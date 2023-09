Ein ukrainisches Gericht hat die Festnahme eines ehemaligen Ministers wegen Verdachts auf prorussische Gesinnung und Hochverrat angeordnet. Nestor Shufrych wird unter anderem beschuldigt, Kontakte zu einem flüchtigen ukrainischen Parlamentarier unterhalten zu haben. "Das ist genau das, was die Behörden brauchen", sagt Shufrych in einem Video, das von Public Suspilne Television veröffentlicht wurde, als Gerichtsbeamte ihm Handschellen anlegen und abführen. Seine Anwälte wollen laut Medienberichten gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

+++ 00:46 London lässt Vorwürfe gegen Oligarch Fridmann fallen +++

Rund zehn Monate nach der Großrazzia in seiner Londoner Residenz hat die britische Kriminalpolizei (NCA) alle Ermittlungen gegen den mit Sanktionen belegten russischen Oligarchen Michail Fridman eingestellt. Die Ermittlungen gegen andere Verdächtige in dem Fall gingen jedoch weiter. Laut "The Times" räumte die Behörde ein, dass die Razzia unrechtmäßig gewesen sei. Die Vorwürfe, unter anderem wegen Geldwäsche, Betrugs und der Umgehung von Sanktionen, wurden demnach fallen gelassen. Die NCA müsse Schadenersatz wegen Hausfriedensbruchs zahlen, Fridmans Anwaltskosten übernehmen und das beschlagnahmte Bargeld zurückgeben, berichtete das Blatt.

+++ 23:10 Ungarn, Slowakei und Polen verbieten weiter Agrar- Importe +++

Nach dem Ende des Importverbots von ukrainischen Agrarprodukten in die EU halten Ungarn, die Slowakei und Polen an dem Verbot fest. Ungarn "nimmt seine Angelegenheiten in die eigenen Hände, um die eigenen Bauern zu schützen", ließ sich Ungarns Landwirtschaftsminister Istvan Nagy zitieren. Insgesamt sind 24 Produkte aus der Ukraine - neben Getreide unter anderem alle Fleischarten, Zucker, Gemüse und Wein - vom Importverbot betroffen, wie aus einer Verordnung hervorgeht. Der Transit ukrainischen Getreides durch Ungarn bleibe indes erlaubt. Die Behörden würden die Ladungen versiegeln und deren Weitertransport überwachen. Das slowakische Verbot gilt bis zum Jahresende und erstreckt sich auf für Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumensamen.

+++ 22:18 Ukraine erhält Soldatenleichen aus Russland zurück +++

Die Ukraine hat weitere 51 Soldatenleichen von der russischen Seite zurückerhalten. Insgesamt seien damit 1832 Leichen zurückgebracht worden, teilt der Koordinationsstab für Belange von Kriegsgefangenen bei Telegram mit. Die Rückführung sei zusammen mit Generalstab und Innenministerium organisiert worden. Nicht mitgeteilt wird, ob der Gegenseite ebenso Tote übergeben wurden. Beide Seiten halten ihre Verluste geheim. US-amerikanische Schätzungen sind zuletzt von rund 70.000 toten ukrainischen und etwa 120.000 getöteten russischen Soldaten ausgegangen.

+++ 21:50 Selenskyj bestätigt Einnahme von Andrijiwka durch ukrainische Streitkräfte +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt die Rückeroberung der Ortschaft Andrijiwka nahe Bachmut (Eintrag von 07:22) im Gebiet Donezk. "Für die Ukraine ist es ein bedeutendes und dringend benötigtes Resultat", charakterisiert er die Befreiung Andrijiwkas in seiner täglichen Videoansprache. Auch in den anliegenden Ortschaften Klischtschijiwka und Kurdjumowka seien die eigenen Truppen aktiv. Die Befreiung von Andrijiwka hat der Generalstab bereits am Morgen gemeldet, nachdem sich ähnliche Meldungen am Vortag noch als verfrüht herausgestellt hatten. Heute gab es ähnliche Verwirrung um den Ort Klischtschijiwka, den die dort kämpfenden ukrainischen Truppen erst als befreit gemeldet haben, um die Erfolgsmeldung dann zurückzunehmen und von noch anhaltenden Kämpfen um das Dorf zu berichten.

+++ 21:29 "Das Ende des Krieges hängt auch von unserer Entschlossenheit ab, die Ukraine zu unterstützen" +++

Allein die von Russland angegriffene Ukraine entscheidet nach Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, wann der Zeitpunkt für Gespräche über einen Frieden gekommen ist. "Dieser Zeitpunkt, und es tut weh, das hier in Münster zu sagen, er wird auf dem Schlachtfeld entschieden", sagt der CDU-Politiker bei der ersten "Westfälischen Friedenskonferenz" in Münster. "Deshalb müssen wir alles tun, die Ukraine dabei zu unterstützen, diesen Krieg zu gewinnen und die russische Invasion zurückzuschlagen." Das Ende des Krieges hänge "auch von unserer Entschlossenheit ab, die Ukraine zu unterstützen", sagt Wüst vor mehreren Hundert Konferenz-Teilnehmenden, darunter auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko.

+++ 21:04 Deutschland führt in Litauen Gespräche über Stationierung einer Brigade +++

Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis und der neue deutsche Botschafter Cornelius Zimmermann haben die Stationierung der geplanten deutschen Brigade zum verstärkten Schutz des baltischen NATO-Partners besprochen. "Wir haben eine wichtige gemeinsame Aufgabe vor uns und sind froh, dass wir sie gemeinsam mit einem so starken und zuverlässigen Partner wie Deutschland bewältigen können", sagt Landsbergis nach dem Treffen in Vilnius. Deutschland will rund 4000 Soldaten als eigenständig handlungsfähigen und gefechtsbereiten Verband in Litauen stationieren. Der Baltenstaat grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und Russlands Verbündeten Belarus. Mit der Stationierung soll dem Bedürfnis des NATO-Partners nach einer verstärkten Abschreckung Rechnung getragen werden. Die Pläne sind auch eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

