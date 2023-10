In einigen Teilen im Süden Israels gehen laut israelischem Militär auch in der Nacht die Kämpfe weiter. Die Lage im Land sei noch nicht wieder vollständig unter Kontrolle. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt, das Sicherheitskabinett habe beschlossen, die militärischen und staatlichen Einrichtungen der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas und der Palästinenser-Miliz islamischer Dschihad zu zerstören.

+++ 02:15 Weißes Haus: Noch keine Hinweise auf Verwicklung Teherans +++

Die USA haben eigenen Angaben zufolge bislang "keine Hinweise" auf eine mögliche Verwicklung des Irans in den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. Es sei "zu früh" zu sagen, ob der Iran direkt in die großangelegte Offensive eingebunden sei, erklärt ein Vertreter des Weißen Hauses. Dennoch gäbe es "keinen Zweifel" daran, dass die Hamas unter anderem vom Iran "finanziert, ausgerüstet und bewaffnet werde", betont er.

+++ 01:32 Hamas-Sprecher: Iran hat geholfen +++

Ein Hamas-Sprecher erklärt gegenüber der BBC, dass die militante Gruppe bei ihren Überraschungsangriffen auf Israel die Unterstützung ihres Verbündeten Iran erhalten habe. Dies sei eine Quelle des Stolzes, sagt Ghazi Hamad und ergänzt, dass auch andere Länder der Hamas geholfen hätten, nennt sie jedoch nicht namentlich. Zuvor bestätigte ein hochrangiger Berater des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei, dass die Islamische Republik die Angriffe unterstützt habe. Er ging jedoch nicht auf Einzelheiten ein.

+++ 01:01 Auch Deutsche getötet? Auswärtiges Amt prüft +++

Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Staatsbürger von der Entführung von Menschen durch die Hamas betroffen sind. Das Auswärtige Amt in Berlin und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden mit den israelischen Behörden in engem Austausch, um aufzuklären, ob und inwiefern deutsche Staatsangehörige betroffen seien, heißt es am späten Abend aus dem deutschen Außenministerium. Die Lage in Israel und den Palästinensischen Gebieten sei weiterhin unübersichtlich. Zu konsularischen Einzelfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger äußere sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht, teilt das Auswärtige Amt weiter mit. Im Internet kursiert derweil ein Video, das eine junge Frau mit Rasta-Locken mutmaßlich tot auf der Ladefläche eines Pickups zeigt. Die in Israel lebende Deutsche soll bei einem Festivalbesuch in Grenznähe zum Gazastreifen am Morgen von islamistischen Terroristen entführt worden sein.

+++ 00:29 Brandenburger Tor strahlt blau-weiß +++

Aus Solidarität mit Israel wird in Berlin das Brandenburger Tor in der Nacht blau-weiß angestrahlt. Unterhalb der Quadriga des berühmten Denkmals ist eine Projektion der blau-weißen israelischen Flagge mit Davidstern zu sehen. "Volle Solidarität mit Israel! Berlin trauert um die Opfer dieses feigen und verbrecherischen Terrorangriffs und bangt um die entführten Menschen", kommentiert die Berliner Senatskanzlei in Onlinedienst X, ehemals Twitter, ein Foto der Solidaritätsaktion. "Unsere Stadt steht fest an der Seite Israels!" Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schreibt auf X: "Israel ist nicht allein. Berlin und die ganze freie Welt stehen fest und solidarisch an Israels Seite."

+++ 23:58 Zahl der toten Israelis steigt auf 300 +++

Nach den Großangriffen aus dem Gazastreifen steigt die Zahl der Toten in Israel nach Medienberichten auf mindestens 300. Rund 1590 Menschen wurden verletzt, wie mehrere israelische Medien am Samstagabend unter Berufung auf medizinische Quellen berichteten.

+++ 23:30 Macron: Frankreich steht an Israels Seite +++

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel sichert Präsident Emmanuel Macron dem Land Frankreichs Solidarität zu. Er habe mit Israels Präsident Izchak Herzog und Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen, teilt Macron am Abend mit. "Ich verurteile die Angriffe, die von Gaza aus gegen Israel, seine Soldaten und seine Bevölkerung geführt werden", sagt Macron. "Frankreich ist solidarisch mit Israel und den Israelis, hält an ihrer Sicherheit und ihrem Recht auf Selbstverteidigung fest." Wie der Élyséepalast mitteilt, führte Macron außerdem Gespräche mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und dem geschäftsführenden libanesischen Ministerpräsidenten Nadschib Mikati.

+++ 22:59 Pro-palästinensische Demo in Berlin-Neukölln +++

In Berlin-Neukölln haben sich am späten Abend etwa 50 Menschen zu einer laut Polizei pro-palästinensischen Demo versammelt. Die Polizei habe die Menschen überprüft und entsprechende Maßnahmen durchgeführt, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Auf einem Video auf Instagram, das das anti-israelische Netzwerk Samidoun teilt, war eine Gruppe zu sehen, die Parolen skandierte. Die Organisation verteilte am Nachmittag bereits süße Backwaren an Passanten verteilt, "zur Feier des Sieges des Widerstands", wie sie auf Instagram schreiben.

+++ 22:21 Netanjahu fordert alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf +++

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu fordert alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen, sagt Netanjahu in einer Fernsehansprache. Mit Blick auf Gaza, das er als die "Stadt des Bösen" bezeichnete, betont er: "Ich sage den Bewohnern von Gaza: Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein."

