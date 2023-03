Der ukrainische Verteidigungsminister Olexey Reznikov geht davon aus, dass schon bald Kampfjets aus dem Westen in die Ukraine geliefert werden. "Ich bin mir sicher, dass wir zwei bis drei unterschiedliche Arten von Kampfjets bekommen werden", sagt er der "Bild" einem Vorabbericht zufolge. Westliche Partner hätte der Ukraine signalisiert, dass sie bereit seien, mit der Ausbildung von Piloten zu beginnen. Sie verstünden, dass Kampfjets der nächste Schritt zur Stärkung des Luftverteidigungssystems seien, so der Minister. Auf die Frage, wann eine Lieferung zu erwarten sei, antwortet Reznikov, er wisse es noch nicht: "Aber ich bin zuversichtlich, dass sie kommen werden."

+++ 01:57 Lula bietet Selenskyj Vermittlungsinitiative an +++

Im Bemühen um eine diplomatische Initiative bietet sich der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj als möglicher Vermittler an. "Ich habe gerade ein Videogespräch mit dem Präsidenten der Ukraine gehabt", schreibt Lula auf Twitter. "Ich habe Brasiliens Wunsch bekräftigt, mit anderen Ländern zu sprechen und an jeglicher Initiative für die Schaffung von Frieden und Dialog teilzunehmen." Krieg könne "in niemandes Interesse sein", so Lula. Brasilien bemüht sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine um eine neutrale Haltung.

+++ 01:10 Weißes Haus: Kampfpanzer-Entscheidung mit Deutschland eng abgestimmt +++

Kurz vor der Ankunft von Bundeskanzler Olaf Scholz in der US-Hauptstadt Washington bekräftigt das Weiße Haus noch einmal das gute Verhältnis zwischen den USA und Deutschland. Man habe die Unterstützung der Ukraine im Verlauf des Konflikts eng miteinander abgestimmt, das gelte auch für die Ankündigungen, Schützen- und Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Er betont, Deutschland sei ein wichtiger NATO-Partner und habe entscheidende Waffensysteme wie die Flugabwehrsysteme Iris-T und Patriot an die Ukraine geliefert.

+++ 00:38 Ukrainischer Verteidigungsminister hält Sieg in diesem Jahr für möglich +++

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sieht die Möglichkeit, dass der russische Angriffskrieg dieses Jahr noch mit einem Sieg seines Landes enden könnte. "Ich bin ein Optimist, ich sehe die Situation auf dem Schlachtfeld, ich sehe die Entwicklung der Unterstützung und ich sehe wirklich, dass es eine Chance gibt, diesen Krieg in diesem Jahr mit unserem Sieg zu beenden", sagt Resnikow der "Bild"-Zeitung. Forderungen nach Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weist er zurück. Das habe sein Präsident Wolodymyr Selenskyj klargestellt. Zurückhaltend reagierte er auf von Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochene "Sicherheitszusagen" für die Ukraine nach Kriegsende. "Die Ukraine muss echte Sicherheitsgarantien erhalten", betont Resnikow.

+++ 23:28 Bürger aus Kupjansk werden evakuiert +++

Ukrainische Behörden ordnen die Evakuierung von besonders gefährdeten Bewohnern aus der umkämpften Frontstadt Kupjansk und angrenzenden Gebieten im Nordosten des Landes an. "Die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern und Bewohnern mit eingeschränkter Mobilität hat in der Gemeinde Kupjansk begonnen", heißt es auf der Website der Militärverwaltung der Region Charkiw. Die Entscheidung sei mit Blick auf die "instabile Sicherheitslage aufgrund des ständigen Beschusses des Gebiets durch die russischen Streitkräfte" gefallen. Kupjansk ist etwa 100 Kilometer von Charkiw entfernt. Die Stadt wurde in den ersten Tagen des Einmarschs von russischem Militär eingenommen, im September brachten sie die Ukrainer wieder unter ihre Kontrolle. Jetzt wächst die Befürchtung, dass Russland den Eisenbahnknotenpunkt zurückerobert.

+++ 22:21 Selenskyj kündigt Reaktion nach Angriff auf Saporischschja an +++

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja mit mindestens zwei Toten kündigt Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung an. "Auf den heutigen brutalen russischen Raketenangriff auf Saporischschja werden wir militärisch und rechtlich reagieren", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Der Besatzer wird unweigerlich unsere Stärke spüren, die Kraft der Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes." Bei dem russischen Luftangriff in der Nacht zum Donnerstag war ein mehrstöckiges Wohngebäude in der südukrainischen Stadt von einer Rakete getroffen worden. Zwei Bewohner wurden getötet, acht Menschen wurden verletzt. Zehn Bewohner wurden am Donnerstagabend nach offiziellen Angaben noch vermisst.

+++ 21:47 Kiew: Weitere russische Angriffe bei Bachmut abgewehrt +++

Die Verteidiger der ostukrainischen Stadt Bachmut haben nach Angaben der Militärführung in Kiew mehrere russische Angriffe abgeschlagen. Russische Artillerie habe eine Reihe von kleineren Ortschaften rund um Bachmut beschossen, teilt der Generalstab in Kiew in seinem Lagebericht mit. Russische Truppen bedrängen die Stadt von drei Seiten und bemühen sich schon seit Wochen, Bachmut vollständig einzukreisen. An den Frontabschnitten im Süden bei Cherson und Saporischschja sorgten wiederholte russische Artillerieüberfälle für Unruhe. Das ukrainische Militär registrierte an mehreren Stellen Versuche russischer Spähtrupps, mögliche Ansatzpunkte für spätere Angriffe auszukundschaften.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.