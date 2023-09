Der EU-Kommission missfällt, dass Russen im beschleunigten Verfahren die serbische Staatsbürgerschaft erhalten. Angesichts der hohen Zahl an eingebürgerten Russen, die dann ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen, erklärt ein Sprecher der EU-Kommission laut der Plattform Schengenvisa, man sei besorgt über mögliche Sicherheitsrisiken für die EU. "Die Europäische Kommission ist sich der großen Zahl russischer Staatsbürger bewusst, die sich nach der russischen Aggression gegen die Ukraine in Serbien niedergelassen haben. Von Serbien als Kandidatenland wird erwartet, dass es sich schrittweise an die Politik und Entscheidungen der Europäischen Union anpasst", heißt es in der Erklärung des Sprechers. Belgrad solle seine Visapolitik anpassen.

+++ 01:07 Krise um Russlandgeschäfte: Präsident sieht Estlands Ruf in Gefahr +++

Die große Aufregung um die Russland-Geschäfte des Ehemanns von Estlands Regierungschefin Kaja Kallas hat nach Ansicht von Staatspräsident Alar Karis dem Ansehen des baltischen EU- und NATO-Landes geschadet. "Ich persönlich hätte es vorgezogen, wenn die Premierministerin zu Beginn dieser Kette von Ereignissen, die sie in den Fokus der Krise gerückt haben, zurückgetreten wäre", sagt Karis nach einem Treffen mit den Vorsitzenden aller im Parlament vertretenen Parteien. "Diese Entscheidung hätte ihre Glaubwürdigkeit retten können."

+++ 00:08 "Ausländischer Agent": Nobelpreisträger Muratow will gegen Einstufung klagen +++

Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete russische Journalist Dmitri Muratow will einem Medienbericht zufolge mit einer Klage seine Einstufung als "ausländischer Agent" durch die Behörden in Russland anfechten. Der Kreml-Kritiker sei mit der Entscheidung des Justizministeriums nicht einverstanden und werde Klage einreichen, schreibt die von ihm herausgegebene Zeitung "Nowaja Gaseta". Muratow werde deshalb von seiner Rolle als Chefredakteur zurücktreten. Muratow war am Wochenende zum "ausländischen Agenten" erklärt worden. Er wurde vom Justizministerium zusammen mit anderen russischen Staatsbürgern auf die Liste der als Gegner des Staates eingestuften Menschen gesetzt. Das Ministerium wirft dem Journalisten vor, von ausländischen Agenten produziertes Material verbreitet zu haben.

+++ 23:09 Russen errichten Flugabwehr-Türme im eigenen Land +++

Mutmaßlich zur Abwehr von Drohnenangriffen hat das russische Militär Metalltürme und spezielle Rampen im Land errichtet, auf denen Flugabwehrsysteme vom Typ Panzir S-1 stationiert sind. Das zeigen Aufnahmen des staatlichen Nachrichtensenders Rossija 1, die am Sonntag ausgestrahlt wurden. Offenbar erhoffen sich Russlands Militärplaner, dass damit die unbemannten Flugobjekte besser abgefangen werden können, die seit Wochen russische Regionen attackieren.

+++ 22:25 Russischer Kampfhubschrauber über dem Asowschen Meer abgestürzt +++

Ein Ka-52-Hubschrauber der russischen Streitkräfte ist laut dem Online-Medienportal "Baza" im Asowschen Meer abgestürzt. Dieses beruft sich auf Angaben von Rettungsdiensten. Demnach kommen bei dem Vorfall zwei Piloten mit dem Leben davon und werden gerettet. Der Hubschrauber soll bereits am Freitag 1,5 Kilometer von der Küste entfernt abgestürzt sein. Als Grund gibt "Baza" schwierige Wetterbedingungen an. In der Gegend sei es stark nebelig gewesen. Das Asowsche Meer grenzt unter anderem an ukrainisches Territorium, das von den russischen Invasoren besetzt gehalten wird, wie zum Beispiel die Halbinsel Krim.

Version eines Ka-52-Hubschraubers der russischen Streitkräfte. (Foto: picture alliance/dpa/TASS)

+++ 21:58 Ukraine-Präsident Selenskyj besucht Front in Donezk +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben die Front in der umkämpften Region Donezk im Osten des Landes besucht. Er veröffentlicht ein Video, das ihn bei einem Treffen mit Kommandeuren und Soldaten zeigt. "Wir besuchen die Kampfbrigaden, die als Teil der operativen und taktischen Gruppe Donezk die Ukraine verteidigen", schreibt Selenskyj bei Telegram. Als Gesprächsthemen nennt er "problematische Fragen", die Sicherung des Nachschubs und die "Steigerung der Motivation unserer Kämpfer". Selenskyj hat am Sonntag die Entlassung von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bekannt gegeben. Korruptionsskandale erschütterten zuletzt dessen Ministerium.

+++ 21:29 Im Panzerzug? Kim Jong-Un will laut "New York Times" bald nach Russland reisen +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will nach einem Zeitungsbericht noch diesen Monat nach Russland reisen, um mit Präsident Wladimir Putin Waffenlieferungen für den Krieg in der Ukraine zu erörtern. Das berichtet die "New York Times"unter Berufung auf Informanten in amerikanischen und westalliierten Kreisen. Demnach soll Kim wahrscheinlich in einem Panzerzug nach Wladiwostok an das Pazifikküste Russlands reisen.

Mehr über die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.