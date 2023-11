Der Kreml versucht angeblich, die Kontrolle über alle in Russland installierten Videoüberwachungssysteme zu erlangen. Das berichtet der Thinktank Institute for the Study of War (ISW). Das russische Ministerium für digitale Entwicklung habe eine Initiative zur Schaffung einer einheitlichen Plattform für die Speicherung und Verarbeitung des Bildmaterials aller Videoüberwachungssysteme in Russland vorgeschlagen. Aktuell soll die Regierung auf etwa die Hälfte der 1,2 Millionen Überwachungskameras in Russland Zugriff haben. Geplant sei, die Zahl bis 2030 auf fünf Millionen zu erhöhen und die Systeme mit Software zur Gesichtserkennung auszustatten.

+++ 00:46 Blinken reist zu NATO-Treffen nach Brüssel +++

US-Außenminister Antony Blinken reist am Montag nach Brüssel, um am Treffen der Außenminister der NATO-Länder teilzunehmen. Das kündigt sein Ministerium an. Dazu gehöre auch das erste Außenministertreffen des NATO-Ukraine-Rats. Aus Washington heißt es, Blinken werde das unerschütterliche Engagement der NATO für die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression hervorheben.

+++ 22:27 Luftwaffe warnt vor neuen Drohnenangriffen +++

Die ukrainische Luftwaffe warnt vor neuen russischen Drohnenattacken, nachdem in der Nacht vor allem Kiew Ziel solcher Angriffe war. Am Abend schreibt die Luftwaffe, dass in der Region Saporischschja Drohnen gesichtet worden seien, die in Richtung Dnipro fliegen. Auch in den zentralukrainischen Regionen Poltawa und Tscherkassy seien Drohnen in der Luft.

+++ 21:44 Medien: Hingerichteter Soldat Oleksandr Matsievskyi aus viralem Video wird mit Statue geehrt +++

Die Stadt Nischyn, gut 100 Kilometer nordöstlich von Kiew, hat dem ukrainischen Soldaten Oleksandr Matsievskyi ein Denkmal gesetzt, wie ukrainische Medien berichten. Nach Angaben des Militärs hatte Matsievskyi im Dezember 2022 bei Soledar in der Nähe von Bachmut gekämpft, wurde von russischen Truppen gefangen genommen und erschossen. Ein Video, das später in sozialen Netzwerken kursierte, soll seine Hinrichtung zeigen. Es zeigt einen Soldaten, der in einer Vertiefung im Erdboden steht und eine Zigarette raucht. Er sagt "Ruhm der Ukraine" und wird daraufhin erschossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlieh Matsievskyi im März posthum den Titel "Held der Ukraine". Man werde sich immer an ihn und seine Tapferkeit erinnern, schrieb der Präsident.

+++ 20:27 Kommandeur an Südostfront meldet zunehmende Artillerieattacken +++

Weniger russische Angriffe aus der Luft, aber viele Infanterie-Attacken – davon berichtet der ukrainische General Oleksandr Tarnavskyi. Er ist Kommandeur der "Tavria"-Gruppe, die an der Südostfront kämpft. Die russischen Truppen hätten am vergangenen Tag vier Luft- und mehr als 900 Artillerieangriffe durchgeführt, schreibt er bei Telegram. Die Rede ist zudem von 50 Gefechten. Der Kommandeur sagt, dass die ukrainischen Soldaten ihre Verteidigungslinie bei Awdijiwka gehalten hätten, während eine offensive Operation im Sektor Melitopol fortgesetzt werde.

+++ 19:35 30.000 Ukrainer trainieren bei Briten +++

Der Umgang mit Waffen, Erste Hilfe auf dem Schlachtfeld, Patrouillen-Taktik - diese und andere Fähigkeiten sollen den Teilnehmenden der Operation Interflex vermittelt werden. Inzwischen hätten 30.000 ukrainische Soldaten das britisch geführte Trainingsprogramm absolviert, schreibt das Verteidigungsministerium in London. Zehn Länder hätten dafür Personal zur Verfügung gestellt. Wie die britische Regierung erklärt, werden in Großbritannien seit Juni 2022 freiwillige Rekruten trainiert, die den ukrainischen Streitkräften "ohne oder mit nur geringer militärischer Vorerfahrung beigetreten sind, und vermittelt ihnen die Fähigkeiten, die sie benötigen, um im Kampf an vorderster Front zu überleben und erfolgreich zu sein". Das Training dauert demnach mindestens fünf Wochen.

