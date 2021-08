Der um 22.29 Uhr deutscher Zeit in Kabul gestartete A400M ist um 23.48 Uhr MESZ nach Angaben der Bundeswehr mit 211 weiteren Schutzbedürftigen in Taschkent gelandet. Seit Beginn der Operation seien damit bislang mehr als 3650 Menschen durch die Bundeswehr aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen worden, teilt die Bundeswehr auf Twitter mit.

+++ 02:05 Abschluss der Evakuierungen aller Amerikaner bis 31. August "unwahrscheinlich" +++

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, Adam Schiff, geht nicht von einem Abschluss der Evakuierungen bis zum 31. August aus. "Ich halte es zwar für möglich, aber angesichts der Zahl der Amerikaner, die noch evakuiert werden müssen, für sehr unwahrscheinlich", sagt Schiff nach einem Briefing von Geheimdienstmitarbeitern zu Reportern.

+++ 01:00 Boris Johnson will Joe Biden überreden +++

Vor dem Krisengipfel der G7 zu Afghanistan haben Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden miteinander gesprochen. Die Politiker hätten vereinbart, weiter daran zu arbeiten, dass alle Ausreiseberechtigten Afghanistan verlassen könnten, teilt die britische Regierung mit. London und andere NATO-Partner drängen die US-Regierung angesichts der laufenden Evakuierungsmission aus Kabul, den bis 31. August befristeten Einsatz zu verlängern.

Großbritanniens Verteidigungsminister Ben Wallace sagt, Johnson werde bei dem virtuellen Gipfel der G7-Staats- und Regierungschefs an diesem Dienstag "versuchen, die Möglichkeit einer Verlängerung" des US-Einsatzes am Kabuler Flughafen zu ergründen.

+++ 00:50 Lufthansa fliegt mehr als 1500 Menschen aus +++

Innerhalb einer Woche hat die Lufthansa über die Afghanistan-Luftbrücke insgesamt mehr als 1500 Menschen nach Deutschland geflogen. Seit einer Woche gab es zwölf Flüge aus Usbekistans Hauptstadt Taschkent, wohin vor allem die Bundeswehr Deutsche und Ortskräfte aus Kabul evakuiert hatte. Die Airline teilt weiter mit, dass es in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt auch in den nächsten Tagen weitere Flüge aus Taschkent geben soll.

+++ 23:53 G7 wollen sich absprechen, ob sie die Taliban anerkennen +++

Die Staats- und Regierungschefs der G7 wollen einem Insider zufolge den radikal-islamischen Taliban geeint gegenübertreten. "Die Staats- und Regierungschefs der G7 werden sich koordinieren, ob und wann sie die Taliban anerkennen", sagt ein europäischer Diplomat. Außerdem wollten sie sich darauf verständigen, weiterhin eng zusammenzuarbeiten. Auch bei möglichen Sanktionen wollten sie mit einer Stimme sprechen. Der virtuelle Sondergipfel der G7-Staaten zur Lage in Afghanistan soll an diesem Dienstag stattfinden.

+++ 23:30 Laschet trifft Frauenrechtlerin Ghafari +++

Die aus Afghanistan geflohene Frauenrechtlerin Zarifa Ghafari ist am Abend in Deutschland eingetroffen. Wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei berichtet, landete sie zusammen mit Familienmitgliedern am Flughafen Köln/Bonn. Anschließend traf sie in Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Die 1992 geborene frühere Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan Shahr war sie über Islamabad nach Istanbul ausgeflogen worden. Laschet nannte sie nach einem Gespräch "eine der engagiertesten Frauen Afghanistans".

+++ 23:27 Mindestens drei Babys bei Evakuierungen geboren +++

Im Rahmen der Evakuierungen aus Afghanistan sind nach Angaben des US-Militärs mindestens drei Babys auf die Welt gekommen. Seines Wissens nach seien es bislang drei gewesen, aber es gebe keine formelle Zählung, sagt General Steve Lyons bei einer Pressekonferenz des Pentagons. Insgesamt sei das ein Zeichen der "beeindruckenden Arbeit unser großartigen Soldaten der Luftstreitkräfte", so Lyons.

+++ 22:15 Für zwei Wochen: Spanien nimmt 4000 US-Ortskräfte auf +++

Spanien kann vorübergehend bis zu 4000 Afghanen, die für die USA gearbeitet haben, auf zwei Militärstützpunkten aufnehmen. Das gibt Verteidigungsministerin Margarita Robles bekannt. Einer Vereinbarung zwischen Madrid und Washington zufolge könnten die Afghanen bis zu zwei Wochen in Spanien bleiben. Sie sollen dann von den Stützpunkten Moron de la Frontera nahe Sevilla sowie Rota nahe Cadiz in andere Länder gebracht werden.

+++ 21:45 EU setzt Thema Einwanderung auf die Agenda +++

Die Europäische Union (EU) will noch in dieser Woche mit Gesprächen über die Konsequenzen der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan auf Sicherheit und Einwanderung für die 27 Mitgliedsstaaten beginnen. Das gibt ein Sprecher der slowenischen EU-Ratspräsidentschaft bekannt. Experten wollen am Dienstag die möglichen Auswirkungen auf Migration, Unterstützung für die wichtigsten Nachbarstaaten Afghanistans und Sicherheitsfragen analysieren. Am Donnerstag wollen die EU-Botschafter zu dem Thema tagen.

+++ 21:15 CNN: Taliban verurteilen Bruder von US-Ortskraft zum Tode +++

Die Taliban haben laut einem CNN-Bericht den Bruder eines afghanischen Dolmetschers der US-Streitkräfte zum Tode verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, er helfe den USA und biete seinem Bruder Schutz. Der Sender beruft sich dabei auf einen ehemaligen US-Soldaten, der bestätigte, dass er mit dem Übersetzer und seinem Bruder zusammengearbeitet habe. Als Beleg für das Vorgehen der Taliban gegen Ortskräfte und deren Familienangehörige präsentierte der Sender drei Originalschreiben mit dem offiziellen Briefkopf der Taliban: Eine Vorladung des Mannes zu einer Anhörung, eine Feststellung, dass er nicht zum Termin erschienen ist und zum Schluss das Todesurteil in Abwesenheit. Die Namen der beiden Männer hat der Sender zu ihrer Sicherheit anonymisiert.

