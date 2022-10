Der russische Präsident Wladimir Putin geht davon aus, dass die Einberufung von russischen Reservisten innerhalb der nächsten zwei Wochen beendigt sein wird. "Ich denke, dass in etwa zwei Wochen alle Mobilisierungsaktivitäten abgeschlossen sein werden", sagt Putin auf einer Pressekonferenz in Kasachstan. 222.000 von 300.000 Reservisten seien bereits mobilisiert worden. Russland plane "vorerst" keine weiteren großen Luftangriffe auf die Ukraine.

+++ 01:29 Microsoft registriert Ransomware-Attacken auf ukrainische Verkehrsunternehmen +++

Verkehrs- und Logistik-Unternehmen in der Ukraine und Polen sind Ziel einer neuen Attacke mit Verschlüsselungs-Software geworden. Ein bisher nicht bekanntes Schadprogramm sei Anfang der Woche in einer Serie von Angriffen verbreitet worden, teilt der Software-Konzern Microsoft mit. Die Sicherheitsexperten stellen keine Vermutungen zum Ursprung der Attacke auf, verweisen jedoch darauf, dass sich die Ziele mit denen früherer russischer Cyberangriffe decken. Bei sogenannten Ransomware-Angriffen werden Computer von den Schadprogrammen verschlüsselt und dadurch unbrauchbar gemacht.

+++ 00:54 Faeser: Schutz der kritischen Infrastruktur hat "höchste Priorität" +++

Nach dem Anschlag auf die Pipeline Nord Stream und die Sabotage gegen die Bahn will die Bundesregierung den Schutz der kritischen Infrastruktur weiter erhöhen. "Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert auch in der inneren Sicherheit eine Zeitenwende. Dafür wappnen wir uns", sagt Innenministerin Nancy Faeser der "Süddeutschen Zeitung". Die Sicherheitsbehörden träfen "zusätzliche Schutzmaßnahmen, wo dies erforderlich ist. So haben wir etwa den Schutz maritimer Infrastrukturen durch eine deutlich erhöhte Präsenz der Bundespolizei auf See erhöht. Wir müssen Risiken und Bedrohungslagen früh erkennen, Gefahren stärker vorbeugen - und die Krisenresilienz insgesamt erhöhen", kündigt die Ministerin an. "Der Schutz unserer kritischen Infrastrukturen hat höchste Priorität."

+++ 00:04 Krim-Brücke wird Samstagabend für Lkw freigegeben +++

Russland will den Lastwagenverkehr über die beschädigte Brücke zur annektierten Halbinsel Krim am Samstagabend wieder zulassen. Beladene Lkws müssten künftig aber vor der Auffahrt kontrolliert werden, kündigt der russische Vizeregierungschef Marat Chusnullin an. Der Bahn- und der Pkw-Verkehr wurden noch am Abend der Explosion vor einer Woche wieder aufgenommen. Lkws und Busse müssen auf Fähren über die Meerenge von Kertsch ausweichen. Über die Brücke läuft ein Teil des Nachschubs für russische Truppen auf der Krim und in der Südukraine.

+++ 23:15 Selenskyj: 15 zerstörte Energieanlagen laufen wieder +++

Nach dem massiven russischen Raketenbeschuss auf Anlagen der Energieversorgung in der Ukraine macht das Land nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Fortschritte bei den Reparaturen. 15 Objekte seien bereits wieder instandgesetzt worden. "Alle anderen werden wir auch erneuern", verspricht er in seiner Videoansprache. "In den meisten Regionen sind die technischen Möglichkeiten der Stromversorgung wieder hergestellt worden." In anderen seien noch zeitweise Abschaltungen zur Stabilisierung des Gesamtnetzes nötig. Laut Kremlchef Wladimir Putin seien von 29 am Montag ins Visier genommenen Objekten 7 "nicht so beschädigt worden, wie das vom Verteidigungsministerium geplant war". Das werde man nachholen, droht er an.

+++ 22:10 Stromversorgung für AKW Saporischschja verbessert +++

In dem von russischen Truppen besetzten Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine hat sich die Stromversorgung von außen verbessert. Das AKW sei wieder an eine Reservestromleitung angeschlossen worden, teilt die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA) unter Berufung auf ihre Vertreter vor Ort mit. Außerdem sei es gelungen, mit sieben Tanklastwagen die Dieselvorräte des Werks bei der Stadt Enerhodar aufzustocken. Damit könnten die werkeigenen Generatoren im Notfall zehn Tage lang die Reaktoren in Europas größtem Atomkraftwerk kühlen. Fünf Lastwagen seien aus der ukrainischen Gebietshauptstadt Saporischschja gekommen, zwei aus russisch besetztem Territorium.

+++ 21:48 Stromanlage in russischem Grenzgebiet nach ukrainischem Angriff in Brand +++

Eine Stromanlage in der russischen Grenzstadt Belgorod hat nach einem ukrainischen Angriff Feuer gefangen. Wie der örtliche Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram mitteilt, werde es "bis zu vier Stunden" dauern, bis eine Ersatzinfrastruktur für die Stromversorgung aktiviert sei. Wie viele Menschen von dem Stromausfall betroffen waren, lässt er offen. Gladkow teilt zudem mit, ukrainische Raketen hätten eine Eisenbahnstrecke getroffen und mehrere Stromleitungen beschädigt. Dadurch sei der Bahnverkehr für mehrere Stunden unterbrochen gewesen. Bereits am Donnerstag hatte die Ukraine ein Munitionsdepot und ein Wohnhaus in der russischen Region Belgorod bombardiert.

+++ 21:15 Ukraine: Viele russische Waffen und Ausrüstung zerstört +++

Der ukrainische Generalstab teilt auf Facebook mit, dass große Mengen russischer Waffen und Ausrüstung in Antratsyt südlich von Luhansk zerstört habe. Die Ukraine hofft, in diesem Gebiet größere Städte zurückzuerobern. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, erklärt angesichts ukrainischer Geländegwinne in den vergangenen Wochen: "Die strategische Initiative liegt in unseren Händen. Das Wichtigtse ist nun, nicht anzuhalten."

+++ 20:42 Deutsche Flugabwehr IRIS-T in Ukraine bereits im Einsatz +++

Die Ukraine setzt das vor wenigen Tagen von Deutschland gelieferte Flugabwehrwehrsystem IRIS-T bereits im Süden des Landes ein. Das sagt der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe Jurij Ihnat im Fernsehen. Den genauen Ort nannte er nicht, sprach nur allgemein von "südlicher Richtung". Die Ukraine sei weltweit das erste Land, das dieses hochmoderne Flugabwehrsystem einsetze. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hatte am Mittwoch bestätigt, dass das erste System IRIS-T in dem von Russland angegriffenen Land angekommen sei. Deutschland will Kiew zunächst vier der jeweils 140 Millionen Euro teuren Waffensysteme zur Verfügung stellen, die Finanzierung von drei weiteren ist gesichert.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.