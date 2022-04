Polen hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs Waffen im Wert von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro geliefert. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki nennt nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in Krakau die Summe von sieben Milliarden Zloty. "Diese Ausrüstung rettet die ukrainische, polnische und europäische Souveränität", erklärt er.

+++ 02:22 Ukraine meldet Abschuss zwei weiterer Raketen bei Odessa +++

Wenige Stunden nach dem russischen Raketenangriff auf Odessa hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben zwei weitere Marschflugkörper abgeschossen, die auf den Hafen der Stadt zielten. Die Raketen seien am Samstagabend von einem Schiff im Schwarzen Meer abgefeuert worden, schrieb die Südgruppe der ukrainischen Streitkräfte bei Facebook. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 01:50 Kiew beklagt Zwangsrekrutierung durch Moskau +++

Die Ukraine wirft russischen Truppen eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Neben jungen Menschen seien davon in den Regionen Cherson, Saporischja und Charkiw speziell auch Mediziner betroffen, so die ukrainische Militäraufklärung. So sei medizinisches Personal aus der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw unter Androhung von Hinrichtungen gezwungen worden, russische Soldaten an der Front zu behandeln. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

+++ 01:10 Bundeswehr soll neue Transporthubschrauber bekommen +++

Die Bundesregierung entscheidet sich einer Zeitung zufolge für den "Chinook" CH-47F von Boeing als neuen Transporthubschrauber. Das Verteidigungsministerium wolle 60 Maschinen kaufen, berichtet die "Bild am Sonntag" vorab unter Berufung auf Regierungskreise. Die geschätzten Kosten lägen bei etwa fünf Milliarden Euro, die aus dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr finanziert werden sollten. Damit habe das Sikorsky-Modell CH-53K das Nachsehen. Die neuen Hubschrauber könnten frühestens 2025/26 geliefert werden. Die Wartung solle Airbus übernehmen, hieß es in dem Bericht weiter. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagt der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage, es sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

+++ 00:45 Merz droht mit Ablehnung des 100-Milliarden-Sondervermögens für Bundeswehr +++

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz droht damit, dem geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nicht zuzustimmen. Die Union werde sich nicht fertige Ergebnisse vorlegen lassen, "denen wir dann einfach nur noch zustimmen sollen", sagt Merz der "Bild am Sonntag". "Wenn der Kanzler uns für eine Änderung des Grundgesetzes und für 100 Milliarden Euro neuer Schulden gewinnen möchte, dann muss er mit uns reden." Merz fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz, dass die 100 Milliarden Euro "ausschließlich der Aufrüstung der Bundeswehr zugutekommen". Außerdem müsse es darauf hinauslaufen, dass dauerhaft mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden. "Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und für die neuen Schulden auch ein Tilgungsplan vorgelegt wird, dann können wir zustimmen", sagt Merz.

+++ 00:14 Ukraine warnt vor Einbruch des russischen Erdgastransits in die EU +++

Der ukrainische Staatskonzern Naftogaz hat vor einem Einbruch des russischen Gastransits über die Ukraine gewarnt. "Wir schätzen, dass ein Drittel der von Russland in die EU über die Ukraine exportierten Gasmenge verloren gehen kann, wenn die Besatzungskräfte nicht damit aufhören, die Funktion unserer Stationen zu stören", teilt Naftogaz-Chef Jurij Witrenko mit. Naftogaz betreibt das ukrainische Gastransportsystem.

+++ 23:38 Esken hält Melnyks Kritik an SPD für "maßlos überzogen" +++

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wehrt sich gegen die harsche Kritik des ukrainischen Botschafters Andrej Melnyk an ihrer Partei. "Das sind schwerwiegende Vorwürfe, die in der Wortwahl und inhaltlich maßlos überzogen sind", sagt Esken dem Spiegel. "Ich kann sehr gut verstehen, dass sich viele davon angegriffen fühlen." Melnyk hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die SPD und einige ihrer Vertreter scharf attackiert. Der Diplomat spricht dabei etwa von einem "Spinnennetz der Kontakte mit Russland" oder einer "Putin-freundlichen Politik", die den "barbarischen Vernichtungskrieg" gegen die Ukraine erst herbeigeführt habe. "Herr Melnyk kämpft für sein Land, aber er irrt mit seinen Schuldzuweisungen", sagt Parteichefin Esken nun. "Die Schuld an diesem Krieg trägt allein Wladimir Putin."

+++ 22:54 Zahl der Toten nach Angriff in Odessa auf acht gestiegen +++

Die Zahl der Toten durch Luftangriffe in der südukrainischen Hafenstadt Odessa ist nach Angaben aus Kiew auf mindestens acht gestiegen. 18 bis 20 weitere Menschen seien verletzt worden, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew. Nach seinen Angaben wurden insgesamt sieben russische Raketen auf Odessa abgefeuert. Dabei sei ein Wohngebäude getroffen worden.

+++ 22:17 OSZE-Mitarbeiter werden in Ostukraine festgehalten +++

Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) werden einige ihrer Mitarbeiter in der Ostukraine festgehalten. Man sei "extreme besorgt" über diesen Vorgang in Donezk und Luhansk, heißt es. Die OSZE nutze alle verfügbaren Kanäle, um die Freilassung ihrer Mitarbeiter zu erwirken. Einzelheiten werden nicht genannt.

+++ 21:56 Fußball-Legende Oleg Blochin will in Ukraine bleiben +++

Die ukrainische Fußball-Legende Oleg Blochin will das Land trotz des russischen Angriffskrieges nicht verlassen und rechnet mit einem Sieg der Ukraine in dem Konflikt. "Ich hatte nie die Absicht, irgendwohin zu gehen, ich bin hier geboren", sagt der frühere Stürmerstar von Dynamo Kiew im ukrainischen Fernsehen. "Wenn Granaten über mich hinwegfliegen und nur 200 Meter entfernt ein Haus abbrennt, wird einem klar, dass in diesem Leben etwas nicht stimmt." Die "russische Aggression" sei "unter keinen Umständen hinnehmbar", meint der 69-Jährige. "Wir werden diesen Kampf gewinnen", ist er sich sicher.

+++ 21:26 Selenskyj setzt auf Hilfe der USA, damit Deutschland Waffen liefert +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft sich von den USA Unterstützung für Waffenlieferungen aus Deutschland. "Damit sie (Deutschland) damit beginnen, das zu liefern, was sie haben und das, was sie gerade nicht nutzen", sagt Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew. Er erinnere bei jedem Gespräch mit deutschen Vertretern daran. Der Krieg sei in der Ukraine und "ihr habt das, was ihr gerade nicht braucht, und wir brauchen sehr viel", betont der Staatschef. Besucher seien aktuell sehr willkommen, aber nicht, um irgendwelche "Selfies" zu machen. "Man kann heute nicht zu uns mit leeren Händen kommen. Wir erwarten nicht nur einfach Geschenke oder irgendwelche Törtchen. Wir erwarten konkrete Dinge und konkrete Waffen."

Selenskyj äußerte sich auf einer Pressekonferenz in einer U-Bahn-Station. (Foto: dpa)

+++ 20:50 FDP-Parteitag fordert in Beschluss Lieferung schwerer Waffen an Ukraine +++

Mit einem Beschluss ihres Bundesparteitages fordert die FDP eine Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine. Das Land müsse bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges schnell und wirksam unterstützt werden, heißt es in einem Antrag des Bundesvorstandes, der laut Parteitagspräsidium mit "überwältigender Mehrheit" beschlossen wird. "Dazu gehören auch die Lieferung schwerer Waffen und die schnelle Bereitstellung von Rüstungsgütern durch die deutsche Industrie, für die Deutschland wie angekündigt die Finanzierung übernimmt", heißt es in dem Beschluss. "Wir Freie Demokraten unterstützen die Ukraine bei der Ausübung ihres legitimen Rechts auf militärische Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg", bekräftigen die Delegierten.

