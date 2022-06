Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj im Kampf gegen die Russen einen Teilerfolg in der Stadt Sjewjerodonezk erzielt. Die militärische Lage im Donbass habe sich in den vergangenen 24 Stunden jedoch ingesamt nicht verändert, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft.

+++ 01:55 Offener Brief: EKD soll Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche einfrieren +++

Theologen und Politiker fordern die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) auf, die Beziehungen zur Führung der russisch-orthodoxen Kirche wegen der Parteinahme für den Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Eis zu legen. Die Hierarchie der russisch-orthodoxen Kirche schaffe "mit ihrer Kriegslegitimation" und der Ablehnung unveräußerlicher Menschenrechte "eine geistige und geistliche Basis für eine autokratische Staatsmacht mit revisionistischen und diktatorischen Zügen", heißt es dem offenen Brief, über den die "Welt" berichtet. Da der Angriffskrieg mit ihrem Segen geführt werde, sei die Moskauer Führungsspitze der russisch-orthodoxen Kirche "ein wesentlicher Teil der russischen Kriegsmaschinerie". Zu den Erstunterzeichnern zählen die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, Marianne Birthler, die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, der DDR-Bürgerrechtler Markus Meckel sowie Petra Bahr, Regionalbischöfin der Evangelischen Landeskirche Hannovers.

+++ 00:58 "Für Leben in Freiheit": Baerbock sagt Ukraine lange Unterstützung zu +++

100 Tage nach Kriegsbeginn sichert Außenministerin Annalena Baerbock der Ukraine Solidarität und weitere Waffenlieferungen zu. In einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung schreibt die Grünen-Politikerin: "Wir werden der Ukraine weiter beistehen. So lange, bis es keine weiteren Butschas mehr gibt. Damit auch für die Menschen in der Ukraine das wieder normal ist, was für uns eine solche Selbstverständlichkeit ist: Ein Leben in Freiheit." Zur Unterstützung zählten auch weitere Waffenlieferungen: "Putin setzt auf Ausdauer - und auf Erschöpfung bei uns". Jedem Dorf drohe das Schicksal von Butscha. "Deswegen müssen wir gerade jetzt der Ukraine weiter beistehen. Auch mit Waffen, weil Putin mit Worten nicht zu stoppen ist."

+++ 00:11 Selenskyj dankt für ausländische Waffenlieferungen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt den USA und anderen Verbündeten für die jüngsten Zusagen zur Lieferung moderner Waffen. In seiner aktuellen Videoansprache erwähnt er vor allem die Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS aus den USA. "Diese Waffen werden wirklich dazu beitragen, das Leben unseres Volkes zu retten und unser Land zu schützen", so Selenskyj. Er dankte auch Schweden, das am Donnerstag unter anderem Schiffsabwehr-Raketen zusagte. Eine Hilfe sei auch das neue sechste Sanktionspaket der EU gegen Russland mit einem weitgehenden Öl-Embargo. "Die Welt verzichtet endlich auf russisches Öl", sagt der ukrainische Präsident. Für die Ukraine ist am Freitag der 100. Tag des von Russland aufgezwungenen Krieges.

+++ 23:38 Habeck erwartet große Auseinandersetzungen über Kosten des Kriegs +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet im Herbst und Winter große gesellschaftliche Auseinandersetzungen über die Folgekosten des Kriegs. "Wir werden einen dramatischen Anstieg der Heizkosten erleben", sagt bei "Maybrit Illner" im ZDF. "Ob da dann die politischen Maßnahmen ausreichen, um gesellschaftlichen Frieden und das Gefühl, dass es fair in diesem Land zugeht, durchzuhalten, das wird die entscheidende Frage des Herbstes und des Winters werden. Da bin ich noch nicht ganz sicher", erklärt er auf die Frage, ob Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine und den Sanktionen gegen den Angreifer Russland die Puste ausgehen könnte. Mit zunehmender Kriegsdauer könne hierzulande auch ein Gewöhnungseffekt einsetzen, so Habeck. Andere Themen bis hin zur Fußball-Bundesliga könnten die Empörung über die russische Aggression und die Gräueltaten verdrängen.

+++ 23:06 Bundestag stimmt am Freitag über historische Aufrüstung ab +++

Der Bundestag entscheidet am Freitag über das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr. Dafür ist eine Grundgesetzänderung nötig, die mit Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen werden muss. Die Ampel-Koalition ist deshalb auf Stimmen der Union angewiesen. Nach dem Bundestagsbeschluss würde am Freitag kommender Woche auch der Bundesrat über die Grundgesetzänderung abstimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das Sondervermögen Ende Februar nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine angekündigt. Es soll massive Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr beseitigen. Geplant ist etwa die Anschaffung moderner F-35-Kampfjets, neuer Korvetten für die Marine sowie von Nachfolgern für den Schützenpanzer Marder und den Truppentransporter Fuchs.

+++ 22:33 NRW-Ministerpräsident fordert technologische Unabhängigkeit Deutschlands +++

Als Konsequenz des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Abhängigkeiten Deutschlands von autoritären Regimen künftig umfassend zu vermeiden. "Bei allen systemrelevanten Gütern und Technologien" müsse Deutschland unabhängig werden, sagt Wüst nach Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder. Das gelte nicht nur für Energie, sondern etwa auch im Gesundheitsbereich. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz nahm an den Beratungen teil.

+++ 22:17 Russische Zentralbank warnt vor Inflationsanstieg +++

Die jüngste Verlangsamung der Teuerungsrate in Russland ist der Zentralbank in Moskau zufolge möglicherweise nicht nachhaltig. Die Inflation könne wieder ansteigen, da gegenläufige Einmaleffekte in der Wirksamkeit nachließen, heißt es in einem Bericht der Notenbank. Es bestehe eher ein Risiko hin zu einer stärkeren Teuerung.

+++ 21:58 Tschad ruft wegen hoher Lebensmittelpreise den Ernährungsnotstand aus +++

Der Tschad hat wegen der steigenden Preise für Lebensmittel infolge des Ukraine-Kriegs den Notstand ausgerufen. Der Vorsitzende der in dem afrikanischen Land regierenden Militärjunta, Mahamat Idriss Déby Itno, verweist auf die "ständige Verschlechterung der Nahrungsmittel- und Ernährungslage" und warnt vor "wachsender Gefahr für die Bevölkerung", wenn keine humanitäre Hilfe geleistet werde. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind die Weltmarktpreise für Getreide stark gestiegen. Die Vereinten Nationen warnen, dass im Tschad 5,5 Millionen Menschen - mehr als ein Drittel der Bevölkerung - in diesem Jahr auf humanitäre Hilfe angewiesen sein könnte. Das Welternährungsprogramm schätzte im März, dass 2,1 Millionen Menschen im Tschad von Juni an von "schwerer Ernährungsunsicherheit" betroffen sein werden.

