Der russische Angriff auf die Ukraine führt nach Einschätzung der US-Regierung zu einem Schulterschluss innerhalb der NATO und anderer westlicher Verbündeter. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, nennt Putin "einen der größten Einiger der Nato in der modernen Geschichte". Sie fügt bei einer Pressekonferenz hinzu: "Was Sie hier sehen, ist ein geeintes Europa, ein geeinter Westen, eine geeinte NATO, die sich gegen die von Präsident Putin angeführte Aggression und Invasion wehren." Natürlich würde man bevorzugen, wenn Moskau deeskalierende Schritte unternehme.

+++ 02:35 Bürgermeister: Tote und Verletzte in Charkiw +++

Beim Beschuss der ostukrainischen Stadt Charkiw sollen mehrere Menschen gestorben und verletzt worden sein. In einer Videobotschaft auf Facebook spricht Charkiws Bürgermeister, Ihor Terechow, von neun Toten und 37 Verletzten. Außerdem seien 87 Wohngebäude durch den russischen Beschuss beschädigt worden. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen. "Der heutige Tag hat gezeigt, dass das nicht einfach Krieg ist. Das ist die Ermordung von uns, dem ukrainischen Volk."

+++ 01:54 UN rechnet mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen +++

Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine planen die Vereinten Nationen für eine mögliche Versorgung von bis zu vier Millionen Flüchtlingen. Wenn es keinen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen gebe, würden die Menschen weiter fliehen, sagt UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi. Bislang seien bereits rund 520.000 Menschen aus der Ukraine in umliegende Länder geflüchtet - darunter Polen, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und auch Russland. Grandi bedankt sich bei den Regierungen und den Menschen der aufnehmenden Länder. Er habe so einen raschen Anstieg der Zahl von Flüchtlingen selten gesehen, sagt Grandi weiter.

+++ 01:07 Bericht über große Verluste in der Region Sumy +++

Bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine soll es zu großen Verlusten auf beiden Seiten gekommen sein. Das ukrainische Anti-Korruptions-Portal Antikor schreibt von möglicherweise 70 Toten auf ukrainischer Seite und einer großen Zahl von Opfern auf russischer Seite. Russische Artillerie habe eine Militäreinheit getroffen. Unter den Trümmern würden Leichen geborgen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben der Agentur Unian will die ukrainische Armee in der Region Sumy rund 100 russische Militärfahrzeuge zerstört haben.

+++ 00:25 USA lehnen Einrichtung von Flugverbotszone über Ukraine ab +++

Die US-Regierung lehnt die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine ab. Präsident Joe Biden habe sehr deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht habe, US-Truppen in einen Krieg mit Russland zu schicken, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Eine Flugverbotszone wäre ein Schritt in diese Richtung, denn diese müsste entsprechend umgesetzt werden. "Sie würde die Entsendung von US-Militär erfordern, um sie durchzusetzen, was einen direkten Konflikt, einen potenziell direkten Konflikt und einen potenziellen Krieg mit Russland bedeuten würde, an dem wir uns nicht beteiligen wollen", sagt Psaki.

+++ 23:56 Generalstab: Belarussische Truppen Richtung Ukraine unterwegs +++

Das ukrainische Militär geht davon aus, dass belarussische Truppen in Richtung der Ukraine unterwegs sind. "Einige Einheiten der kampfbereitesten Formationen der belarussischen Streitkräfte haben begonnen, sich zur Staatsgrenze der Ukraine in Richtung Wolhynien zu bewegen", schreibt der ukrainische Generalstab auf Facebook. Wolhynien ist eine Region im Nordwesten der Ukraine. Bereits in der Nacht zu Montag hatte es Spekulationen gegeben, dass Belarus sich in Kürze offiziell mit Soldaten in den Krieg Russlands gegen die Ukraine einschalten könnte.

+++ 23:11 Auch Putins Sprecher von EU-Sanktionen betroffen +++

Von den EU-Sanktionen gegen Russland ist auch der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, betroffen. Dies geht aus einer Liste von 26 Personen hervor, die im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird. Ebenfalls aufgelistet sind Igor Setschin, Chef der staatlichen Ölgesellschaft Rosneft, sowie sein Kollege von Transneft, Nikolai Tokarew.

+++ 22:56 Pentagon: Russland liegt wohl "hinter Zeitplan" bei Ukraine-Angriff +++

Die US-Regierung geht davon aus, dass Russland bei seinem Angriff auf die Ukraine "hinter dem Zeitplan zurückliegt". Die russischen Soldaten seien auf Widerstand gestoßen, mit dem sie nicht gerechnet hätten, sagt Pentagon-Sprecher John Kirby. "Wir glauben, dass sie ein paar Tage hinter dem zurückliegen, was sie erwartet haben." Allerdings sei es gefährlich, da etwas hineinzuinterpretieren oder etwas zu prognostizieren, warnt Kirby.

+++ 22:29 Nach Putins Drohung: USA ändern ihre Alarmstufe nicht +++

Nach der Ankündigung Russlands, als Warnung an den Westen seine Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen, sehen die USA keine Veranlassung für eine Änderung der eigenen Verteidigungsbereitschaft. "Wir bewerten die Anordnung von Präsident Putin und sehen derzeit keinen Grund, unsere eigene Alarmstufe zu ändern", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag in Washington.

+++ 22:18 Shell will Beteiligung an Nord Stream 2 beenden +++

Der britisch-niederländische Öl-Konzern Shell will seine Anteile an allen Joint Ventures mit dem russischen Energie-Riesen Gazprom verkaufen. In einer Mitteilung an die Londoner Börse erklärte Shell. es werde seinen 27,5-Prozent-Anteil an dem Öl- und Gasprojekt Sachalin-2 im Fernen Osten Russlands abstoßen. Zudem werde es seine 50-prozentige Beteiligung an dem Ölfeld Salim in Westsibirien und an dem Gydan-Erkundungsprojekt auf der gleichnamigen Halbinsel im Nordwesten Sibiriens beenden. Shell habe zudem die Absicht, seine Beteiligung an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu beenden. Shell ist eines von fünf Energieunternehmen, das an der umstritten Pipeline zwischen Russland und Deutschland beteiligt ist.

+++ 22:11 Bundeswehr beginnt Aufklärungsflüge über der Ostsee +++

Inmitten der wachsenden Spannungen mit Russland wird die Bundeswehr Aufklärungsflüge über dem Ostsee-Raum beginnen. Dabei würden spezialisierte Tornado-Maschinen eingesetzt sowie der Seefernaufklärer P3C Orion der Marine, so die deutsche Nato-Delegation. Die Tornados gehören zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann! in Jagel (Schleswig-Holstein).

+++ 21:56 Umfrage von RTL und ntv: 78 Prozent für Waffenlieferungen in Ukraine und Aufrüstung +++

Drei von vier Menschen in Deutschland - jeweils 78 Prozent - befürworten die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und auch die Aufrüstung der Bundeswehr. Nur wenige, nämlich 16 Prozent, finden beides falsch, wie eine Forsa-Umfrage vom Montag im Auftrag von RTL und ntv ergab. Eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union fände die Hälfte der Deutschen gut. Einen Nato-Beitritt der Ukraine finden nur 45 Prozent der Befragten gut.

+++ 21:52 Staatsanwalt am Internationalen Staatsgerichtshof für Ermittlungen +++

Der Staatsanwalt am Internationalen Staatsgerichtshof, Karim Khan, kündigt an, das Gericht zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Vorwurfs von Kriegsverbrechen in der Ukraine aufzufordern.

+++ 21:44 Kreml: USA weisen zwölf Diplomaten aus +++

Die Vereinigten Staaten haben nach Darstellung der russischen UN-Vertretung zwölf Diplomaten in New York zu unerwünschten Personen erklärt. Diese Mitarbeiter in der russischen UN-Vertretung müssten das Land bis zum 7. März verlassen, sagt UN-Botschafter Wassili Nebensja. Die Vereinigten Staaten würden damit ihre "Verpflichtungen im Gastlandabkommen grob verletzen." Tatsächlich besitzen zumindest einige Diplomaten, die bei den Vereinten Nationen in New York arbeiten, besonderen Schutz, weil die UN eine internationale Organisation sind, zu der alle Mitgliedsländer Zugang haben müssen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte den Vorgang zunächst nicht.

Update: Die USA bestätigen die Ausweisung. Sie werfen den Diplomaten Spionage vor.

+++ 21:34 Russland setzt Angriffe trotz Friedensgesprächen fort +++

Ungeachtet erster Friedensgespräche greift Russland weiter Ziele in der Ukraine an. Nach einer ersten Verhandlungsrunde zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine gibt es in der Hauptstadt Kiew und in Charkiw mehrere Explosionen.

+++ 21:23 US-Geheimdienste: Derzeit keine unmittelbare Gefahr für Putin +++

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat, Mark Warner, sagt, er sehe keine unmittelbare Gefahr für die Regierung von Präsident Wladimir Putin. In Russland ist es in mehreren Städten zu kleineren Protesten gegen die Invasion der Ukraine gekommen. Zudem machen sich die Sanktionen bemerkbar.

+++ 21:16 Acht Länder fordern EU-Beitritts-Verhandlungen mit Ukraine +++

Die Präsidenten von acht ost- und zentraleuropäischen Staaten fordern, der Ukraine sofort den Status eines Beitrittskandidaten zur EU zuzubilligen und Beitritts-Verhandlungen zu beginnen. "Wir, die Präsidenten der EU-Mitgliedsstaaten Republik Bulgarien, Tschechische Republik, Republik Estland, Republik Lettland, Republik Litauen, Republik Polen, Slowakische Republik und Republik Slowenien sind der festen Überzeugung, dass die Ukraine eine sofortige EU-Beitrittsperspektive verdient", heißt es in einem offenen Brief.

+++ 21:07 EU droht Moskau mit weiteren Sanktionen +++

Europa und seine Verbündeten sind bereit zu weiteren Sanktionen gegen Moskau. Das teilt der Elysée-Palast in Paris nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Rumänien, den USA, Kanada und Japan sowie Vertretern der EU und der Nato mit. "Weitere Sanktionen" könnten "in den kommenden Tagen" verhängt werden, so die französische Präsidentschaft.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.