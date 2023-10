Die ukrainischen Truppen sehen sich mit einem neuen russischen Angriff auf die weitgehend zerstörte Stadt Awdijiwka im Osten des Landes konfrontiert. Wie der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Valery Zaluzhnyi, in einem auf Telegram veröffentlichten Video mitteilt, lässt die russische Armee nicht davon ab, ukrainische Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und Awdijiwka zu umzingeln. "Der Feind kommt mit weiteren Angriffseinheiten und große Mengen an gepanzerter Ausrüstung und setzt Flugzeuge und Artillerie ein", so der General.

+++ 02:32 Biden will neues Hilfspaket für Ukraine und Israel +++

US-Präsident Joe Biden will beim US-Kongress ein umfassendes Hilfspaket unter anderem für die Ukraine und Israel beantragen. Die USA könnten und würden nicht zulassen, dass Terroristen wie die Hamas, Tyrannen wie Kremlchef Wladimir Putin gewinnen würden, sagte er in einer seiner seltenen Ansprachen aus dem Oval Office an die Nation.

+++ 01:03 Selenskyj dankt für ATACMS +++

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat den USA für die Lieferung der hoch präzisen ATACMS-Raketen gedankt. Er habe mit Präsident Joe Biden telefoniert und diesem "für die effektive Umsetzung unserer jüngsten Verteidigungsabkommen gedankt", sagte er. "Unsere Soldaten setzen sie erfolgreich auf dem Schlachtfeld ein." Bei einem ersten Einsatz wurden auf zwei russischen Militärflughäfen in der Ostukraine schwere Schäden angerichtet. Außenminister Dmytro Kuleba rechnet mit weiteren Lieferungen und äußerte zugleich die Hoffnung, in Zukunft auch ATACMS-Raketen mit höherer Reichweite bis 300 Kilometer zu erhalten.

+++ 23:34 NATO will vermehrt in Ostsee patrouillieren +++

Nach der Beschädigung der Gas-Pipeline zwischen Finnland und Estland will die NATO ihre Patrouillen in der Ostsee verstärken. Dazu gehören etwa zusätzliche Überwachungs- und Aufklärungsflüge sowie eine Flotte von Minenjägern, wie das Bündnis über X, ehemals Twitter, mitteilt. Die Betreibergesellschaften der Pipeline Balticconnector hatten vergangene Woche einen plötzlichen Druckabfall in der Leitung bemerkt. Der Gastransport wurde daraufhin unterbrochen, seitdem ist die Leitung außer Betrieb. Die Ursache des Vorfalls ist bislang nicht geklärt.

+++ 22:15 Biden-Berater kündigt Botschaft an Amerika an +++

US-Präsident Joe Biden wird einem Berater zufolge in einer mit Spannung erwarteten Rede die US-Bürger um Rückhalt bei den Konflikten in Nahost und der Ukraine bitten. Zwar werde Biden am Abend (US-Ortszeit, Nacht auf Freitag MESZ) die Solidarität seines Landes mit Israel und der Regierung in Kiew betonen, sagt der Vize-Berater für Nationale Sicherheit, Jon Finer, mehreren US-Medien. Seine Rede werde aber auch eine Botschaft an das amerikanische Volk sein, erklärt Finer weiter: "Welcher Zusammenhang zwischen diesen Konflikten und unserem Leben hier besteht und dass die Unterstützung des amerikanischen Volkes und des Kongresses offen gesagt unerlässlich ist."

+++ 21:30 NATO zeigt sich besorgt über Orbans Treffen mit Putin +++

Die Botschafter der NATO-Staaten in Ungarn bringen nach einem gemeinsamen Treffen ihre Sorge über die weiterhin engen Beziehungen zwischen Budapest und Moskau zum Ausdruck. "Wir sind alle besorgt darüber, dass sich der ungarische Regierungschef mit Präsident Wladimir Putin getroffen hat, während Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt", sagt der US-Botschafter in Ungarn, David Pressman, im Sender Radio Free Europe. Die ungarische Regierung weist Pressmans Kritik zurück. "Es ist nicht die Aufgabe des US-Botschafters, die ungarische Außenpolitik festzulegen."

