Der Flugverkehr an den beiden Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo ist in der Nacht zum Montag erneut vorübergehend ausgesetzt worden - kurze Zeit später normalisierte sich der Betrieb jedoch wieder. Die Flughäfen waren zwischenzeitlich für Starts und Landungen geschlossen worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Luftverkehrsdienste berichtet. Später heißt es, die Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo sowie der Militärflughafen Schukowski hätten ihren Betrieb wieder aufgenommen. Ein Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs wurde zunächst nicht genannt. Zuletzt war der Flugverkehr in der Region Moskau nachts immer wieder wegen Drohnenangriffen unterbrochen worden.

+++ 01:15 US-Thinktank: zweite russische Verteidigungslinie vielleicht schwächer als die erste +++

Die ukrainischen Streitkräfte durchbrechen nach Angaben einer US-Denkfabrik die stärkste russische Verteidigungslinie um das Dorf Robotyne. Sie scheinen "in Schlagdistanz" zur nächsten Reihe von Verteidigungsstellungen zu sein, die möglicherweise schwächer sind, so das "Institute for the Study of War" (ISW) in einem aktuellen Bericht. Sie könnten immer noch eine "bedeutende Herausforderung" darstellen, aber nur, wenn es genügend russische Soldaten gibt, die in der Lage sind, sie zu überwinden. "Diese Reihe von vorbereiteten Verteidigungspositionen könnte weniger stark verteidigt sein als die Positionen, in die die ukrainischen Streitkräfte bereits im Norden eingedrungen sind", so das ISW. "Die Verteidigungsstellungen, durch die die ukrainischen Streitkräfte derzeit vorrücken, bestanden aus dichten Schichten von Minenfeldern und Befestigungen, die von den russischen Streitkräften mit erheblichem Personal- und Materialaufwand gehalten wurden." In der nächsten Zeile werden Panzerabwehrgräben, Panzerabwehrpoller in Form von Drachenzähnen und russische Kampfstellungen genannt. Entscheidend für die Ukraine ist, dass sie möglicherweise weniger stark vermint war, um den russischen Streitkräften den Rückzug zu ermöglichen.

+++ 00:08 Kiew rechnet mit Einsatz von F-16-Kampfjets ab dem Frühjahr +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow geht von einem Einsatz der F-16-Kampfflugzeuge gegen Russland ab dem Frühjahr aus. "Ich würde sagen, das könnte im Frühling nächsten Jahres sein", sagt er dem Podcast Ronzheimer einer Vorabmeldung der Zeitung "Bild" zufolge. Die westlichen Jets dürften sich als ein "ernsthafter 'Game-Changer'" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen.

+++ 22:49 Russen melden Explosionen nahe besetzter Millionenstadt Donezk +++

Nahe der russisch besetzten Stadt Donezk in der Ostukraine sind sollen am Abend zahlreiche Explosionen zu hören sein. Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Demnach seien vom nördlichen Stadtrand "Geräusche intensiver Kämpfe" zu hören. "Man hört Explosionen von Artilleriegranaten", heißt es in der Nachricht. Worum es sich konkret handelt, ist offen.

+++ 21:25 Ukraine strebt große Bandbreite an Sicherheitsgarantien an +++

Die Sicherheitsgarantien, die die Ukraine für die Zeit nach dem Krieg aushandeln will, sollen nach Darstellung von Präsident Selenskyj eine große Bandbreite abbilden. Es solle darin "Sanktionen, Waffen, Finanzen, Luftverteidigung, Flugzeuge geben", sagt Selenskyj im ukrainischen Fernsehen. Mit unterschiedlichen Ländern werde die Ukraine unterschiedliche Vereinbarungen aushandeln: "Die Speisekarte ist groß, aber der Kunde ist anders", so Selenskyj. "Es gibt Staaten, die einfach keine Waffen haben, aber über Finanzen und schwere Sanktionen im Falle wiederholter Aggression verfügen."

Mit Blick auf den häufig gezogenen Vergleich zur amerikanischen Unterstützung Israels sagt Selenskyj, es werde wahrscheinlich ein ähnliches Modell sein, "aber wir haben einen anderen Staat und einen anderen Feind". Zugleich betont Selenskyj, die Ukraine halte am Ziel einer NATO-Mitgliedschaft fest.

+++ 19:54 Selenskyj deutet Verhandlungslösung für die Krim an +++

Im bereits zitierten TV-Interview deutet Selenskyj zudem an, dass er mit einer Verhandlungslösung für die Krim rechnet, sobald die ukrainischen Truppen das Festland vor der Halbinsel befreit haben. "Wenn wir uns an der administrativen Grenze zur Krim befinden, glaube ich, dass es möglich sein wird, die Entmilitarisierung Russlands auf der Halbinsel politisch voranzutreiben", sagt er. Auf diese Weise gebe es weniger Opfer. "Ich glaube, das wäre so besser, vor allem für die, die das [die Befreiung der Krim] verwirklichen werden. Jeglicher Krieg ist mit Verlusten verbunden."

Auf die Frage der Moderatorin, ob der Krieg verstärkt auf russischem Territorium geführt werden sollte, sagt der Präsident: "Ich glaube, dann gibt es das große Risiko, dass wir alleine bleiben werden." Die westlichen Verbündeten der Ukraine binden ihre Waffenlieferungen in der Regel an die Zusage, dass die ukrainische Armee damit keine Ziele in Russland angreift.

Mehr zu den Ereignissen vom Vortag lesen Sie hier.