Der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Generaloberst Oleksandr Syrskyi, hat das umkämpfte Bachmut besucht. "Er hörte den Kommandeuren der Einheiten bei dringenden Problemen zu, half bei deren Lösung und unterstützte die Soldaten", teilen die Bodentruppen auf Telegram mit. Der erfahrene Kommandeur gilt als Drahtzieher der Niederlage der russischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges vor Kiew und im September in der Region Charkiw. Der seit Monaten anhaltende Kampf um Bachmut ist einer der schwersten Zermürbungskämpfe in dem seit einem Jahr andauernden Krieg in der Ukraine.

+++ 00:39 Selenskyj entlässt Kommandeur im Donbass +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feuert einen hochrangigen militärischen Befehlshaber, der bislang im Osten des Landes gegen die russischen Truppen gekämpft hat. In einem einzeiligen Dekret gibt Selenskyj die Entlassung von Eduard Moskaljow bekannt, Kommandeur der vereinten Streitkräfte der Ukraine. Moskaljow ist seit März 2022 - kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine - auf seinem Posten im Donbass. Einen Grund für die Absetzung nennt Selenskyj nicht.

+++ 23:31 Saudi-Arabiens Außenminister besucht Ukraine +++

Die Ukraine erhält zum ersten Mal seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Saudi Arabien vor 32 Jahren Staatsbesuch aus dem Golfstaat. "Wir sehen eine Interaktion mit Saudi-Arabien nicht nur bilateral, nicht nur multilateral im Rahmen der UNO und anderer internationaler Organisationen, sondern auch regional, und wir werden unsere Bemühungen koordinieren“, sagt Außenminister Dmytro Kuleba bei einem Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen Prinz Faisal bin Farhan Al Saud. Der wiederum verweist auf "gemeinsame Herausforderungen und Erfahrungen im Umgang mit ihnen" – gemeint sind iranische Drohnen, die im Krieg im Jemen von den Huthis eingesetzt werden.

+++ 21:28 Pistorius bestätigt Überlegungen für NATO-Manöver in Polen +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bestätigt Überlegungen, ein gemeinsames Manöver von amerikanischen, deutschen und polnischen Soldaten in Polen abzuhalten. Das wäre ein deutliches Signal nach innen Richtung NATO als auch an Putin, sagt der SPD-Politiker in der ARD. "Diese NATO ist längst nicht so schwach, wie er geglaubt hat. Sie ist viel stärker. Viel einiger als vorher." Für die Länder im osteuropäischen Teil Europas und die Länder im Baltikum sei es wichtig zu sehen, dass Deutschland und die USA zu ihrer Verpflichtung der Bündnisverteidigung stünden.

+++ 20:45 Ukraine braucht weitere Hilfe bei Flugabwehr +++

Trotz hoher Abschusszahlen gegen anfliegende russische Raketen und Kampfdrohnen benötigt die Ukraine nach den Worten ihres Luftwaffenchefs noch weitere Waffen für die Flugabwehr. "Allein seit September wurden über 650 russische Marschflugkörper und 610 Kamikazedrohnen aus iranischer Produktion abgeschossen", sagt Generalleutnant Mykola Oleschtschuk einem ukrainischen Onlineportal für Militärthemen. Zwar sei die Ukraine in Sachen Flugabwehr mit verschiedenen Waffen vom Westen aktiv unterstützt worden. Doch sei dies nicht genug: "Wir brauchen mehr technologisch fortschrittliche Waffen, die uns helfen, die Ordnung am Himmel schnell wiederherzustellen und ihn von der Präsenz der Terroristen zu befreien."

+++ 20:06 Ukraine: Fronten trotz russischer Angriffe unverändert +++

Die Frontabschnitte im Osten der Ukraine sind nach Darstellung des ukrainischen Generalstabs unverändert geblieben. Zwar hätten russische Truppen gleich an mehreren Punkten mit Luft- und Artillerieunterstützung angriffen, doch sei ihnen kein Durchbruch gelungen, teilt der Generalstab in seinem täglichen Lagebericht mit. Wie schon an den Tagen zuvor seien die schwersten Kämpfe bei Kupjansk, Bachmut, Limansk, Awdijiwka und Schachtarsk ausgetragen worden.

Absoluter Schwerpunkt sei einmal mehr die seit Wochen umkämpfte Stadt Bachmut gewesen. Dort seien eine Reihe russischer Angriffe gegen kleinere Vororte abgewiesen worden. Bei Bachmut kämpfen auf russischer Seite Angehörige der berüchtigten Söldnertruppe Wagner.

+++ 19:26 Explosionen auf Militärflugplatz bei Minsk +++

Berichten von belarussischen oppositionellen Aktivisten zufolge ereignen sich auf einem Militärflugplatz bei Minsk mehrere Explosionen. Ein russisches Aufklärungsflugzeug vom Typ A-50 sei dabei beschädigt worden, heißt es. Nach Angaben der Initiative BYPOL wurden der vordere und mittlere Teil des Flugzeugs durch zwei Explosionen beschädigt, ebenso die Bordelektronik und die Radarantenne. "Die Schäden sind schwerwiegend, das Flugzeug wird definitiv nicht mehr fliegen", heißt es in dem Bericht der Aktivisten.

"Belaruski Hayun", ein unabhängiges belarussisches Militärbeobachtungsmedium, schreibt auf Telegram, dass das Flugzeug möglicherweise "durch den Abwurf eines nicht identifizierten Objekts aus großer Höhe beschädigt wurde". Den russischen Propaganda-Militärbloggern Juri Kotenok und Semjon Pegow zufolge wurde der Flugplatz von Drohnen angegriffen. Zuvor hatten Anwohner in sozialen Medien von lauten Explosionen berichtet. Offiziell bestätigt wurden die Explosionen bisher nicht.

