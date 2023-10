Russlands Luftabwehrsysteme haben dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge in der Nacht 36 von der Ukraine abgeschossene Drohnen über dem Schwarzen Meer vor der Halbinsel Krim zerstört. Das Ministerium gibt in der auf Telegram veröffentlichten Erklärung keine Auskunft darüber, ob es bei dem Angriff zu Schäden oder Opfern gekommen ist.

+++ 00:27 Hepatitis-A-Ausbruch in ukrainischer Stadt Winnyzja +++

In der ukrainischen Stadt Winnyzja wurden nach einem Hepatitis-A-Ausbruch etwa 141 Kinder und Erwachsene ins Krankenhaus gebracht. "Das Wichtigste ist jetzt, das Zentrum des Ausbruchs und die Ursachen zu ermitteln, um die Ausbreitung des Hepatitis-A-Virus unter der Bevölkerung so schnell wie möglich zu stoppen", schreibt der leitende Sanitätsarzt und stellvertretender Gesundheitsminister in der Ukraine Ihor Kuzin auf Facebook. Bislang gebe es keine einheitliche Ursache für den Ausbruch, aber man analysiere die Ausbreitung und arbeite mit der Bevölkerung zusammen, so Kuzin weiter. Hepatitis A ist eine hochansteckende, kurzzeitige Leberinfektion, die durch engen persönlichen Kontakt oder den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder Getränke übertragen werden kann.

+++ 22:57 Selenskyj lobt Einheit gegen "Aggressor Russland" bei Malta-Treffen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobt das Treffen von Vertretern aus mehr als 60 Staaten in Malta als Zeichen der Einheit gegen den Aggressor Russland. "Die Einheit der Welt ist das, was es wirklich braucht, um den Aggressor zu schlagen", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Der Präsident dankte den Vertretern aus 66 Staaten, darunter Nationale Sicherheitsberater und Topdiplomaten, die seine vor einem Jahr erstmals präsentierte "Friedensformel" für eine Beendigung des russischen Angriffskrieges unterstützten. Das sei ein "starkes Zeichen internationaler Einheit".

+++ 22:05 Update: Sturm in der Ukraine tötet vier Menschen +++

Ein Sturm in der Ukraine führte zu vier Toten und neun Verletzten, berichtet der stellvertretende Leiter des Präsidialamts Oleksiy Kuleba. Die Winde, die in Böen bis zu 90 Kilometer pro Stunde erreichten, fällten Bäume, wehten Trümmer durch die Stadt und beschädigten Stromleitungen. Allein in Kiew stürzten nach Angaben der örtlichen Behörden mehr als 250 Bäume um. In der Hauptstadt und der umliegenden Region gab es drei Tote und sieben Verletzte, während in der Oblast Dnipropetrowsk ein Toter und in der Oblast Charkiw zwei Verletzte zu beklagen waren, sagt Kuleba.

+++ 21:30 Kiew: Stellvertretender Polizeichef nach Medienbericht suspendiert +++

Der stellvertretende ukrainische Polizeichef Dmytro Tyshlek wurde suspendiert, nachdem ein Journalist behauptet hatte, dass seine Frau einen russischen Pass besitze, wie das ukrainische Innenministerium mitteilt. Die investigative Zeitschrift "Buhus. Info" berichtete am 26. Oktober, dass Oleksandra Balakai, die Ehefrau von Tyshlek, immer noch einen russischen Pass besitzt, den sie in den 2000er-Jahren beantragt hat, als sie in der russischen Region Rostow lebte. Die Journalisten entdeckten auch, dass der stellvertretende Polizeichef und seine Frau Autos fuhren und in Immobilien wohnten, die einem russischen Verbrecherboss gehörten.

+++ 20:48 Selenskyj: Globale Mehrheit vereint sich für gemeinsame Friedensvision +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt in einer Abendansprache, dass sich die Mehrheit der Weltbevölkerung allmählich auf eine gemeinsame und gerechte Vision einigt, die in der ukrainischen Friedensformel zum Ausdruck kommt. "Letztes Jahr, als ich die Formel zum ersten Mal vorstellte, diskutierte die Welt noch unterschiedliche Visionen, ganz unterschiedliche Ansätze zur Wiederherstellung unserer Staatsgrenze und eines gerechten Friedens. Und die Weltmehrheit einigt sich allmählich auf eine gemeinsame und gerechte Vision, die sich in der Friedensformel niederschlägt. Die Einheit der Welt ist das, was wir wirklich brauchen, um die Aggressoren zum Scheitern zu bringen."

+++ 20:12 Generalstab: Ukraine wehrt 48 Angriffe ab, während Russland den Osten angreift +++

Die Ukrainer haben im Laufe des vergangenen Tages 48 russische Angriffe in vielen Sektoren der Ostfront zurückgeschlagen, unter anderem in den Achsen von Awdijiwka, Kupiansk, Bachmut und Marinka, so der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem Abendbericht. Nach Angaben des Militärs versuchten die russischen Streitkräfte, verlorene Stellungen in der Nähe von Klischiwka und Andriwka im Sektor Bachmut zurückzuerobern. Alle sechs Angriffe wurden abgewehrt.

