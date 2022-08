Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand auf. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Außerdem appelliert er dazu, Kontakt zu jenen Bürgern zu halten, die allein oder von der Kommunikation abgeschnitten sind. "Sprechen Sie mit ihnen, unterstützen Sie sie, erzählen Sie ihnen von unserem Kampf und von den Möglichkeiten der Evakuierung in ein freies Gebiet", so Selenskyj.

+++ 02:28 UN-Sicherheitsrat ruft wegen Saporischschja Dringlichkeitssitzung ein +++

Angesichts der Befürchtungen vor einer nuklearen Katastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja wird sich der UN-Sicherheitsrat am heutigen Donnerstag zu einer Krisensitzung treffen. Russland, das neben China, Frankreich, Großbritannien und den USA ständiges Mitglied im Sicherheitsrat ist, hatte die Sitzung beantragt. Bei der Dringlichkeitssitzung wird der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, die 15 Mitgliedstaaten über die Lage an dem Atomkraftwerk informieren und sich zu Fragen der atomaren Sicherheit äußern. Seit Tagen wird aus der Gegend um das von Russland besetzte AKW heftiger Beschuss gemeldet, für den sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich machen.

+++ 01:07 Tschechiens Senat fast einstimmig für NATO-Norderweiterung +++

In Tschechien stimmt der Senat - das Oberhaus des Parlaments – praktisch einstimmig für die Norderweiterung der NATO. Alle 66 anwesenden Senatorinnen und Senatoren votieren für den Beitritt Schwedens. Für den Beitritt Finnlands sprechen sich 64 von 65 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Senator enthält sich der Stimme, begründet dies anschließend aber mit einem Irrtum. Nach dem Oberhaus muss noch das Abgeordnetenhaus zustimmen, was Ende August erwartet wird. Dies gilt als Formsache. Letzter Schritt zur Ratifizierung in Tschechien ist dann die Unterschrift von Präsident Milos Zeman.

+++ 00:25 EU-Kohleembargo gegen Russland in Kraft +++

Ab sofort dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Um Mitternacht endete die Übergangsperiode für das Kohleembargo gegen Russland, das die EU-Staaten als Teil des fünften Sanktionspakets im April beschlossen hatten. Ziel des Importstopps ist es, die russische Wirtschaft weiter zu schwächen. Nach Angaben der EU-Kommission im April könnte das Kohleembargo ein Minus von rund acht Milliarden Euro pro Jahr für Russland bedeuten. Der Verein der Kohlenimporteure (VdKi) rechnet trotz des Importverbots nicht mit Lieferengpässen in Europa, da Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar sei. Hauptlieferländer seien jetzt die USA, Südafrika, Australien, Indonesien und Kolumbien.

+++ 23:42 Giftiges Ammoniak strömt aus brennender Brauerei in Donezk +++

Die Territorialverteidigung der ostukrainischen Separatistenhochburg Donezk warnt vor giftigem Ammoniak, das aus einer brennenden Brauerei ausgetreten sei. Der Brand sei durch den Beschuss ukrainischer Artillerie ausgelöst worden. Das Gas verteile sich im Umkreis von zwei Kilometern. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Ammoniak - bekannt für seinen stechenden Geruch - dient beim Bierbrauen als Kühlmittel. Die Front zwischen ukrainischen Truppen und den Einheiten der von Moskau gesteuerten Separatisten verläuft seit 2014 nur wenige Kilometer nordöstlich der größten Stadt im Donbass. In diesen Tagen gibt es dort heftige Kämpfe.

+++ 22:57 Ukraine will Schweiz als diplomatische Vertretung in Moskau +++

Nachdem die Ukraine ihre diplomatischen Beziehungen zu Russland zu Kriegsbeginn abgebrochen hat, will sie sich von der Schweiz in Moskau vertreten lassen. Die Wahrnehmung der Interessen sei mit der Schweiz bereits bilateral vereinbart worden, heißt es aus dem Außenministerium in Kiew. Die Schweiz habe "große Erfahrung bei der Erfüllung solcher Funktionen", so Ministeriumssprecher Oleh Nikolenko. Die Schweiz vertritt in Moskau bereits die Interessen Georgiens. Russland lehnt diese Lösung für die Ukraine allerdings ab. Man werde keine Vermittlung eines Landes akzeptieren, das sich Sanktionen angeschlossen habe, so das Außenministerium. Die Neutralität der Schweiz sei durch deren Übernahme der EU-Sanktionen entwertet, heißt es in einer Stellungnahme, aus der die Zeitung "Kommersant" zitiert.

+++ 22:03 UN erwarten steigende Getreideausfuhren +++

Nach dem Getreide-Deal zwischen Moskau und Kiew erwarten die Vereinten Nationen steigende Ausfuhren aus der Ukraine über das Schwarze Meer. Eine Reihe von Schiffen würden momentan auf die Genehmigung zur Fahrt in Richtung der ukrainischen Häfen warten "und wir erwarten einen großen Aufwärtstrend bei den Anträgen für den Transit", sagt der UN-Koordinator für die Ausfuhren, Frederick Kenney, in New York. Heute habe es mit insgesamt fünf vertragsmäßig inspizierten Schiffen einen neuen Höchststand gegeben.

+++ 21:14 Scholz trotz Gaskrise optimistisch +++

Bundeskanzler Scholz zeigt sich trotz der Probleme bei der Energieversorgung zuversichtlich, dass Deutschland die Gaskrise bewältigen kann. "Wir haben früh entschieden. Wir bereiten uns darauf vor, dass es ganz arg kommen kann", sagt Scholz bei einem Wahlkreisgespräch in Michendorf. Mit Blick auf den Fall, dass Deutschland kein Gas mehr bekomme, sagt Scholz: "Deshalb haben wir sehr, sehr weitreichende Entscheidungen getroffen, die jetzt dazu beitragen, dass es zwar haarig und eng werden kann, aber wir 'ne Chance haben, durch diese schwierige Situation durchzukommen."

