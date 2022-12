Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die internationalen Partner der Ukraine auf, das Land mit zusätzlichen Luftverteidigungssystemen auszustatten. "Liebe Partner, indem Sie uns helfen, unseren Himmel vollständig zu schützen, indem Sie uns mit modernen Luftverteidigungssystemen in ausreichender Menge versorgen, können Sie dem terroristischen Staat sein Hauptinstrument des Terrors entziehen", sagt Selenskyj in einer Videoansprache. Russland werde gezwungen sein, seine Aggression gegen die Ukraine zu beenden, wenn es keine Massenraketenangriffe mehr durchführen könne.

+++ 01:35 Bundeswehrverband: Stärkeren Fokus auf Landstreitkräfte legen +++

Der Bundeswehrverband hat nach der Pannenserie beim Schützenpanzer Puma einen stärkeren Fokus auf die Landstreitkräfte gefordert. "Wir brauchen endlich wieder Landstreitkräfte für die Landes- und Bündnisverteidigung, die ihren Namen verdienen, denn für Abschreckung und Verteidigung braucht es Kräfte, die im Streitfall siegen", sagt der Vorsitzende André Wüstner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das gelinge nur mit Waffensystemen, die unter allen Bedingungen einsatzbereit blieben. Daher müsse das Verteidigungsministerium die Landstreitkräfte in den Fokus nehmen. "In der Vergangenheit lag aufgrund der Unterfinanzierung des Verteidigungshaushaltes kein Schwerpunkt auf den Rüstungsprojekten des Heeres", sagt Wüstner. Dies räche sich nun.

+++ 00:25 Großbritannien sagt weitere Waffenlieferungen zu +++

Großbritannien will der von Russland angegriffenen Ukraine auch im kommenden Jahr kontinuierlich Rüstungsgüter liefern. Man werde im Laufe des Jahres mehrere Hunderttausend Schuss Artilleriemunition im Wert von etwa 250 Millionen Pfund, rund 286 Mio. Euro, liefern, kündigt die britische Regierung an. Damit solle eine kontinuierliche Versorgung der Ukraine sichergestellt werden. Bislang hat Großbritannien nach eigenen Angaben der Ukraine seit Beginn des Krieges mehr als 100.000 Schuss Artilleriemunition sowie mehrere Raketensysteme und kürzlich 125 Flugabwehrgeschütze geliefert. Die Briten sehen sich damit als führend in Europa an.

+++ 22:26 Selenskyj bedauert FIFA-Absage an Friedensbotschaft +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedauert, dass der Fußball-Weltverband FIFA eine Bitte um eine Friedensbotschaft vor dem Finale der WM in Katar abgelehnt hat. "Dennoch: Obwohl die FIFA verhinderte, dass dieser Aufruf vor dem Endspiel in Katar im Stadion gezeigt wurde, vernahm die Welt unsere Botschaft", sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videobotschaft. Der Weltverband hatte dementiert, eine Anfrage aus der Ukraine erhalten zu haben. Das Endspiel zwischen Frankreich und Argentinien sei ein emotionales Finale gewesen, sagte Selenskyj. Sinn des Fußballs sei schließlich, dass jeder gewinnen könne. "Aber der Wettbewerb wird auf dem Spielfeld ausgetragen, nicht auf dem Schlachtfeld", sagte Selenskyj. "Und das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Rote Karte, kein roter Knopf. Wenn Menschen durch Fußball vereint sind, sind Menschen durch Frieden vereint."

+++ 21:31 Selenskyj: Sind auf "alle möglichen Verteidigungsszenarien" vorbereitet +++

Die Luftverteidigung und der Grenzschutz nimmt der ukrainische Generalstab nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj momentan besonders in den Fokus. Das schrieb der ukrainische Präsident in seinem abendlichen Update in seinem Telegram-Channel. Wer helfe, den Luftraum mit Abwehrsystemen vor russischen Angriffen zu sichern, so Selenskyj, leiste einen wichtigen Beitrag, "dem terroristischen Staat sein Hauptinstrument des Terrors zu entziehen". Russland werde den "Weg der Aggression" beenden müssen, wenn es den Weg der Raketenangriffe nicht länger gehen könne. Beim Grenzschutz habe die Ukraine neben der zu Russland auch die zu Belarus besonders im Blick. "Wir bereiten uns auf alle möglichen Verteidigungsszenarien vor. Egal zu wem oder was sie Minsk zwingen, es wird ihnen nicht so gut helfen wie alle anderen kranken Ideen in diesem Krieg gegen die Ukraine und die Ukrainer", schrieb Selenskyj. Zuletzt gab es mehrfach Meldungen, dass Moskau Militär-Ausrüstung wie Fahrzeuge nach Belarus verlegt.

Mehr dazu im Eintrag um 19:55 Uhr.

+++ 20:26 Ukraine befürchtet russische Raketenangriffe zum Jahreswechsel +++

Die ukrainische Militärführung befürchtet neue russische Raketenangriffe zum Jahreswechsel. Wie Armeesprecher Juri Ignat erklärte, werde nicht ausgeschlossen, dass der Gegner zum Jahresende auf diese Art "gratuliere". "Sie haben einen klaren Plan, in dem sie prioritäre Ziele festgeschrieben haben." Dabei solle der Ukraine möglichst großer Schaden zugefügt werden. "Und abhängig davon, wo es uns am meisten schmerzt, dorthin werden sie auch zielen, so gemein, so dreist und so schmerzhaft wie möglich", wurde Ignat weiter von der Staatsagentur Unian zitiert. Zudem werde das Datum der nächsten Angriffe so gelegt, "um es dem Diktator (Wladimir Putin) recht zu machen". Die Angriffe zum Jahreswechsel sollten aber auch dem "inneren Publikum", also der russischen Bevölkerung, gefallen.

+++ 19:55 Bericht: Russland verlegt weitere Militär-Fahrzeuge nach Belarus +++

Russland verlegt nach Angaben des unabhängigen belarussischen Militärbeobachtungsmediums "Belaruski Hajun" weiterhin militärisches Equipment in das Staatsgebiet von Belarus. In den vergangenen Tagen sollen demnach 50 gepanzerte Militärfahrzeuge in Belarus eingetroffen sein. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Informationen noch nicht. "Belaruski Hajun" nimmt an, dass diese Militärausrüstung zur Versorgung der Soldaten der russischen Streitkräfte auf dem Osipovichi-Polygon dient. Bereits am 11. Dezember sei ein Militärkonvoi mit 30 neuen Militärfahrzeugen in Belarus angekommen. Putin nutzt belarussisches Staatsgebiet für seine Truppen, als Ausgangspunkt für Angriffe auf die Ukraine und zur Versorgung verletzter Soldaten.

