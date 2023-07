Kämpfer der Wagner-Gruppe sind nach Angaben ukrainischer und polnischer Behörden in Belarus eingetroffen. "Wagner ist in Weißrussland", erklärt Andrij Demchenko, ein Sprecher der ukrainischen Grenzbehörde auf Telegram. "Es könnte sein, dass es im Moment mehrere hundert von ihnen gibt", twittert der stellvertretende Koordinator der polnischen Sonderdienste, Stanislaw Zaryn, über die Ankunft der Wagner-Kämpfer in Belarus. Polen erklärte bereits Anfang Juli, seine Grenze zu Belarus wegen möglicher Bedrohungen verstärken zu wollen.

+++ 02:41 Klitschko: Bei Unterstützung "bitte nicht schwach werden" +++

Der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko appelliert an die Deutschen, bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen, auch wenn Russlands Angriffskrieg noch lange andauern sollte. "Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird. Bitte unterstützen Sie uns, bitte nicht schwach werden", sagt Klitschko in einem gemeinsamen Interview mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock für die "Bild"-Zeitung, die "Welt" und "Politico".

+++ 01:02 Baerbock: Wünschte mir, dass wir mit Putin verhandeln könnten +++

Außenministerin Annalena Baerbock sieht absehbar keine Grundlage für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Ukraine. "Ich wünschte mir, dass wir verhandeln könnten. Aber derzeit geht es nicht (darum), was man sich wünscht, sondern derzeit geht es darum, der Realität ins Auge zu blicken", sagt die Grünen-Politikerin auf die Frage, ob man mit Putin verhandeln könne, in einem gemeinsamen Interview mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko für "Bild", "Welt" und "Politico". Die Außenministerin verweist darauf, dass in der Zeit vor dem Angriffskrieg versucht worden sei, am Verhandlungstisch eine weitere Eskalation zu verhindern. "Die Antwort darauf war, dass 100.000 Soldaten einmarschiert sind."

+++ 23:51 Vize-Ministerin lobt ukrainische Gesellschaft +++

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar lobt die Ukrainierinnen und Ukrainer für ihre Rolle im Informationskrieg. Die ukrainische Gesellschaft habe nach der russischen Invasion sehr schnell gelernt, wie man während des Krieges Informationen weitergibt, und dass sie "sehr gut" gelernt habe, russische Informationsangriffe zu unterscheiden, schreibt sie in ihrem Telegram-Kanal."Wir sind die Pioniere einer völlig neuen Qualität der Informationskriegsführung", schreibt Maliar. "Nirgendwo in Lehrbüchern oder in der Ausbildung wird gesagt, wie man sich darauf vorbereitet."

+++ 21:00 UK: Bisher 18.000 ukrainische Soldaten in "Operation Interflex" ausgebildet +++

Innerhalb eines Jahres hat Großbritannien im Rahmen des Ausbildungsprogramms "Operation Interflex" 18.000 ukrainische freiwillige Soldaten ausgebildet. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium auf Twitter. Seit Beginn des von der britischen Regierung am 26. Juli letzten Jahres ins Leben gerufenen Programms wurden ukrainische Soldaten darin geschult, "zu überleben und im Kampf gegen die illegale Invasion ihres Heimatlandes schlagkräftig zu sein".

+++ 19:45 Bericht: Weiterer russischer General entlassen +++

Auf Telegram wird berichtet, dass nach der Entlassung von Generalmajor Iwan Popow ein weiterer russischer General abgesetzt worden ist. Das berichtet der US-Sender Sky News. Demnach wurde Generalmajor Wladimir Seliverstow als Kommandeur der 106. Luftlandedivision abgesetzt. Als Anführer der Gruppe war er seit Anfang des Jahres in die Kämpfe um Bachmut verwickelt. Es ist jedoch unklar, warum der Generalmajor entlassen wurde. Nach Ansicht von Militäranalysten sind die Entlassungen der Generäle ein Zeichen für die Spaltung der russischen Streitkräfte nach der gescheiterten Meuterei von Jewgeni Prigoschin und der Wagner-Gruppe.

+++ 18:38 Zeitung: Russischer Angriff in Saporischschja verletzt 3 Menschen +++

Russische Truppen haben die Stadt Stepnohirsk in der Region Saporischschja mit zahlreichen Raketen angegriffen, wobei drei Menschen verletzt wurden. Das berichtet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Leiter des Präsidialamtes, Andriy Yermak. Demnach traf der Angriff ein Verwaltungsgebäude des Gemeinderats. Zwei Frauen und ein Mann wurden verletzt.

+++ 18:09 Selenskyj: Zeitpunkt von Kriegsende hängt von globaler Hilfe ab +++

Der Zeitpunkt des Endes des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hängt nach Angaben von Präsident Selenskyj vom Ausmaß der internationalen Hilfe ab. "Jetzt, da die Geschwindigkeit des Kriegsendes direkt von der globalen Unterstützung für die Ukraine abhängt, tun wir alles, um sicherzustellen, dass diese Unterstützung maximal intensiv und maximal gehaltvoll ist", sagt er.

+++ 17:14 Zeitung: USA bremsen Koalition für Kampfjet-Training aus +++

Fast ein Dutzend europäischer Länder hat sich diese Woche offiziell bereit erklärt, Ukrainer für den Einsatz von F-16 und möglicherweise anderen Kampfflugzeugen auszubilden. Wie die Zeitung Politico berichtet, wartet die von Dänemark und den Niederlanden angeführte Koalition aus 11 Ländern jedoch noch auf die Zustimmung der USA. Ohne die amerikanische Genehmigung kann das Ausbildungsprogramm nicht beginnen. Europäische Beamte wollen der Zeitung zufolge im August mit dem Programm in Dänemark beginnen - und auch in Rumänien soll ein Ausbildungszentrum eingerichtet werden.

