiteren Diskussionsbedarf. Der Vorschlag habe beim Koalitionsausschuss "heute nur andiskutiert" werden können, sagt Nahles. Es gebe noch viele Fragen, die geklärt werden müssten und auf die es am Dienstag Antworten geben solle. Man werde sich daher am Abend um 18.00 Uhr im Kanzleramt wieder treffen. Es sei insgesamt gut, dass sich CDU und CSU verständigt hätten.

+++ 00:11 Grünen-Chef Habeck: Union hat nur alten Vorschlag rausgekramt +++

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck kritisiert den Asylkompromiss von CDU und CSU als einen Aufguss alter Ideen. "CDU und CSU haben einen Vorschlag von 2015 rausgekramt und verkaufen das als Einigung", sagt er. "Diesen alten Kram kippen sie nun der SPD vor die Füße und sagen, super, das ist es jetzt. Dabei hat die SPD Transitzonen explizit als Massenlager abgelehnt. Arme SPD." Nach dem "Theater" der vergangenen Wochen, mit dem Deutschland und Europa destabilisiert worden seien, "ist das einfach hanebüchen."

