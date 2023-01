Die Ukraine erhofft sich vom Treffen ihrer Unterstützerstaaten im rheinland-pfälzischen Ramstein nach Angaben von Vize-Außenminister Andrij Melnyk Zusagen über massive weitere Militärhilfe, darunter "Leopard-2"-Kampfpanzer von Deutschland. "Die Ukrainer erwarten vom Ramstein-Gipfel einen echten Durchbruch bei der Lieferung modernster Waffensysteme", sagt der frühere ukrainische Botschafter in Berlin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die größte Bitte an die Ampel-Regierung für das Ramstein-Treffen wäre, dass Deutschland nicht nur seine merkwürdige Blockadehaltung bei den 'Leopard'-Panzern beendet, sondern wahre Führung demonstriert und eine mächtige Panzer-Koalition für die Ukraine bildet."

+++ 01:45 Russischer Geheimdienst verhaftet Amerikaner wegen Spionage-Verdachts +++

Russland ermittelt gegen einen US-Bürger wegen des Verdachts der Spionage. Das teilt der Geheimdienst FSB mit. Name oder Einzelheiten zu dem Verdächtigen werden nicht bekannt gegeben. "Der Amerikaner wird verdächtigt, Geheiminformationen über biologische Themen zu sammeln", erklärt der FSB. Damit sei die Sicherheit der Russischen Föderation gefährdet worden. Das US-Außenministerium bestätigt, es kenne unbestätigte Berichte, wonach Russland ein Strafverfahren gegen einen US-Bürger wegen des Verdachts der Spionage eingeleitet habe. Die Angelegenheit werde beobachtet. In den vergangenen Jahren sind mehrere US-Bürger in Russland inhaftiert worden. Einige von ihnen wurden gegen russischen Häftlinge US-Gefängnissen ausgetauscht.

+++ 00:37 USA verkünden weitere Waffenlieferung +++

Die USA kündigen weitere Waffenlieferungen für die Ukraine im Umfang von 2,5 Milliarden Dollar an. Zu dem neuesten Hilfspaket gehören keine Kampfpanzer, aber weitere 59 Panzer vom Typ Bradley, 90 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Stryker, Luftabwehrsysteme vom Typ Avenger sowie Munition, wie das US-Verteidigungsministerium mitteilt. Bereits vergangene Woche hatte Washington eine erste Lieferung von 50 Bradley-Panzern angekündigt. Zusammen mit den jetzt angekündigten weiteren Bradleys sowie den Stryker-Fahrzeugen könnten zwei komplette Brigaden ausgerüstet werden, erklärt das Pentagon.

+++ 23:09 Ex-Premier: Bulgarische Waffen gingen an die Ukraine +++

Rüstungsgüter aus Bulgarien haben bereits lange vor dem ersten offiziellen militärischen Hilfspaket der Regierung in Sofia an die Ukraine über Zwischenhändler das von Russland angegriffene Land erreicht. Nach einem Bericht der "Welt" liefen die Exporte nicht von Regierung zu Regierung, sondern kamen über zwischengeschaltete Firmen in Bulgarien und im Ausland zustande. Der ehemalige Ministerpräsident Kiril Petkow bestätigt, dass "Partner" aus Polen, Rumänien, den USA und Großbritannien "Waffen der bulgarischen Industrie gekauft" haben, wie bulgarische Medien berichten. "Ja, ein Teil dieser Waffen ging an die ukrainische Armee", sagt Petkow demnach weiter.

+++ 22:17 Litauen: "Einige Länder" werden Leopard-Panzer an die Ukraine liefern +++

Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas geht davon aus, dass mehrere Verbündete der Ukraine dem Land Leopard-Panzer zur Verfügung stellen werden. "Einige Länder" hätten sich zu einer Lieferung der Kampfpanzer aus deutscher Produktion an Kiew entschlossen, sagt Anusauskas der AFP. "Weitere Informationen werden morgen bei dem Treffen in Ramstein folgen", fügt er hinzu. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz berät am Freitag die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe über weitere militärische Hilfen für die ukrainischen Streitkräfte.

+++ 22:03 Moskau: Inflation könnte im Frühjahr unter vier Prozent sinken +++

Die Inflation in Russland könnte nach Einschätzung der Notenbank im Frühjahr vorübergehend auf unter vier Prozent sinken. Damit würde die Preisbeschleunigung kurzfristig unter der Zielmarke der Währungshüter liegen, teilt die Zentralbank mit. Die Notenbank prognostiziert für 2023 einen Rückgang der durchschnittlichen Inflation auf fünf bis sieben Prozent von 11,9 Prozent im vergangenen Jahr. In Russland registrierte das Statistikamt Rosstat ein leichtes Nachlassen des Inflationstempos. In der Woche vom 10. bis 16. Januar verteuerten sich die Preise um 0,15 Prozent verglichen mit 0,24 Prozent in den ersten neun Tagen des Jahres.

+++ 21:31 Pentagon: Lieferung von Abrams derzeit nicht sinnvoll +++

Die Lieferung amerikanischer Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine ist nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. "Es macht einfach keinen Sinn, den Ukrainern dieses Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen", sagt Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh vor Journalisten in Washington. Der Abrams-Kampfpanzer benötige anderen Treibstoff als etwa der Leopard 2 oder der Challenger 2 und sei aufwendiger in der Instandhaltung. Deutschland treffe eine "souveräne Entscheidung" darüber, welche Waffen es an die Ukraine liefere, sagte Singh. Am Freitag soll eine von den USA geführte Koalition in Ramstein in Rheinland-Pfalz über neue Waffenlieferungen für die Ukraine beraten.

+++ 21:16 Pistorius: "Leopard"-Lieferung hängt nicht von US-Panzer-Entscheidung ab +++

Lieferungen deutscher "Leopard"-Panzer an die Ukraine hängen nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nicht von gleichzeitigen Lieferungen amerikanischer Kampfpanzer an das Land ab. "Ein solches Junktim ist mit nicht bekannt", sagt der SPD-Politiker in der ARD. Auf die Frage, ob Deutschland auch ohne Beteiligung der USA Kampfpanzer liefern werde, sagt er, dies erörtere Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem US-Präsidenten Joe Biden. "Ich bin ziemlich sicher, dass wir in den nächsten Tagen eine Entscheidung dazu bekommen werden." Auf die Frage, ob Deutschland die Überlassung von Leopard-Panzern anderer Länder genehmigen werde, sagt er, das werde sich in den nächsten Stunden oder Freitagmorgen herausstellen. Die "Süddeutsche Zeitung" und der "Wall Street Journal" berichteten gestern, Deutschlands Entscheidung sei davon abhängig, ob auch die USA eigene Kampfpanzer liefern.

+++ 20:43 Geflohene Russen sitzen seit Monaten an Flughafen fest +++

Als Moskau massenweise Männer für den Krieg in der Ukraine mobilisiert, setzen sich fünf Russen ins nahegelegene Südkorea ab. Dort aber erhalten sie kein Asyl, kommen nicht ins Land - und harren nun seit Monaten am Flughafen aus. Ihre Kreditkarten funktionieren nicht, selbst ein Kaffee wird zum Luxus.

