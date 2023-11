Die Ukrainer müssen sich nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des nahenden Winters auf eine neue Welle russischer Angriffe auf die Infrastruktur einstellen. "Wir haben fast die Hälfte des Novembers hinter uns und müssen uns darauf vorbereiten, dass der Feind die Zahl der Drohnen- und Raketenangriffe auf unsere Infrastruktur erhöhen könnte", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Russland bereitet sich auf die Ukraine vor. Und hier in der Ukraine sollte die ganze Aufmerksamkeit auf die Verteidigung gerichtet sein, auf die Reaktion auf Terroristen, auf alles, was die Ukraine tun kann, um den Winter zu überstehen und die Fähigkeiten unserer Soldaten zu verbessern".

+++ 00:30 Kiew: Kreml-Truppen bestürmen Marjinka +++

In der Ostukraine dauern die schweren Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Invasoren nach Angaben der Militärführung in Kiew weiter an. Einem Bericht des ukrainischen Generalstabs vom Abend zufolge waren die russischen Angriffe um die nur wenige Kilometer westlich der Industriestadt Donezk gelegenen Ortschaft Marjinka zuletzt besonders intensiv. An diesem Frontabschnitt fand demnach mit 20 Gefechten rund ein Drittel aller Kämpfe der vergangenen 24 Stunden statt. Die nördlich von Donezk gelegene - und ebenfalls heftig umkämpfte - Ortschaft Awdijiwka griffen die Russen in dem Zeitraum demnach nur halb so häufig an.

+++ 23:20 Ukraine: Russen verstärken Angriffe auf Bachmut +++

Russische Streitkräfte haben ihre Angriffe in der Nähe des besetzten Bachmut im Oblast Donezk intensiviert, während sie versuchen, die Kontrolle über nahegelegene Stellungen zu übernehmen, berichtet der Befehlshaber der Bodentruppen Oleksandr Syrskyi. Die ukrainischen Streitkräfte wehren russische Angriffe in der Region ab, sagt der Generaloberst in einem Telegram-Beitrag.

+++ 22:15 Ukrainische Delegation reist in die USA - während Republikaner Hilfen blockieren +++

Eine ukrainische Delegation unter der Leitung von Wirtschaftsministerin Julia Swyrdenko ist laut dem Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, in den USA eingetroffen. Jermak, selbst Teil der Delegation, plant demnach, an Treffen im Weißen Haus, im Kongress und in Denkfabriken teilzunehmen und mit NGO-Vertretern zu sprechen. "Die Friedensformel von Präsident Selenskyj, die Stärkung der ukrainischen Verteidigung, umfassende Zusammenarbeit und viele andere wichtige Themen" werden ihm zufolge auf der Tagesordnung stehen. Der Besuch der Delegation findet zu einem Zeitpunkt statt, wo eine von Biden eingeforderte 61,4 Milliarden US-Dollar Hilfe für die Ukraine auf der Kippe steht. Grund dafür sind Einwände von republikanischen Kongressabgeordneten.

