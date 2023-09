Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ehrt vor seiner Rede vor den Vereinten Nationen verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus. "Für uns ist es sehr wichtig, dass alle unsere Worte, alle unsere Botschaften von unseren Partnern gehört werden", sagt Selenskyj Reportern im Universitätskrankenhaus von Staten Island, wo ukrainische Soldaten wegen Amputationen behandelt werden. Er zeichnet die Soldaten und einige Krankenhausmitarbeiter mit Orden aus. Am heutigen Dienstag wird Selenskyj erstmals seit dem Einmarsch Russlands in sein Land im Februar 2022 persönlich vor der Generalversammlung der 193 Mitglieder zählenden Weltorganisation sprechen.

+++ 02:13 Scholz sieht in Russland das hässliche Gesicht des Imperialismus +++

Zum 50. Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft wirbt Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich für die internationale Zusammenarbeit. Zwar würden sich gerade neue Gräben in der Welt auftun und der Imperialismus zeige "einmal mehr sein hässliches Gesicht", sagt der SPD-Politiker mit Blick auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Aber die Lektion aus einem halben Jahrhundert deutscher UN-Mitgliedschaft sei: "Auch tiefe Gräben können überwunden werden, wenn wir mit Mut, mit Kreativität und mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien dieser unserer Vereinten Nationen zusammenarbeiten", sagt Scholz bei einem Jubiläumsempfang im Gebäude der Vereinten Nationen am New Yorker East River.

+++ 01:11 Baerbock will UN-Signal gegen Putin +++

Außenministerin Annalena Baerbock verlangt angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein starkes Zeichen der Völkergemeinschaft gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin. "Gerade in diesen Zeiten, in denen der russische Präsident nicht nur die europäische Friedensordnung attackiert, sondern die Charta der Vereinten Nationen, kann es auch in den Vereinten Nationen kein business as usual geben", sagt die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit ihren EU -Kollegen am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

+++ 00:11 Slowakei von Kiews Getreideklage überrascht +++

Ungeachtet einer ukrainischen Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) will die Slowakei an ihrem Importverbot für bestimmte Agrarprodukte aus der Ukraine festhalten. Das sagt Landwirtschaftsminister Jozef Bires am Abend der Nachrichtenagentur TASR nach Beratungen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel. Kiew hat gegen die drei Nachbarstaaten Polen, Ungarn und Slowakei wegen deren Importverbots für ukrainische Agrarprodukte Klage bei der WTO eingereicht. Bires zeigte sich von der Klage "überrascht" und verteidigte das slowakische Vorgehen.

+++ 23:07 Charkiw unter russischem Beschuss +++

Das Zentrum der zweitgrößten ukrainischen Stadt, Charkiw, ist nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen angegriffen worden. "Charkiw wird erneut von russischen Raketen beschossen", schreibt Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram."Nach ersten Informationen werden zentrale Bezirke angegriffen." Mehrere andere Telegram-Nutzer berichteten von Explosionen in der Stadt.

+++ 22:15 Pistorius wegen Corona nicht bei Ukraine-Treffen in Ramstein +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nimmt wegen einer Corona-Erkrankung nicht an einem internationalen Treffen zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teil. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Abend. Auf dem US-Stützpunkt in Rheinland-Pfalz beraten am Dienstag ranghohe Militärs und Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern über die weitere Hilfe für die Ukraine bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland.

