Der russische Präsident Wladimir Putin und der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko werden sich nach Angaben der russischen Regierung am heutigen Sonntag treffen. Lukaschenko sei zu einem Arbeitsbesuch in Russland und werde mit Putin über die weitere Entwicklung der "strategischen Partnerschaft" der beiden Länder sprechen, erklärt der Kreml.

+++ 02:20 Reparaturzentrum für Leopard-Panzer in Polen geht in Betrieb +++

Ein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angemahntes Reparaturzentrum in Polen für an die Ukraine gelieferte Leopard-Panzer ist fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Das gibt der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Samstagabend bekannt. "Das Reparaturzentrum in Gliwice ist in Betrieb! Die ersten beiden Leopard sind bereits aus der Ukraine im Bumar-Werk eingetroffen", schreibt der nationalkonservative Minister auf Twitter. Bereits im April hatten sich Pistorius und Blaszczak auf den Aufbau des Instandsetzungszentrums des Rüstungsherstellers Bumar-Labedy in Gliwice (auf Deutsch Gleiwitz) geeinigt. Dort sollen Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland und Polen repariert werden, die von der Ukraine im Kampf gegen Russland eingesetzt werden. Bei seinem Besuch in Polen Anfang Juli hatte Pistorius jedoch zu langsame Fortschritte der polnischen Seite bei der Fertigstellung des Zentrums kritisiert.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 02:06 Mehrere Tote nach Beschuss im Osten der Ukraine +++

In der Ukraine sind durch russischen Beschuss mehrere Menschen ums Leben gekommen und verletzt worden. In der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw im Osten des Landes sei am Samstag ein Bewohner durch russischen Beschuss getötet worden, teilt die lokale Staatsanwaltschaft bei Telegram mit. Eine weitere Person sei bei dem Beschuss des Ortes Dworitschna im Raum Kupjansk getötet und eine verletzt worden, heißt es weiter. Der Militärverwaltung des Gebiets Sumy im Nordosten des Landes zufolge wurden am Samstag mehrere Ortschaften mit Artillerie oder von Hubschraubern aus beschossen. Im Ort Krasnopil sei nach vorläufigen Erkenntnissen mindestens eine Person getötet und vier weitere verletzt worden.

+++ 00:53 NATO-Ukraine-Rat wird zu Getreide-Abkommen tagen +++

Auf Bitten der Ukraine hin beruft NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am kommenden Mittwoch ein Treffen des neuen NATO-Ukraine-Rats ein. Ziel sei es, über die jüngsten Entwicklungen zu beraten und den Transport von ukrainischen Getreide durch das Schwarze Meer zu erörtern, teilt Bündnissprecherin Oana Lungescu mit. Das Treffen solle auf Botschafterebene stattfinden. Kurz vor der Ankündigung hatte Stoltenberg mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Stoltenberg teilte danach mit: "Wir verurteilen Moskaus Versuch, Nahrungsmittel als Waffe einzusetzen, aufs Schärfste." Die Verbündeten stünden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite. Das von Russland angegriffene Land sei der NATO nach dem jüngsten Gipfel des Bündnisses so nahe wie nie.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 23:07 Selenskyj drängt auf Wiederaufnahme von Getreidelieferungen +++

Trotz des ausgelaufenen Getreideabkommens mit Russland drängt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die Weiterführung der Getreideexporte über das Schwarze Meer. "Jede Destabilisierung in dieser Region und die Störung unserer Exportrouten bringt Probleme mit entsprechenden Folgen für alle Menschen auf der Welt mit sich", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. Der Anstieg der Lebensmittelpreise sei das kleinste Problem dabei. Er habe mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg über mögliche Lösungen gesprochen, sagt der Staatschef. Russland hat den Getreidedeal Anfang der Woche gestoppt, weil nach Darstellung des Kremls Moskaus Forderungen nach Erleichterungen für seinen Agrarexport nicht erfüllt worden sind.

+++ 22:15 Belarus-Diktator Lukaschenko erreicht St. Petersburg +++

Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, ist laut "Kyiv Independent" in St. Petersburg angekommen. Später soll ein Treffen mit Wladimir Putin folgen. Der Pressedienst von Lukaschenko teilt dem Bericht nach mit, es werde um "Sicherheitsfragen, die internationale Agenda, die Umsetzung von Bündnisprogrammen und den gemeinsamen Widerstand gegen den Sanktionsdruck" gehen. Die beiden Staatsoberhäupter haben sich erst kürzlich nach dem Aufstand der Wagner-Söldner getroffen. Diese befinden sich mittlerweile auf weißrussischem Territorium in der Nähe der Grenze zu Polen.

+++ 21:37 Ukraine hält Ressourcen in Gegenoffensive zurück - sie könnten noch "einen Unterschied machen" +++

Dass die ukrainischen Kräfte nicht alle militärischen Ressourcen in ihrer Gegenoffensive einsetzen, hat heute erst wieder Vize-Verteidigungsminister Wolodymyr Hawrylow bekräftigt (Eintrag von 18:13). Auch US-Außenminister Blinken hat in Colorado kürzlich darauf verwiesen. "Wenn sie sich auf den Weg machen und all die Kräfte, die in den letzten Monaten ausgebildet wurden, die Ausrüstung, die wir und etwa 50 Länder ihnen zur Verfügung gestellt haben, einsetzen, würde das meiner Meinung nach einen Unterschied machen", so der US-Außenminister laut dem Sender "Voice of America".

+++ 20:59 Ukraine bestätigt erneuten Angriff auf der Krim +++

Die Ukraine bestätigt einen von ihr heute durchgeführten Angriff auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Der Angriff habe auf "militärische Einrichtungen" gezielt, teilt eine Quelle innerhalb der ukrainischen Armee der Nachrichtenagentur AFP mit. Weitere Einzelheiten zu dem Angriff werden von der Quelle nicht genannt. Der von Moskau eingesetzte Krim-Gouverneur Sergej Aksjonow hat zuvor mitgeteilt, dass durch einen ukrainischen Drohnenangriff ein Munitionslager explodiert sei. Danach habe man in der Region Krasnogwardeiskoje auf der Krim eine Evakuierung im Umkreis von fünf Kilometern um das Lager beschlossen. Bei dem Drohnenangriff sei niemand verletzt worden, erklärt Aksjonow im Onlinedienst Telegram.

+++ 20:19 Russische Tennisspielerin Swonarewa an der Einreise nach Polen gehindert +++

Polen hat die russische Tennisspielerin Vera Swonarewa bei der Einreise abgewiesen. Die Doppel-Partnerin der Deutschen Laura Siegemund hat nach Angaben des polnischen Innenministeriums versucht, mit einem von Frankreich ausgestellten Visum von Belgrad aus ins Land zu kommen. Daraufhin wird sie am Flughafen in Warschau gestoppt und verlässt Polen in Richtung der Hauptstadt Montenegros, Podgorica. Polen verweigert Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Einreise. Das Innenministerium erklärt zum konkreten Fall, der Grenzschutz habe die Einreise von Swonarewa "aus Gründen der Staatssicherheit und des Schutzes der öffentlichen Sicherheit" verhindert. Polen verweigere allen Personen, die die Handlungen von Russland und Weißrussland unterstützten, die Einreise.

+++ 19:43 Ex-"Premierminister" der selbsternannten "Volksrepublik Donezk" Alexander Borodaj verwundet +++

Alexander Borodaj, russischer Politiker und ehemaliger "Premierminister" der selbsternannten "Volksrepublik Donezk", ist laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Nexta unter Beschuss geraten und dabei verletzt worden. Borodaj gilt als einer der ehemaligen Anführer der prorussischen Separatisten, die bereits seit 2014 Krieg gegen die Ukraine führen. Eine Aufnahme zeigt ihn mit einer blutenden Wunde am Kopf, auch am Arm scheint er verletzt zu sein.

+++ 18:59 "Sehr harte Arbeit" - Aufnahmen zeigen Eroberung von Gräben durch ukrainische Kämpfer +++

Immer wieder Schüsse und schwer atmende Soldaten, die in jeder Sekunde ihr Leben riskieren. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen veröffentlicht, die Kämpfer bei der Rückeroberung von Gräben zeigen, welche russische Streitkräfte besetzt haben. Die Mission gelingt unter anderem durch den erfolgreichen Einsatz von Handgranaten. Mehrere Invasoren werden eliminiert und einer gefangen genommen. Daneben erbeuten die Ukrainer Munition und Waffen. "Sie waren schockiert, als wir hier auftauchten", sagt ein Kommandeur zu dem Einsatz. "Offensiv zu sein, ist in der Tat sehr schwierig. Es ist eine sehr harte Arbeit", erzählt ein weiterer Soldat in dem fast acht Minuten langen Video. Das Verteidigungsministerium schreibt zu dem Clip: "So wird es gemacht: ein Angriff auf die feindlichen Stellungen durch die Präsidenten-Brigade."

+++ 18:13 Kiew sieht "militärische Initiative" jetzt bei sich - und die "Ressourcen noch nicht voll ausgeschöpft" +++

Nachdem die ukrainische Seite vor einigen Tagen von 100.000 Mann berichtet hat, die Russland bei Kupjansk und Lyman zusammengezogen haben soll, gibt sich Vize-Verteidigungsminister Wolodymyr Hawrylow dennoch optimistisch. In einem Telegram-Statement teilt er mit, die militärische Initiative an der Frontline sei an die Ukraine gegangen. "Entlang der gesamten Frontlinie war es ein verzweifelter Versuch, unsere Streitkräfte von anderen Gebieten abzuziehen. Egal, was sie jetzt sagen, dass die Russen versucht haben, in der Gegend von Kupjansk etwas zu unternehmen. Aber im Allgemeinen ist die Initiative jetzt auf unserer Seite." Er fügt außerdem hinzu, dass die Ukraine ihre Ressourcen noch nicht voll ausgeschöpft habe und man früher oder später Erfolg haben werde. "Es ist klar, dass die Menschen, die in warmen Zimmern sitzen und Internet und Fernsehen schauen, gerne hätten, dass alles schneller geht, aber die Realität ist, dass wir berücksichtigen müssen, was vor Ort passiert."

Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.