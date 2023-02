Der Linken-Außenpolitiker Gregor Gysi kritisiert die Entscheidung der Münchner Sicherheitskonferenz gegen eine Einladung russischer Regierungsvertreter als verpasste Chance für das Ausloten eines Waffenstillstands für die Ukraine. "Selbstverständlich muss man auch mit den Offiziellen in Russland reden, wenn man einen Waffenstillstand erreichen und damit weitere Tote, Verletzte und Zerstörungen verhindern will", sagt Gysi dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Selbst innerhalb des US-Militärs werde bezweifelt, dass Russland oder die Ukraine den Krieg gewinnen könnten. "Wenn das zutrifft, braucht man keine Verlängerung des Krieges, sondern einen sofortigen Waffenstillstand. Insofern muss die Diplomatie, muss die Verhandlungsbereitschaft einen viel größeren Raum bekommen."

+++ 01:13 Niederländische Luftwaffe fängt russische Kampfflugzeuge über Polen ab +++

Eine Formation von drei russischen Militärflugzeugen ist nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums von zwei niederländischen F-35-Kampfflugzeugen über Polen abgefangen und aus dem Gebiet eskortiert worden. "Die zu dem Zeitpunkt unbekannten Flugzeuge näherten sich dem polnischen NATO-Gebiet von Kaliningrad aus", heißt es in der Erklärung des Ministeriums. "Nach der Identifizierung stellte sich heraus, dass es sich um drei Flugzeuge handelte: eine russische IL-20M Coot-A, die von zwei Su-27 Flankern begleitet wurde. Die niederländischen F-35 übergaben den Geleitschutz an die NATO-Partner." Das russische Verteidigungsministerium äußert sich auf Anfrage bislang nicht. Kaliningrad ist eine russische Enklave an der Ostseeküste, die zwischen den NATO- und EU-Mitgliedern Polen und Litauen liegt.

+++ 23:53 Selenskyj erhofft sich von Ukraine-Treffen weitere Waffen +++

Wenn am Dienstag die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten in Brüssel zusammenkommen, hofft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf eine Entscheidung für weitere Waffenlieferungen an sein Land. "Wir arbeiten daran, dass sich alle unsere Verhandlungen in den Rüstungsbeschlüssen unserer Partner spiegeln", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Noch vor dem Treffen organisieren die USA am Vormittag Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe. Über das sogenannte Ramstein-Format werden Waffenlieferungen an Kiew koordiniert. Vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar sind laut Selensykj auch weitere bilaterale Gespräche geplant.

+++ 23:07 Russland geht mit "Oculus" gegen unliebsame Inhalte im Internet vor +++

Russland intensiviert die Internet-Zensur. Das Programm "Oculus" werde künftig Texte, Bilder und Videos auf illegale Inhalte durchforsten, berichtet Interfax. "Das System erkennt automatisch Straftaten wie extremistische Inhalte, Aufrufe zu illegalen Massenversammlungen oder Selbstmord, Pro-Drogen-Inhalte, LGBT-Propaganda und so weiter", zitiert die Nachrichtenagentur das Haupt-Radiofrequenzzentrum MRFC, das zur Medienaufsicht Roskomnadsor gehört. "Oculus" könne täglich mehr als 200.000 Bilder prüfen. "Dieses Systems ist unsere Antwort auf Provokationen und antirussische Aktionen vonseiten ausländischer Mächte." Die Regierung in Moskau wirft dem Westen vor, Falsch-Informationen über den in Russland "Spezialoperation" genannten Einmarsch in die Ukraine zu verbreiten. Seit vergangenem Jahr werden Personen und Organisationen, die unliebsame Inhalte verbreiten, mit Strafen belegt. Ein anderes Gesetz verbietet "LGBT-Propaganda".

+++ 22:10 Kadyrow will Scholz "in die Schnauze hauen" und russische Truppen nach Ostdeutschland schicken +++

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, meint, dass Bundeskanzler Olaf Scholz "in die Schnauze" gehauen werden sollte. Das sagt der Machthaber in einem von hanebüchener Propaganda durchzogenen Interview des Kanals Rossija-1, dem Flaggschiff des staatlichen russischen Fernsehens. Ausschnitte daraus werden unter anderem auf Twitter geteilt. Hintergrund seiner Äußerungen sind offenbar die von Deutschland angekündigten Kampfpanzer-Lieferungen in die Ukraine. In dem Interview schwadroniert Kadyrow auch über den Rückzug der russischen Truppen in den 1990er Jahren aus dem heutigen Ostdeutschland - aus seiner Sicht ein Fehler. Und er schlägt vor, dass das Militär dorthin zurückkehren sollte. "Das ist unser Territorium".

+++ 21:42 "Komplizenschaft mit dem Aggressor": Politologe macht Schwarzer und Wagenknecht schwere Vorwürfe +++

Der Politologe Herfried Münkler kritisiert den gemeinsamen Aufruf von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer als gewissenlos. Schwarzer und Wagenknecht betrieben "mit kenntnislosem Dahergerede Putins Geschäft", sagt der emeritierte Professor der Berliner Humboldt-Universität dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In der Beschreibung des Kriegsgeschehens sei ihr Manifest "beschönigend und verlogen". Es gehe "gewissermaßen eine Komplizenschaft mit dem Aggressor" ein, so Münkler. Beide Frauen desavouierten die gesamte Idee des Pazifismus und das Grundanliegen der Friedensbewegung. Die Idee des Pazifismus, wie sie seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts in internationale Vertragssysteme überführt worden sei, beruhe auf dem Verbot des Angriffskriegs, sagt Münkler. Die Verteidigung gegen einen Aggressor bleibe selbstverständlich zulässig. Das "Manifest" nivelliere aber fortgesetzt die Kategorien von Angriff und Verteidigung. "Pazifismus ist dann nicht anderes als Unterwerfungsbereitschaft. Das war er eigentlich nie, und was wir in diesem Papier vorgeführt bekommen, ist das Ende einer politisch ernstzunehmenden Friedensbewegung."

+++ 21:11 Professor bekommt Förderung aus Russland - Hochschule prüft Vorgang +++

Ein Professor der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) soll laut einem Bericht mit einer wissenschaftlichen Kooperation mit Russland gegen Vorgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verstoßen haben. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, soll der Chirurg sich in Russland um einen sogenannten Mega-Grant, eine Forschungsförderung von mehr als einer Million Euro, beworben und diesen im Sommer 2022 auch zugesagt bekommen haben. Demnach ging es um den Aufbau eines Labors zur Erforschung von Arteriosklerose in Russland. Anfang März 2022 hatte Niedersachsens damaliger Wissenschaftsminister Björn Thümler allerdings wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine dazu aufgerufen, alle Hochschul- und Forschungskooperationen mit Russland auf Eis zu legen. Derzeit prüfe das MHH-Präsidium, ob der Professor mit seinen Aktivitäten rund um die russische Förderung gegen Anweisungen verstoßen hat, teilt ein Sprecher der Hochschule mit. Der Professor gebe an, den Antrag für den Mega-Grant im November 2021 und somit noch vor Kriegsbeginn gestellt zu haben, teilt der MHH-Sprecher weiter mit. Dem Präsidium der MHH seien weder die Bewerbung noch die Zuerkennung des Grants bekannt gewesen.





