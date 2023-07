Großbritannien baut vor dem Hintergrund der Lieferungen an die Ukraine die Produktionskapazität für Artilleriegeschosse aus. Das Rüstungsunternehmen BAE Systems erhalte neue Aufträge in Höhe von rund 222 Millionen Euro, teilt die britische Regierung mit. Die meisten NATO-Armeen verwendeten diese Munition standardmäßig. Durch den Vertrag mit BAE werden 100 neue Arbeitsplätze an Standorten in England und Wales geschaffen. Premierminister Rishi Sunak werde zudem auf dem NATO-Gipfel in Litauen ankündigen, dass die britische Produktionskapazität für 155-mm-Artilleriemunition um das Achtfache erhöht werde.

+++ 02:30 Biden wird Selenskyj während des NATO-Gipfels treffen +++

Im Rahmen des anstehenden NATO-Gipfels in Vilnius werden US-Angaben zufolge US-Präsident Biden und der ukrainische Präsident Selenskyj am Mittwoch zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammenkommen. Kiew fordert seit Wochen von der NATO eine formelle Einladung in das Militärbündnis. Biden lehnt dies derzeit ab, weil sich die Ukraine noch im Krieg befinde. Russland hatte im Februar 2022 seine groß angelegte Offensive auf das Nachbarland begonnen.

+++ 00:58 Polens Präsident Duda ist derzeit gegen Verhandlungen mit Putin +++

Der polnische Präsident Andrzej Duda schließt unter den gegenwärtigen Umständen Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin aus und wirft ihm einen menschenverachtenden Umgang mit den eigenen Truppen vor. "Für mich ist Wladimir Putin jemand, der strafrechtlich verfolgt wird und mit dem keine Verhandlungen zu führen sind", sagte Duda der "Bild"-Zeitung. Ändern würde er seine Auffassung nicht, "bevor Russland nicht den entschiedenen Willen zeigt, bei sich internationales Recht zu achten". Derzeit sei das aber nicht der Fall, so der polnische Präsident. Russland müsse damit beginnen, "seine Armee abzuziehen aus dem Staatsgebiet der Ukraine".

+++ 00:12 Habeck: "Schwedens Beitritt stärkt die NATO" +++

Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen begrüßt das Ende der Blockade des schwedischen NATO-Beitritts. Der Wirtschaftsminister sagte in Heidelberg am Rande einer Sommerreise, die Zustimmung zur Aufnahme von Schweden sei ein guter Schritt. "Er stärkt die NATO. Er folgt dem Wunsch der Schweden. Eine starke und vor allem europäisch starke NATO ist in Zeiten wie diesen ein wichtiger Pfeiler für die Sicherheitsarchitektur der Welt." NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor ein Ende der türkischen Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden angekündigt.

+++ 23:32 Kristersson: "Das ist ein guter Tag für Schweden gewesen" +++

Schwedens Ministerpräsident Kristersson zeigt sich zufrieden mit der Einigung im NATO-Streit mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. "Das ist ein guter Tag für Schweden gewesen", sagt der Regierungschef in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er sei sehr froh darüber, dass Erdogan, NATO-Generalsekretär Stoltenberg und er sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen konnten, mit der man einen sehr großen Schritt zur formalen Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitritts getan habe. Zugleich betont Kristersson, dass es sich bei den zwischen den Ländern vereinbarten Punkten von schwedischer Seite um langfristige Verpflichtungen handle.

+++ 22:45 Biden begrüßt Erdogans NATO-Kehrtwende +++

US-Präsident Biden begrüßt die Entscheidung der Türkei, ihre Blockade des schwedischen NATO-Beitritts aufzuheben. Er freue sich darauf, Schweden als 32. NATO-Mitglied willkommen zu heißen, sagte Biden in einer Stellungnahme des Weißen Hauses. Weiter teilte er mit, dass er nun bereit sei, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenzuarbeiten, um die Verteidigung und Abschreckung im euro-atlantischen Raum zu stärken. Die Türkei strebt seit langem eine Modernisierung ihrer Kampfjet-Flotte an. Sie hatte von den USA unter anderem den Verkauf von 40 amerikanischen F-16-Kampfjets gefordert. Biden hatte bereits am Sonntag deutlich gemacht, dass er im Rüstungsverkauf ein Mittel sehe, um die türkische Blockade des schwedischen NATO-Beitritts zu lösen.

+++ 22:23 Selenskyj: Ukraine wird nach Krieg in der NATO sein +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius zuversichtlich, dass das Land nach Ende des russischen Angriffskriegs Mitglied in dem Militärbündnis sein wird. "Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. "Die Mehrheit der Allianz ist eindeutig für uns." Das müsse der Gipfel in Vilnius bestätigen. "Wir arbeiten noch an der Formulierung, also an den konkreten Worten einer solchen Bestätigung, aber wir verstehen bereits, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten wird. Wir arbeiten daran, den Algorithmus für den Beitritt so klar und schnell wie möglich zu gestalten", sagte Selenskyj. Einmal mehr betonte er auch, dass der Kampf der Ukraine im Sinne des Westens sei. Die Sicherheit der Ostflanke der NATO hänge von der Ukraine ab.

+++ 22:08 Australien stationiert Militärflugzeug und Soldaten in Deutschland +++

Australien beteiligt sich mit einem Militärflugzeug und bis zu 100 australischen Soldaten und zivilen Mitarbeitern an der Versorgung der Ukraine mit militärischer und humanitärer Hilfe. Das Flugzeug vom Typ E-7A Wedgetail soll die multinationalen Logistik-Hubs für die Ukraine überwachen, für sechs Monate in Deutschland stationiert werden und im europäischen Luftraum operieren. Das kündigte der australische Premierminister Anthony Albanese nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin an. Bei der E-7A handelt es sich um eine für die Einsatzleitung und Überwachung ausgebaute Boeing 737, die knapp 34 Meter lang ist und eine Reichweite von 7040 Kilometern hat. Die Stationierung zeige, "dass Australien sich für die Aufrechterhaltung einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung einsetzt", sagte Albanese. "Dieser Beitrag ist sehr bedeutend." Der Premierminister dankte Deutschland dafür, die australischen Soldaten aufzunehmen.

