Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 03:06 Schneller Wiederaufbau: Selenskyj will Ukraine als "das freieste, modernste und sicherste Land in Europa" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dazu aufgerufen, mit dem Wiederaufbau des Landes nicht bis zu einem Ende des russischen Angriffskrieges zu warten. Vieles müsse unverzüglich getan werden, betonte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. So seien in den Gebieten, aus denen russische Truppen wieder vertrieben worden seien, zehntausende Häuser zerstört. Auch müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten, unter anderem mit Blick auf die Energieversorgung.

In Lugano in der Schweiz läuft gerade eine erste große Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal schätzte dort, dass hierfür mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro) notwendig seien.

+++ 02:30 Papst will nach Moskau reisen, "um zu versuchen, etwas zu helfen" - und dann weiter nach Kiew +++

Die ukrainische Regierung lädt Papst Franziskus erneut zu einem Besuch ein. Ein Sprecher des Außenministerium reagiert damit auf einen in einem Reuters-Interview geäußerten entsprechenden Wunsch des Papstes. "Es ist an der Zeit, die Verbindungen zu denen zu vertiefen, die es aufrichtig wünschen. Wir erneuern die Einladung an Papst Franziskus, unser Land zu besuchen, und fordern Sie auf, weiterhin für das ukrainische Volk zu beten", sagt Sprecher Oleg Nikolenko. Papst Franziskus sagte, er wolle gern nach Kiew reisen, zuvor aber Moskau einen Besuch abstatten. "Zuerst möchte ich nach Russland reisen, um zu versuchen, etwas zu helfen", sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. "Aber ich würde gerne in beide Hauptstädte reisen."

+++ 00:23 Scholz und Macron bleiben "im engen Austausch zu den vielen drängenden Themen dieser Tage" +++

Nach einer Reihe internationaler Gipfel-Treffen haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Macron empfing Scholz in der französischen Hauptstadt zu einem Arbeitsessen, bei dem es unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ging.

Scholz dankte Macron für die Einladung und veröffentlichte ein Foto von dem Treffen. "Ob beim Treffen der G7 in Elmau, dem NATO-Gipfel oder hier in Paris - es ist gut, dass wir im engen Austausch stehen zu den vielen drängenden Themen dieser Tage", schrieb der Bundeskanzler. Scholz hatte Macron in den vergangenen Tagen bereits bei drei internationalen Gipfeln getroffen: beim EU-Gipfel in Brüssel, beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau sowie beim Nato-Gipfel in Madrid. Alle drei Treffen waren maßgeblich vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen weltweiten Auswirkungen bestimmt.

+++ 23:53 Russische Kosmonauten feiern "Befreiung" von Luhansk im All +++

Drei russische Kosmonauten haben an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) die Flagge der selbsternannten "Volksrepublik" Luhansk in der Ostukraine hochgehalten und den russischen Truppen zur Einnahme der Region gratuliert. "Wir feiern sowohl auf der Erde als auch im All", schrieben sie in einer mit Fotos versehenen Nachricht auf dem Telegram-Kanal der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Russische Soldaten und pro-russische Separatisten hätten die vollständige Kontrolle über Lyssytschansk, die "letzte große Stadt" in der "Volksrepublik" Luhansk übernommen, erklärten die Kosmonauten Oleg Artemijew, Denis Matwejew und Sergej Korsakow. Am Sonntag hatte die ukrainische Armee nach wochenlangen Kämpfen die Verteidigung von Lyssytschansk aufgegeben. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, mit der Einnahme der Stadt sei die gesamte Donbass-Region Luhansk "befreit" worden.

Der Westen hatte Sanktionen gegen die russische Raumfahrtbehörde verhängt, nachdem Präsident Wladimir Putin im Februar Truppen in die Ukraine entsandt hatte. Die ISS ist ein gemeinsames Projekt der USA, Kanadas, Japans, der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) und Russlands. Die Station ist in ein russisches und ein US-Segment unterteilt.

+++ 23:21 Selenskyj will von Türkei und Vereinten Nationen Garantien für Getreideexport +++

Die Ukraine führt nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche mit der Türkei und den Vereinten Nationen (UN), um sich Garantien für den Export von Getreide aus ukrainischen Häfen zu sichern. Es sei wichtig, dass die Sicherheit der Schiffe, die das Getreide transportieren sollten, garantiert werde, sagt Selenskyj bei einer Pressekonferenz. Die Ukraine hat Russland wiederholt vorgeworfen, Getreide aus den eroberten Gebieten zu vermarkten. Die Regierung in Moskau weist diese Vorwürfe zurück. Die Ukraine zählt zu den weltgrößten Getreideexporteuren. Die Türkei hat am Wochenende nach Angaben der Ukraine auf deren Betreiben ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff mit ukrainischem Getreide festgesetzt.

+++ 22:24 Ukraine friert Vermögenswerte in Millionenhöhe ein +++

Die Ukraine hat Vermögenswerte russischer und belarussischer Unternehmen im Wert von 12 Millionen US-Dollar eingefroren. Wie CNN unter Berufung auf die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft berichtet, zählen dazu 300 Eisenbahncontainer mit Düngemittel, bei denen Verstöße gegen die ukrainischen Zollvorschriften festgestellt worden seien.

+++ 21:48 Öl-Exporte: Russland und Iran konkurrieren um Chinas Gunst +++

Um Absatz auf dem chinesischen Markt zu finden, sieht sich der Iran gezwungen, seinen ohnehin schon niedrigen Ölpreis weiter zu senken. So will die islamische Republik gegenüber Russland wettbewerbsfähig bleiben, wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demzufolge sind die russischen Öl-Lieferungen nach China im Zuge der westlichen Sanktionen wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine im Mai auf einen Rekordwert gestiegen. Dies führe zu einem verstärkten Wettbewerb mit dem Iran, denn auch für ihn ist China aufgrund der US-Sanktionen einer der wenigen verbleibenden Märkte für seine Öl-Exporte.

+++ 21:11 Britischer Kämpfer legt Berufung gegen Todesurteil ein +++

Die Anwälte des Briten Aiden Aslin, der in der selbsternannten "Volksrepublik Donezk" (DVR) zum Tode verurteilt wurde, haben Berufung eingelegt und beantragt, mehrere Artikel aus dem Strafgesetzbuch der DVR zu streichen. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge forderte Aslins Anwalt Pavel Kosovan, den Fall einzustellen, wie CNN berichtet. Bei seinem Mandanten lägen keine strafbaren Handlungen vor, wird der Verteidiger zitiert. Neben Aslin waren der Brite Shaun Pinner und der Marokkaner Saaudun Brahim vom Obersten Gerichtshof der Separatisten verurteilt worden, weil sie "an den Kämpfen als Söldner teilnahmen".

+++ 20:39 Hilferuf aus Mariupol: Medizinische Versorgung nicht mehr möglich +++

Der Bürgermeister von Mariupol, Vadym Boychenko, berichtet von einem akuten Mangel an Medikamenten in der von Russland besetzten Stadt. Es gebe keine ausreichende Versorgung für Patienten, die an Krebs, Diabetes, Tuberkulose oder Schilddrüsenerkrankungen leiden, schreibt Boychenko auf Telegram. Er berichtet von Amputationen, die verhindert werden könnten, wären ausreichend Medikamente vorhanden. Das Leben der Menschen sei in Gefahr, schreibt der Bürgermeister weiter und bittet die internationale Gemeinschaft um Hilfe.

+++ 20:00 Ukrainischer Generalstab: Kämpfe gehen im Gebiet Donezk weiter +++

In der Ostukraine hat sich nach dem ukrainischen Rückzug aus der Stadt Lyssytschansk der Schwerpunkt der Kämpfe ins benachbarte Donezker Gebiet verschoben. An der Grenze der beiden Regionen seien bei Bilohoriwka und Werchnjokamjanske erfolgreich russische Angriffe abgewehrt worden, teilt der ukrainische Generalstab bei Facebook mit. Umkämpft sei ebenso das Wärmekraftwerk Wuhlehirsk westlich des bereits von prorussischen Separatisten eroberten Switlodarsk. Gebietsgewinne hätten die russischen Truppen hingegen nördlich von Slowjansk bei Masaniwka erzielt.

+++ 19:32 Ukraine untersucht mutmaßliche Sexualverbrechen durch russische Soldaten +++

Das ukrainische Innenministerium ermittelt derzeit in mehr als 20 Fällen wegen sexueller Gewalt durch russische Soldaten. Der stellvertretenden Innenministerin Kateryna Pawlitschenko zufolge hat die Polizei strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform mitteilt. "In (einigen) dieser 20 Fälle gibt es möglicherweise mehrere Vorfälle von sexueller Gewalt gegen mehrere Opfer oder Gewalt, die von mehreren Tätern begangen wurde", sagt Pawlitschenko.

+++ 19:07 Selenskyj nennt Ukraine-Hilfe "wichtigsten Beitrag zum Weltfrieden" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft eindringlich zur Unterstützung beim Wiederaufbau seines kriegsgeschädigten Landes aufgerufen. Es sei die "gemeinsame Aufgabe der gesamten demokratischen Welt", sein vom russischen Angriffskrieg zerstörtes Land wieder aufzubauen, sagt Selenskyj in einer Video-Ansprache zum Auftakt einer internationalen Konferenz in Lugano. Die Unterstützung seines Landes sei der "wichtigste Beitrag zum Weltfrieden".

+++ 18:43 EU-Kommissar: Deutsche Atomkraftwerke sollten länger laufen +++

Deutschland sollte aus Sicht von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton seine Atomkraftwerke länger am Netz lassen. "Es ist äußerst wichtig, die drei deutschen Kernkraftwerke, die noch in Betrieb sind, länger laufen zu lassen", sagt er dem "Handelsblatt". "Zumindest für ein paar Monate und selbstverständlich auf sichere Weise." Die Laufzeitverlängerung der Atommeiler, die Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, sei im Interesse ganz Europas, argumentiert Breton. "Wladimir Putin setzt unsere Abhängigkeit als Waffe gegen uns ein." Vier Monate nach Beginn der Invasion in der Ukraine hat Russland seine Gaslieferungen nach Europa deutlich gedrosselt und damit eine Energiekrise auch in Deutschland ausgelöst.

+++ 18:22 Moskau droht Bulgarien nach Ausweisungen mit Konsequenzen +++

Nach der Ausweisung von 70 Diplomaten ist Russlands Botschaft in Bulgarien nach Moskauer Angaben nicht mehr richtig arbeitsfähig. "Jetzt, nach diesem Unfug (...), ist die Botschaft nicht mehr in der Lage, normal zu arbeiten", sagt Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge. Russland werde entsprechend dem Prinzip der Gegenseitigkeit reagieren, kündigt Lawrow an - in der Regel ist damit die Ausweisung derselben Anzahl von Diplomaten des anderen Landes gemeint.

+++ 18:04 "Markt für Söldner" verlagert sich von Libyen in die Ukraine +++

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wirkt sich laut einem UN-Experten auch auf Libyen aus. Die Zahl der ausländischen Söldner in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland habe unter anderem deswegen abgenommen, weil sich "ein anderer Markt für Söldner" aufgetan habe, sagt Chaloka Beyani in Genf. Der sambisch-britische Jurist sammelt als Teil einer Expertengruppe im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats Beweise für Rechtsverletzungen in Libyen. Die Zahl der Söldner der russischen Gruppe Wagner in Libyen sei gesunken, sagt er. Die private Sicherheitsfirma gilt als Schattenarmee des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Kremlchef hat jedoch Verbindungen mit der Truppe bestritten. Nach Ansicht britischer Geheimdienste wurde Russland höchstwahrscheinlich gezwungen, Personal von Wagner für die Ukraine auf Kosten der Operationen in Afrika und Syrien neu zu priorisieren.

+++ 17:47 Moskau will "Luhansk-Platz" vor britischer Botschaft einrichten +++

Russlands Hauptstadt Moskau will einen Platz vor der britischen Botschaft zu Ehren des gerade eroberten ostukrainischen Gebiets Luhansk umbenennen. In einer Online-Umfrage hätten sich die Moskauer mehrheitlich für diesen Standort ausgesprochen, um ihn der "Volksrepublik Luhansk" zu widmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Zur Auswahl standen demnach auch Orte unweit des deutschen Konsulats sowie ein Bereich unweit der Botschaften Litauens und Belgiens.

+++ 17:18 Verlässt Botschafter Melnyk Deutschland? +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, könnte nach Kiew zurückkehren. Wie die "Bild" von mehreren Quellen in der ukrainischen Hauptstadt erfahren haben will, gibt es Planungen, dass der 46-Jährige ins ukrainische Außenministerium wechseln soll. Demnach könnte Melnyk dort noch vor Herbst das Amt des stellvertretenden Außenministers übernehmen. Diesen Vorschlag habe das Ministerium dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterbreitet, wie die "Bild" einen ukrainischen Regierungsbeamten zitiert. "Andrij Melnyk wird in Kiew sehr geschätzt für seine Arbeit", sagt dieser weiter.

