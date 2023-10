Nach der Absage des jordanischen Königs Abdullah II. will US-Präsident Biden mit den anderen Teilnehmern des geplanten Vierergipfels telefonieren. Es werde erwartet, dass Biden auf seinem Rückflug aus Israel mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi spricht, sagt der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby.

+++ 02:27 Israels Armee skeptisch bei angeblichen Opferzahlen +++

Die israelische Armee zweifelt die Zahl der palästinensischen Todesopfer bei dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt an. Es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben, sagt der Sprecher der israelischen Armee, Admiral Daniel Hagari. Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten "eine Art Treffer auf dem Parkplatz". Das Militär habe ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad abgehört, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten, erklärt ein weiterer Militärsprecher, Oberstleutnant Jonathan Concricus, dem Sender CNN. Die Armee werde einen Mitschnitt des Gesprächs veröffentlichen. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Opfer mit mindestens 500 an, hatte zuvor aber selbst von einem Treffer im "Hof eines Krankenhauses" im Zentrum von Gaza-Stadt gesprochen.

+++ 02:01 Biden "empört und tieftraurig" über Krankenhaus-Explosion +++

US-Präsident Joe Biden ist auf dem Weg zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Er sei "empört und tieftraurig" über die Explosion im Al-Ahli Krankenhaus in Gaza, so Biden auf X. "Wir trauern um die Patienten, das medizinische Personal und andere Unschuldige, die bei dieser Tragödie getötet oder verwundet wurden." Er habe mit dem jordanischen König Abdullah II. und dem israelischen Premierminister Netanjahu gesprochen, und "das nationale Sicherheitsteam angewiesen, weiterhin Informationen darüber zu sammeln, was genau passiert ist." Das geplante Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II., dem ägyptische Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist abgesagt.

+++ 01:50 Medwedew gibt USA Schuld für Krankenhaus-Angriff +++

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew macht indirekt die Regierung in Washington für den Raketeneinschlag im Al-Ahli al-Arabi Krankenhaus verantwortlich. "Der schreckliche Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen ist eindeutig ein Kriegsverbrechen", schreibt Medwedew auf Telegram. "Wer gedankenlos kolossale Geldbeträge für Waffen ausgibt und seinen militärisch-industriellen Komplex auflädt. Die fälschlicherweise verkünden, dass sie die demokratischen Werte weltweit schützen wollen. Die USA."

+++ 01:26 Israels Luftwaffe greift Hisbollah-Ziele an +++

Das israelische Militär greift erneut Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon an. Kampfflugzeuge hätten in Reaktion auf den wiederholten Beschuss Israels vom Libanon aus einen Beobachtungsposten und militärische Infrastruktur der Schiiten-Miliz getroffen, teilt das israelische Militär auf Telegram mit.

+++ 00:52 Pro-palästische Proteste in Berlin +++

Mehrere 100 Menschen nehmen am Abend an einer friedlichen pro-palästinensischen Mahnwache am Pariser Platz vorm Brandenburger Tor teil. Nach dem Ende der Veranstaltung kommt es zu Übergriffen auf Einsatzkräfte der Polizei. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Ort zu verlassen, sei die unerlaubte Ansammlung aufgelöst worden, teilt die Polizei mit. Auch im Stadtteil Neukölln gibt es Proteste, anders als die Mahnwache sind diese nicht angemeldet. "Im Bereich Sonnenallee und Pannierstraße wurde durch teilweise vermummte Personen mehrfach Pyro gezündet", schreibt die Polizei auf X. Es sollen Barrikaden errichtet und angezündet worden sein.

+++ 00:13 Scholz landet in Kairo +++

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft nach seinem Besuch in Israel in Kairo ein. Wegen eines Raketenalarms in Tel Aviv hatte sich der Abflug verzögert. Die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen. Scholz wurde in ein Gebäude gebracht, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Rollfeld auf den Boden zu legen. In Kairo will Scholz am Abend den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi treffen.

+++ 00:55 Jordaniens König sagt Treffen mit Biden ab +++

Jordanien sagt ein für Mittwoch geplantes Treffen zwischen König Abdullah II. und US-Präsident Joe Biden ab. Das Treffen, an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, werde erst stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und "diese Massaker" zu stoppen, sagt Außenminister Aiman al-Safadi dem jordanischen TV-Sender Al-Mamlaka.

+++ 23:26 Hisbollah ruft zum "Tag des Zorns" auf +++

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen ruft die pro-iranische Miliz Hisbollah einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel aus. Dieser richte sich auch gegen den für Mittwoch geplanten Solidaritätsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Israel, teilt die Schiitenorganisation mit. Worte der Verurteilung reichten nicht mehr aus, so die Hisbollah. Sie fordert die Menschen in der arabischen und islamischen Welt auf, ihrer Empörung bei Protesten Ausdruck zu verleihen.

+++ 23:00 Klinik getroffen: Länder beantragen Sitzung des Weltsicherheitsrats +++

Der Weltsicherheitsrat soll sich nach dem Willen mehrerer Länder mit dem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen beschäftigten. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland beantragen eine Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums, heißt es in Diplomatenkreisen. Brasilien, das dem Gremium momentan vorsitzt, bestätigt das Treffen bislang nicht. Es gebe Konsultationen.

+++ 22:50 Netanjahu: Israel hat Krankenhaus nicht angegriffen +++

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weist die Verantwortung für den Einschlag einer Rakete in ein Krankenhaus im Gazastreifen strikt zurück. "Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben", teilt Netanjahu mit. Es sei nicht das israelische Militär gewesen. "Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder", so Netanjahu weiter.

+++ 22:38 Höchste Warnstufe: Israelis sollen Türkei verlassen +++

Israel fordert seine Staatsbürger aus Angst vor Vergeltungsschlägen zum Verlassen der Türkei auf. Die Alarmstufe für das Land sei auf die höchste Warnstufe (hohe Bedrohung) erhöht worden, teilt der Nationale Sicherheitsrat mit. Alle Israelis seien aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Hintergrund sei die Sorge vor Anschlägen. Auch für Marokko spricht das Land eine Reisewarnung aus, dort seien israelische Touristen zu "besonderer Vorsicht" aufgerufen.

+++ 22:26 Scholz-Maschine nach Evakuierung auf dem Weg nach Kairo +++

Nach der zwischenzeitlichen Evakuierung hat sich die Maschine mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend von Tel Aviv aus auf den Weg nach Kairo gemacht. Zuvor war Scholz in Tel Aviv wegen eines Luftalarms aus der Maschine in ein Auto und dann in einen Luftschutzraum gebracht worden. Laut einem Sprecher hatte Scholz dabei noch zwei abgefangene Raketen gesehen.

+++ 22:15 Abbas sagt Treffen mit Biden ab +++

Nach dem Beschuss eines Krankenhauses in Gaza spricht Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas von einem "entsetzlichem Verbrechen, einem Völkermord". Dafür trügen auch die Länder Verantwortung, die Israel unterstützten. Abbas sagte nach Angaben aus Kreisen der Palästinenser wegen des Angriffs zudem ein geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden ab. Biden und Abbas wollten sich am Mittwoch in Jordanien treffen. Abbas sei nun aber nach Ramallah zu seinem Regierungssitz im besetzten Westjordanland zurückgekehrt.

+++ 22:00 Israelische Armee macht Islamischen Dschihad für Angriff auf Gaza-Klinik verantwortlich +++

Die israelische Armee macht die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den folgenschweren Angriff auf ein Krankenhausgelände in Gaza verantwortlich. "Nach den Informationen der Geheimdienste, die auf mehreren uns vorliegenden Quellen basieren, ist der Islamische Dschihad für einen fehlgeschlagenen Raketenangriff verantwortlich, der das Krankenhaus getroffen hat", heißt es in einer Mitteilung der Armee. Zuvor hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel für den Angriff verantwortlich gemacht und erklärt, dabei seien "zwischen 200 und 300 Menschen" getötet worden.

+++ 21:49 Abbas ruft dreitägige Staatstrauer aus +++

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ruft nach dem angeblichen Tod von zahlreichen Palästinensern in einem Krankenhaus im Gazastreifen zu einer dreitägigen Staatstrauer aus. Palästinensische Flaggen sollten auf halbmast gesetzt werden, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

+++ 21:36 "Beispiellose Brutalität": Erdogan macht Israel für Klinik-Beschuss verantwortlich +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilt den Beschuss einer Klinik im Gazastreifen und macht Israel dafür verantwortlich. Der Beschuss eines Krankenhauses, in dem Frauen, Kinder und unschuldige Zivilisten untergebracht seien, sei das jüngste Beispiel für israelische Angriffe, die frei seien von den grundlegendsten menschlichen Werten, teilt Erdogan auf X (Twitter) mit. Er ruft die gesamte Menschheit dazu auf, diese in "in der Geschichte beispiellose Brutalität" zu stoppen.

+++ 21:21 Scholz' Delegation muss wegen Raketenalarms Flugzeug verlassen +++

Die Delegation von Bundeskanzler Scholz hat vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo wegen eines Raketenalarms schlagartig das Flugzeug verlassen müssen. Scholz wurde mit einem Auto in ein Gebäude gefahren, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Flugfeld auf den Boden zu legen. Es wurden zwei Flugabwehrraketen abgefeuert, die auf dem Flugfeld deutlich zu hören waren. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen.





Frühere Ereignisse können Sie hier nachlesen.