Die USA gehen davon aus, dass Russland im Winter gezielt die zentrale Energie-Infrastruktur der Ukraine angreifen wird. Man arbeite mit der Regierung in Kiew daran, sich darauf vorzubereiten, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Dies beinhalte die Lieferung von Vorräten und Geräten etwa zur Sicherung der Stromversorgung.

+++ 01:58 Explosion auf Bahnstrecke: Ukrainischer Geheimdienst soll Operation in Sibirien durchgeführt haben +++

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU soll nach Informationen mehrerer Medien für Explosionen auf einer Eisenbahnstrecke in Sibirien verantwortlich sein, die Russland auch für Militärtransporte nutzt. Im Severomuysky-Tunnel an der Grenze zur Mongolei seien in der vergangenen Nacht vier Sprengsätze explodiert, als ein Güterzug den Tunnel durchquerte, berichtet unter anderem Reuters. Russischen Quellen zufolge gab es keine Verletzten, welcher Schaden am Tunnel entstand, ist unklar. Der Ort der Explosion liegt mehr als 4000 Kilometer von der Ukraine entfernt.

+++ 23:29 Ukraine: Fünf tote Zivilisten bei russischen Angriffen +++

Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben fünf Zivilisten in mehreren Teilen der Ukraine getötet. Drei kamen im Dorf Sadowe in der südukrainischen Region Cherson durch russischen Beschuss ums Leben. In der Region Donezk feuerten russische Truppen sechs S-300-Raketen auf die Städte Pokrowsk, Nowohrodiwka und Myrnohrad ab. Zwei Männer wurden tot aus Trümmern geborgen, drei Menschen werden vermisst, darunter ein Kind. In Pokrowsk wurden laut Innenminister Ihor Klymenko ein Baby und zwei Jungen im Alter von 13 und 16 Jahren verletzt, als ein Geschoss in einem Garten explodierte.

+++ 22:02 Verteidigung statt Angriff? Selenskyj will Front zur Festung machen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt den forcierten Bau von Schutzräumen und Festungsanlagen entlang aller Frontabschnitte an. "Die Priorität ist offensichtlich", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. Mit dem Verteidigungsminister und führenden Militärs habe er über den Bau solcher Anlagen diskutiert. Zuletzt hatte eine Reihe von Beobachtern die ukrainische Gegenoffensive für gescheitert erklärt. Die Betonung des Festungsbaus ist ein Indiz dafür, dass die Führung in Kiew sich nun auf die Verteidigung konzentriert.

+++ 21:29 Ukrainska Pravda: Russland baut ukrainische Waffe aus Überresten nach +++

Laut Quellen der Ukrainska Pravda versucht Russland die ukrainische Eigenentwicklung "Sea Baby" nachzubauen. Dabei handelt es sich um ein unbemanntes Überwasserschiff, das mit Sprengstoff gefüllt ist und seine Ziele dann wie eine Kamikaze-Drohne trifft. "Sea Babies" sollen unter anderem bei Angriffen auf die Krim-Brücke und russische Schiffe zum Einsatz gekommen sein. Angeblich ist es den Russen gelungen, aus den Überresten mehrerer "Sea Babies" ein "relativ funktionsfähiges" Modell zusammenzustellen. Dieses werde derzeit gründlich untersucht und neu programmiert.

+++ 20:51 Slowakei-Ministerpräsident spricht von Kriegsende und "Normalisierung" der Russland-Beziehungen +++

Der neue slowakische Ministerpräsident Robert Fico geht laut einem Bericht des Portals Kyiv Independent weiter auf Konfrontationskurs zur EU. In einem Gespräch mit dem US-amerikanischen und dem russischen Botschafter in Bratislava sagt Fico demnach, dass die slowakische Außenpolitik zwar von ihrer Mitgliedschaft in der EU und der NATO beeinflusst werde, aber bestimmte "souveräne Positionen" habe. Diese Positionen "stehen nicht immer im Einklang mit der Politik einer einzigen richtigen Meinung, die in der Europäischen Union gefördert wird", so Fico. Seine Priorität im Bereich der Außenpolitik sei die Umsetzung des "Schutzes und die Förderung der nationalen Interessen der Slowakei" sowie die "Friedensinitiativen" und nicht den Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Die Slowakei solle sich auf "das Ende des Krieges in der Ukraine und auf die Normalisierung der slowakisch-russischen Beziehungen" vorbereiten.

+++ 20:30 Ukraine will Kriegsindustrie um ein "Vielfaches" steigern +++

Im kommenden Jahr wollen das ukrainische Verteidigungsministerium und das Ministerium für strategische Industrien die Produktion von Raketen, Munition, Waffen und militärischer Ausrüstung um ein Vielfaches steigern. Der Schwerpunkt werde auf Flugabwehrsystemen liegen, teilen die Behörden mit. Dazu gehören tragbare Flugabwehrraketensysteme und Flugabwehrsysteme mit einer Reichweite von mehr als 100 Kilometern. "Darüber hinaus sieht der genehmigte Haushalt für 2024 vor, dass etwa 4,5 Milliarden Euro für den Kauf von Raketen und Munition bereitgestellt werden, damit unsere Verteidigungskräfte der russischen Aggression angemessen begegnen können", sagt Generalleutnant Ivan Havryliuk in der Sendung United News Telethon. Die Entwicklung der nationalen Verteidigungsindustrie sei eine der Prioritäten des Verteidigungsministeriums.





Alle früheren Entwicklungen können Sie hier lesen.