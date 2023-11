Das Bundesfinanzministerium genehmigt laut einem Bericht des "Spiegel" für das Haushaltsjahr 2024 mehr Geld als geplant für Rüstungsgüter für die Ukraine sowie für die Wiederaufstockung von an die Ukraine geliefertem Bundeswehr-Material. Vier zusätzliche Milliarden Euro an Barmitteln sind eingeplant, zwei weitere Milliarden sollen als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen ausgegeben werden, wie aus einer Aufstellung aus dem Haus von Finanzminister Christian Lindner hervorgeht. Das Verteidigungsressort hatte nach Informationen des Nachrichtenmagazins intern eine Lücke von rund 5,2 Milliarden Euro bei der Waffenhilfe für die Ukraine geltend gemacht. Die dürfte nun geschlossen sein.

+++ 01:26 Russland kommt bei Bau von Drohnenfabrik voran +++

Russland macht nach Angaben einer Forschungsorganisation Fortschritte beim Bau einer Anlage für Kamikaze-Drohnen nach iranischem Vorbild. Ein Satellitenbild von Mitte September zeige, dass der Neubau der Anlage "direkt" mit einem durchgestochenen Bauplan übereinstimme, den die Zeitung "Washington Post" dem Institut Anfang des Jahres zur Verfügung gestellt habe, heißt es in einem Bericht des Instituts für Wissenschaft und internationale Sicherheit. Eigentümer der Anlage sei JSC Alabuga. In dem Werk soll dem Bericht zufolge eine weiterentwickelte Version der iranischen Shahed-136 in Serie produziert werden. "Da der Winter schnell näher rückt ... ist zu erwarten, dass Russland seine Shahed-136-Angriffe auf die lebenswichtige Energieinfrastruktur der Ukraine verstärken wird, was zu brutalen Lebensbedingungen für die Zivilbevölkerung führen wird." Das Institut dringt auf Sanktionen gegen Alabuga. Das US-Präsidialamt, die russische Botschaft und die iranische UN-Vertretung reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters.

+++ 23:54 Kuleba: EU kann versprochene Munition nicht bis zum März liefern +++

Die Europäische Union wird ihre Zusage, der Ukraine bis zum kommenden März eine Million Artilleriegeschosse zu liefern, nach den Worten des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba nicht einhalten können. Kuleba bestätigt damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Das Problem sei nicht mangelnder politischer Wille in der EU, sondern unter anderem der "beklagenswerte Zustand der Rüstungsindustrie" und Bürokratie, so Kuleba. Die EU habe bereits Schritte eingeleitet, um die Situation zu verbessern.

+++ 22:14 Ukrainische Winteraussaat wegen des Krieges stark geschrumpft +++

Wegen des russischen Angriffskrieges ist die Fläche für die Winteraussaat in der Ukraine nach Branchenangaben stark geschrumpft. Bei Winterweizen sei die Fläche mit 3,8 Millionen Hektar nur halb so groß wie vor dem Krieg. Das sagte Denys Martschuk, Vize-Vorsitzender des ukrainischen Agrarverbandes UAC, in Kiew. Der Rückgang liege zum einen daran, dass viel Ackerland in dem wichtigen Agrarland wegen der Kämpfe nicht nutzbar sei. Zum anderen hätten die Bauern für ihre Sommerernte nicht genug erlöst, um Saatgut zu kaufen, sagte Martschuk. So sei im kommenden Frühjahr und Sommer eine geringere Ernte zu erwarten. Die Lebensmittelversorgung in der Ukraine sei trotzdem nicht gefährdet, sagte Martschuk. Allerdings werde es weniger Getreide für den Export geben.

+++ 21:29 Zivilist bei russischem Beschuss im Bezirk Nikopol verletzt +++

Bei einem russischen Angriff auf den Bezirk Nikopol in der Oblast Dnipropetrowsk ist ein Zivilist verletzt worden. Wie Gouverneur Serhii Lysak mitteilt, wurde ein 42 Jahre alter Mann verletzt. Er sei in einem stabilen Zustand und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben des Gouverneurs wurden ein Versorgungsunternehmen und eine Infrastruktureinrichtung beschädigt. Zudem wurden mehrere Privathäuser, eine Gasleitung und eine Stromübertragungsleitung bei dem Beschuss beschädigt.





