Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerov fordert sein Ministerium auf Facebook auf, eine vollständige Untersuchung einer an der Front abgehaltenen Auszeichnungszeremonie durchzuführen. Soldaten der 128. separaten Gebirgsjägerbrigade waren am 3. November in einem Grenzdorf in der Region Saporischschja zu einer Auszeichnungszeremonie zusammengekommen (siehe Ticker-Eintrag um 23:05 Uhr). Russische Streitkräfte haben laut Medienberichten bei einer Attacke auf die Zeremonie mehr als 20 der Soldaten getötet. "Ich habe Mitgefühl mit den Familien der gefallenen Soldaten", erklärt Umjerov. "Alle Umstände des Geschehens werden geklärt werden. Ich weise die Chefinspektion des Verteidigungsministeriums an, eine umfassende Untersuchung der Fakten dieser Tragödie durchzuführen."

+++ 01:55 Frau bei russischem Angriff von Raketentrümmerteil getötet +++

Bei einem russischen Angreifer auf das ukrainische Gebiet Poltawa sind mehrere Menschen verletzt worden. Eine Frau, die von einem Raketentrümmerteil getroffen wurde, kam ums Leben. Die lokalen Behörden berichten, dass die Raketentrümmer mehrere Wohngebäude im Bezirk Myrhorod beschädigt haben. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder, die ins Krankenhaus kamen. Ein Mann erlitt einen offenen Schienbeinbruch. Mindestens neun private Gebäude wurden beschädigt.

+++ 00:39 Russe soll Ukrainer in Bremen Pistole auf den Kopf geschlagen haben +++

Eine Gruppe junger Russen soll nach Angaben der "Bild"-Zeitung vier Ukrainer auf der Bürgerweide in Bremen attackiert haben. Die Attacke ereignete sich demnach am Dienstagabend gegen 20 Uhr. Die vier ukrainischen Teenager, die allesamt 19 Jahre alt sind, saßen auf einer Parkbank nahe des Hauptbahnhofes, als sich ihnen eine Gruppe Russen näherte, die offenbar Parolen wie "Freiheit für Russland" riefen und pöbelten. Anschließend soll ein 16-jähriger Russe eine Pistole gezogen und sie einem der Ukrainer auf den Kopf geschlagen haben. Nach der Prügel-Attacke sollen die Angreifer ihrem Opfer eine Armbanduhr und seine Kopfhörer geraubt haben und geflohen sein. Alarmierte Bundespolizisten konnten den 16-Jährigen festnehmen und an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

+++ 23:05 Russische Truppen haben mindestens 20 Soldaten bei Auszeichnungs-Zeremonie getötet +++

Die russische Armee hat laut dem ukrainischen Nachrichtenportal "Ukrainska Pravda" ukrainische Soldaten in einem Grenzdorf in Saporischschja angegriffen, als diese sich vermutlich an einem Ort versammelt hatten, um anlässlich des Tages der Raketentruppen und der Artillerie (3. November - Anm. d. Red.) ausgezeichnet zu werden. Ersten Berichten zufolge gibt es mindestens 20 Tote. In den sozialen Netzwerken ist ein Video aufgetaucht, in dem einer der Soldaten sagt, dass in der Brigade, die sich in der Region Saporischschja befindet, ein Notfall eingetreten ist. Das Militär erklärt, dass "viele" Soldaten und Zivilisten getötet worden seien.

+++ 22:22 Explosionen beschädigen Infrastruktur nahe Dnipro +++

Medienberichten zufolge gibt es in der ukrainischen Stadt Dnipro Explosionen. Dabei ist offenbar die Infrastruktur in der Nähe der Stadt getroffen worden. Ersten Berichten zufolge gibt es keine Verletzten.

+++ 21:50 Verteidigungsminister: Ex-Oberbefehlshaber wird an "bestimmter Front" gebraucht +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow erklärt auf Facebook, dass er die Gründe für die Entlassung von Viktor Horenko, dem Befehlshaber der ukrainischen Sondereinsatzkräfte, nicht bekannt geben wird, aber er mutmaßt, dass Horenko an einer "bestimmten Front" gebraucht wurde. "Jede weitere Äußerung zu den Gründen und Ursachen für die Umbesetzungen in der militärischen Führungsspitze während des Krieges würde dem Feind helfen, die Ukraine zu schwächen", so Umjerow.

+++ 21:22 Russischer Beschuss fügt Mann in Cherson Splitterverletzungen im Gesicht zu +++

Russische Truppen haben die Stadt Beryslav im Gebiet Cherson beschossen und dabei einen 47-jährigen Mann verletzt, teilt die Regionalverwaltung mit. Der Mann erlitt eine Sprengstoffverletzung und Splitterverletzungen im Gesicht und am Bein, so die Behörden der Region Cherson. Er wurde nach dem Angriff in stabilem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Beryslaw liegt rund 70 Kilometer östlich von Cherson und auf der anderen Seite des Dnipro-Flusses in der Nähe des russisch besetzten Kachowka.

+++ 20:52 Putin ordnet Ausstellung per Dekret an +++

Russland eröffnet eine umfangreiche Ausstellung über die Errungenschaften des Landes, die in den Monaten vor den Präsidentschaftswahlen zu sehen sein wird, bei denen Wladimir Putin aller Voraussicht nach eine neue Amtszeit anstrebt. Putin hatte die Ausstellung im März per Dekret angeordnet, und einige Beobachter sahen darin das Ziel, einen ideologischen Rahmen für seine Wiederwahl zu schaffen. Medienberichten zufolge könnte er die Eröffnung nutzen, um seine Kandidatur für die Wahlen im März bekannt zu geben, aber sein Sprecher erklärt darafhin, er werde nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Putin führt Russland seit 2000 als Präsident oder Premierminister, und eine Wiederwahl würde seine Amtszeit bis 2030 verlängern.

