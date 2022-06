Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Fortschritte bei der internationalen Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land. In seiner neuesten Videobotschaft listet er alle internationalen Kontakte für den Tag auf: Telefonate mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Boris Johnson, ein Treffen mit den Regierungschefs aus Albanien und Montenegro, Edi Rama und Dritan Abazovic. "Bei allen internationalen Kontakten höre ich Bewunderung für die Taten unserer Verteidiger", sagt der Präsident Aber Russland wäre nicht Russland, wenn es diesen außenpolitischen Erfolgen der Ukraine ruhig zusehen würde, sagte Selenskyj. Er verwies auf die Kürzung von Gaslieferungen in die EU durch Moskau und auf Raketenangriffe vom Mittwoch in den Gebieten Mykolajiw und Charkiw.

+++ 01:48 Zwei US-Bürger in Ostukraine vermisst +++

Zwei US-Bürger, die aufseiten der Ukraine kämpfen, werden seit einer Woche vermisst. Beide hatten zuletzt am 8. Juni Kontakt zu ihren Familien und kehrten von einem Einsatz in der Region Charkiw nicht zurück, teilen die Angehörigen mit. Berichte, wonach die beiden Männer von Russland in Kriegsgefangenschaft genommen wurden, sind bislang unbestätigt, erklärt das US-Außenministerium. Das russische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Sollten sie sich in russischer Gefangenschaft befinden, wären sie die ersten bestätigten US-Bürger, die in dem Konflikt als Kriegsgefangene genommen wurden. Vergangene Woche waren zwei Briten und ein Marokkaner, die aufseiten der Ukraine gekämpft hatten, gefangen genommen und von einem Gericht in der pro-russischen Separatisten-Region Donezk zum Tode verurteilt worden.

+++ 00:16 Bericht: 4,3 Milliarden Dollar Schaden im ukrainischen Agrarsektor +++

Die Landwirtschaft der Ukraine hat durch den russischen Angriffskrieg nach Kiewer Berechnungen bislang Schäden von 4,3 Milliarden US-Dollar (4,1 Milliarden Euro) erlitten. Große Flächen seien beschädigt worden oder durch Minen verseucht, heißt es in einem Bericht von Forschern im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums. So habe Ernte im Wert von 1,43 Milliarden US-Dollar nicht eingebracht werden können. Die Kosten für die notwendige Erfassung und Räumung von Minen werden auf 436 Millionen US-Dollar geschätzt. Außerdem sei landwirtschaftliche Technik für 926 Millionen US-Dollar zerstört worden. In den von Russland besetzten Gebieten im Süden der Ukraine seien Bewässerungssysteme im Wert von 225 Millionen US-Dollar zu Schaden gekommen. Der Schaden an Getreidesilos wurde auf 272 Millionen Euro taxiert. Zudem habe Russland Getreide im Wert von 613 Millionen US-Dollar aus den besetzten Gebieten abtransportiert. Die Verluste in der Tierproduktion werden mit 136 Millionen US-Dollar angesetzt.

+++ 00:24 Habeck ruft nach erneuter Gas-Drosselung zum Energiesparen auf +++

Nach der Drosselung von Gasliefermengen durch den russischen Gazprom-Konzern ruft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erneut zum Energiesparen auf. "Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation", sagt der Grünen-Politiker in einem Video auf Twitter. Die Situation sei ernst, sie gefährde die Versorgungssicherheit in Deutschland aber nicht. "Wir müssen wachsam sein", mahnt Habeck. Es sei tückisch, den Krieg in der Ukraine zu vergessen und davon auszugehen, dass alles so weitergehen kann. "Wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Vor allem dürfen wir uns nicht spalten lassen. Denn das ist das, was Putin vorhat."

+++ 23:11 Deutsche sehen Verantwortung für Krieg seltener bei Russland als Finnen oder Briten +++

In Deutschland macht ein kleinerer Teil der Bevölkerung Russland für den Angriffskrieg in der Ukraine verantwortlich als in anderen europäischen Ländern. Zu diesem Ergebnis kommt repräsentative Yougov-Umfrage im Auftrag der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR). Demnach sehen rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland die Verantwortung hauptsächlich bei Russland. In Finnland sind es dagegen 90 Prozent, in Großbritannien, Polen und Schweden jeweils 83 Prozent.

+++ 22:25 USA tadeln Chinas Parteinahme für Putin +++

Die USA haben China für die Ankündigung einer verstärkten Zusammenarbeit mit Russland kritisiert. "China behauptet von sich, neutral zu sein, aber sein Verhalten macht klar, dass es immer noch in enge Verbindungen mit Russland investiert", erklärt ein Sprecher des US-Außenministeriums. "Nationen, die sich auf die Seite von Russlands Präsident Wladimir Putin stellen, werden sich unweigerlich auf der falschen Seite der Geschichte wiederfinden." Mehr als drei Monate seit Russlands Invasion "steht China immer noch an der Seite Russlands", erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums weiter. "Es verbreitet immer noch weltweit Russlands Propaganda. Es schützt immer noch Russland in internationalen Organisationen und entzieht sich seiner Verantwortung als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Und es leugnet immer noch die russischen Gräueltaten in der Ukraine, indem es andeutet, sie seien inszeniert worden."

+++ 22:03 Selenskyj kommt zum NATO- und G7-Gipfel +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einladungen zu den Gipfeln von G7 und NATO angenommen. Das schreibt Selenskyj auf Twitter. Die Gruppe sieben führender Industrienationen (G7) wird Ende Juni in Bayern tagen, die NATO direkt danach in Madrid. Zur Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen habe Bundeskanzler Olaf Scholz ihn eingeladen. Die Einladung zur NATO komme von Generalsekretär Jens Stoltenberg. Selenskyj äußert sich nicht, ob er seine Hauptstadt Kiew verlassen werde oder wie zu anderen Konferenzen per Video-Link zugeschaltet werde.

+++ 21:34 Mehr als Stolperdraht: Lettlands Präsident lobt NATO-Ostflanken-Schutz +++

Lettlands Staatspräsident Egils Levits würdigt den Schutz der NATO-Ostflanke durch das von Kanada geführte NATO-Bataillon in seinem Land. "Dies ist nicht nur eine Trainingsmission, sondern operative Abschreckung", sagt Levits bei einer Zeremonie anlässlich des fünfjährigen Bestehens des multinationalen Gefechtsverbands auf dem lettischen Militärstützpunkt Adazi. Die NATO-Einheit demonstriere die Entschlossenheit der Alliierten, jedes einzelne Mitglied des Bündnisses zu verteidigen. Angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine drängt Levits aber auf eine weitere Stärkung der NATO-Ostflanke. Die bisherige NATO-Stolperdrahtlogik zur Verteidigung des Baltikums reiche nicht mehr aus.

