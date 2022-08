Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt die verzögerte Auszahlung von EU-Finanzhilfen in Milliardenhöhe für sein Land beklagt. Diese "künstliche Verzögerung" sei entweder ein Verbrechen oder ein Fehler, sagt der Staatschef in seiner abendlichen Videoansprache. Jeden Tag erinnere er EU-Politiker daran, dass ukrainische Rentner, Flüchtlinge, Lehrer und andere nicht zu Geiseln von "Unentschlossenheit oder Bürokratie" werden dürften. "Ich möchte nicht sagen, welches europäische Land jetzt bremst", sagte er. Er gehe immer noch davon aus, dass es um einen Fehler gehe, der korrigiert werden könne. Zwei Tage zuvor hatte der Vizechef des ukrainischen Präsidialamtes, Ihor Schowkwa, Deutschland für die schleppende Auszahlung verantwortlich gemacht. Das Bundesfinanzministerium weist den Vorwurf zurück.

+++ 01:44 Drei weitere Getreidefrachter sollen ukrainische Häfen verlassen +++

Zwei Wochen nach Abschluss des Abkommens für Agrarexporte aus der Ukraine sollen dort drei weitere mit Getreide und Lebensmitteln beladene Schiffe ablegen. Die "Navi Star", "Rojen" und "Polarnet" hätten zusammen rund 50.000 Tonnen Mais an Bord, teilt der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow mit. Die drei Frachter sollten aus den beiden Häfen Tschornomorsk und Odessa zwischen 4.00 und 7.00 Uhr MESZ auslaufen.

+++ 00:49 EU belegt Janukowitsch und Sohn mit Sanktionen +++

Die EU verhängt erneut Sanktionen gegen den früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und dessen Sohn. Die beiden seien verantwortlich für die Unterstützung und Umsetzung von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine bedrohten, heißt es in dem Beschluss. So sei Viktor Janukowitsch laut verschiedenen Quellen zuletzt Teil einer russischen Sonderoperation gewesen, die das Ziel gehabt habe, ihn während der ersten Phase des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wieder als Präsidenten einzusetzen. Die EU hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach Sanktionen gegen Janukowitsch und dessen Sohn verhängt. Diese wurden zum Teil allerdings wegen Verfahrensfehlern vom EU-Gericht für nichtig erklärt.

+++ 23:56 Bürgermeister meldet Beschuss von Charkiw +++

Russische Artillerie beschießt am Abend nach Behördenangaben die ostukrainische Großstadt Charkiw. Drei Stadtteile seien Ziel der Angriffe gewesen, schreibt der Bürgermeister der Stadt. Nach ersten Erkenntnissen seien drei Menschen verletzt worden. "Ich bitte alle, in Schutzräumen zu bleiben und maximal vorsichtig zu sein!, schreibt er. Die ukrainische Armee hat russische Truppen zwar von der zweitgrößten Stadt des Landes abgedrängt; sie ist aber nicht ganz außer Reichweite der russischen Artillerie.

+++ 23:12 Selenskyj: Amnesty wälzt Verantwortung auf das Opfer ab +++

In seiner täglichen Videoansprache geht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einen Bericht von Amnesty International (AI) zu angeblichen Völkerrechtsverstößen seiner Streitkräfte ein. Er wirft der Menschenrechtsorganisation vor, sie wälze die Verantwortung vom Aggressor auf das Opfer ab, indem es beide auf eine Stufe stelle. Wer einen solchen Zusammenhang herstelle, "muss sich eingestehen, dass er damit Terroristen hilft", sagt Selenskyj. Amnesty hält der ukrainischen Armee vor, dass sie häufig von Wohnhäusern, Schulen oder Krankenhäusern aus operiere und damit russisches Feuer auf diese zivilen Objekte herausfordere. Dies sei ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht.

+++ 22:30 USA unterstellen Russland Fälschung von Beweisen in Gefängnis Oleniwka +++

Die USA gehen davon aus, dass Russland den Angriff auf ein Gefängnis mit ukrainischen Kriegsgefangenen der Ukraine in die Schuhe schieben will. Man rechne damit, dass Vertreter Russlands Beweise fälschen würden, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. Russland hat Experten der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes eingeladen, den Beschuss eines Gefängnisses zu untersuchen, bei über 50 Kriegsgefangene getötet wurden. Russland macht die Ukrainer für einen Raketenangriff auf das Gefängnis im Ort Olenikowa verantwortlich, der in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk liegt.

+++ 22:12 Amnesty-Chefin der Ukraine: Wurden von Bericht ausgeschlossen +++

Die Leiterin von Amnesty in der Ukraine, Oksana Pokaltschuk, kritisiert den durch Amnesty International veröffentlichten Bericht, dass die Ukraine Zivilisten gefährde. Sie schreibt auf Facebook, dass das Amnesty-Team der Ukraine keine Daten zur Verfügung stellen konnte und nicht am Bericht beteiligt wurde. Begründete Versuche, eine Veröffentlichung des Berichts zu verhindern, wurden demnach ignoriert. Das Team in der Ukraine erhielt zudem vor der Veröffentlichung keine Kopie des Berichts. Aus diesem Grund habe sich das ukrainische Amnesty -Team auch geweigert, den Bericht seinerseits zu veröffentlichen oder zu übersetzen.

+++ 21:59 Kanadische Regierung verteidigt Reparatur der deutschen Gasturbine +++

Die kanadische Regierung verteidigt die Lieferung der in Kanada gewarteten Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 nach Deutschland vor einem Parlamentsausschuss. Bei einer einberufenen Sitzung des Auswärtigen Ausschusses betonen Außenministerin Mélanie Joly und der Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson, dass sie damit den Zusammenhalt mit den Verbündeten in Deutschland und Europa aufrechterhalten hätten. Die Regierung war wegen der Übergabe des Aggregats unter Druck geraten.

+++ 21:36 Finnland verschärft Einreiseregeln für russische Staatsbürger +++

Die finnische Regierung will die Visa-Regelungen für Menschen aus Russland verschärfen. Russischen Staatsbürgern sollen Touristenvisa nicht mehr nach den bisherigen Bestimmungen erteilt werden, wie der finnische Rundfunksender Yle berichtet. Das Außenministerium in Helsinki bereite entsprechende Maßnahmen vor, die auf einem EU-Außenministertreffen Ende August besprochen werden sollen, sagt Außenminister Pekka Haavisto dem Sender. Es reiche nicht aus, wenn Finnland eine solche Entscheidung unabhängig treffe - es müsse dieselben Richtlinien im gesamten Schengenraum geben, sagt er demnach.

+++ 21:04 Angehörige inhaftierter Asow-Kämpfer fordern Sicherheitsgarantien +++

Erneut protestieren Angehörige der inhaftierten Kämpfer des Asow-Regiments in Kiew gegen Russland. Sie werfen dem Kreml Kriegsverbrechen – unter anderem im Gefängnis in Oleniwka - vor und fordern von den Vereinten Nationen und dem Internationalen Roten Kreuz Sicherheitsgarantien für inhaftierte Kämpfer sowie die Anerkennung Russlands als Unterstützer von Terrorismus.

+++ 20:30 Geheimdienst: Drei Ukrainer halfen Russland bei Getreide-Diebstahl +++

Der ukrainische Geheimdienst SBU bezichtigt drei Männer, Russland beim Diebstahl ukrainischen Getreides geholfen zu haben. Demnach hätten sich unter anderem der von Russland eingesetzte Stellvertreter in der besetzten Region Berdjansk und der Verantwortliche für den Hafen der gleichnamigen Stadt der Kollaboration schuldig gemacht. Mit ihrer Hilfe soll Russland mehr als 650.000 Tonnen ukrainisches Getreide außer Landes gebracht haben. Der Wert wird auf 200 Millionen US-Dollar beziffert. Russland habe dafür 15 Schiffe eingesetzt, einige von ihnen seien in Syrien registriert.

