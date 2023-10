Dem US-Nachrichtenportal Axios zufolge wird Saudi-Arabiens Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman voraussichtlich am Montag für ein Treffen mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung nach Washington reisen. Das Nachrichtenportal bezieht sich dabei auf drei mit der Reise vertrauten Personen. Der Besuch sei schon lange geplant gewesen. Prinz Khalid bin Salman soll nach Angaben der Insider mit dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, Verteidigungsminister Lloyd Austin sowie Außenminister Antony Blinken und mehreren Senatoren zusammentreffen.

+++ 02:12 Nouripour verurteilt antisemitische Inhalte von Fridays for Future +++

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour verurteilt antisemitische Inhalte der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in sozialen Netzwerken. "Die Aktivisten haben auch noch ein Plüschtier in Form einer Krake auf das Bild geschmuggelt", sagt Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Bezug auf ein auf Instagram veröffentlichtes Foto, auf dem auch die bekannte Aktivistin Greta Thunberg zu sehen ist. "Die Krake ist seit Jahrzehnten bekannt als antisemitische Symbolik. Nun wurden Verschwörungsideologien geteilt. Diese Posts sind verstörend und inakzeptabel." Nouripour begrüßt, dass sich die deutsche Gruppe von Fridays for Future davon distanzierte.

+++ 01:16 Rotes-Kreuz-Präsidentin: "Verlust so vieler ziviler Leben ist schändlich" +++

Die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, ruft im Nahostkonflikt alle Seiten dazu auf, dem "unerträgliche" Leid der Zivilisten im Gazastreifen Einhalt zu gebieten. "Dies ist ein katastrophales Versagen, das die Welt nicht hinnehmen darf", sagt sie. Es sei "inakzeptabel, dass die Zivilisten in Gaza keinen sicheren Ort haben, an den sie gehen können". Spoljaric fordert eine sofortige Deeskalation des Konflikts. "Der tragische Verlust so vieler ziviler Leben ist schändlich", sagt die IKRK-Präsidentin. Aufgrund "der militärischen Belagerung ist auch keine angemessene humanitäre Antwort möglich".

+++ 00:31 Saudi-Arabien verurteilt "jegliche Bodenoffensiven" Israels +++

Saudi-Arabien verurteilt "jegliche Bodenoffensiven" Israels im Gazastreifen und bezeichnet sie als Bedrohung für palästinensische Zivilisten. Die Palästinenser seien dadurch "mehr Gefahren und unmenschlichen Zuständen" ausgesetzt, teilt das Außenministerium in Riad mit. Saudi-Arabien sprich von einem "eklatanten Bruch und einem ungerechtfertigten Verstoß gegen internationales Recht". Mit Sorge betrachte das Königreich die militärische Eskalation im Gazastreifen, die "ernsthafte Folgen für die Stabilität der Region sowie den regionalen und internationalen Frieden" habe. Saudi-Arabien ist eine wichtige Schutzmacht der Palästinenser und war über Jahrzehnte mit Israel verfeindet. Vor Beginn des Gaza-Kriegs deutete viel auf eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv unter Vermittlung der USA hin. Wegen des erneut gewaltsam eskalierten Konflikts im Nahen Osten hat Riad die Gespräche über eine mögliche Normalisierung aber gestoppt.

+++ 00:04 Zentralrats-Chef Schuster kritisiert deutsche Enthaltung +++

Der Zentralrat der Juden kritisiert die Enthaltung Deutschlands bei einer UN-Resolution zum Krieg zwischen Israel und der radikalen Palästinenserorganisation Hamas. Zentralratspräsident Josef Schuster spricht im "Tagesspiegel am Sonntag" von einer "Enttäuschung für die Juden in Deutschland". Deutschland habe mit seiner Enthaltung die "relativierende Haltung der UN gegenüber Israel" unterstützt. Deutschland hätte die Resolution ablehnen sollen, so Schuster. Damit hätten "die mantrahaft vorgetragenen Solidaritätsbekundungen mit Israel" auch "im Gegenwind der UN-Vollversammlung" hochgehalten werden können.

+++ 23:32 Guterres fordert sofortige Feuerpause im Gaza-Konflikt +++

UN-Generalsekretär António Guterres ruft erneut zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Konflikt auf. Er sei überrascht über die "beispiellose Eskalation" der Bombardierungen, sagte Guterres laut einer Mitteilung. Er bekräftige seinen Aufruf "zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand", verbunden mit der bedingungslosen Freilassung aller Geiseln und der Bereitstellung von Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen. Dort spiele sich "vor unseren Augen" eine humanitäre Katastrophe ab.

+++ 22:45 Angehörige der Geiseln fordern Gefangenenaustausch +++

Nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu fordern Vertreter der Angehörigen der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln einen Gefangenenaustausch. Israel solle die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen im Austausch für alle aus Israel entführten Geiseln erwägen, schlagen die Angehörigenvertreter israelischen Medien zufolge vor. Bei einer Pressekonferenz im Anschluss sagt Israels Regierungschef, ein Gefangenenaustausch werde debattiert. Details will er nicht nennen. Die Bedingungen eines solchen Abkommens offenzulegen, werde nicht dabei helfen, ihn zu verwirklichen, so Netanjahu.

+++ 22:10 Insider: Verhandlungen zwischen Israel und Hamas gehen weiter +++

Die von Katar vermittelten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas sind trotz der Ausweitung der Boden-Offensive israelischer Truppen im Gazastreifen fortgesetzt worden, sagt eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings sei das Tempo der Verhandlungen seit der Eskalation der Kämpfe sehr viel langsamer geworden, sagt die Person, die anonym bleiben möchte.

+++ 21:43 Auch UN-Hilfswerk hat Kontakt nach Gaza verloren +++

Nach dem Ausfall der Internet- und Kommunikationsdienste im Gazastreifen ist auch der Kontakt zu den Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA abgebrochen. Er habe zur "großen Mehrheit" seines Teams keinen Kontakt, teilt UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini mit. "Das macht mich außerordentlich besorgt um Kollegen und ihre Familien." Er hoffe ernsthaft, dass seine Nachricht die Kolleginnen und Kollegen erreiche. Den Ausfall der Kommunikationsdienste seit Freitagabend bezeichnet Lazzarini als "einen weiteren Versuch, die humanitäre Antwort für die Zivilisten im Gazastreifen" zu behindern.

Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.