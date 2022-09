US-Außenminister Antony Blinken hat sich zum Abschluss seines Überraschungsbesuchs in Kiew positiv zur ukrainischen Gegenoffensive geäußert. "Es ist noch sehr früh, aber wir sehen deutliche und echte Fortschritte vor Ort, insbesondere in der Gegend von Cherson, aber auch einige interessante Entwicklungen im Donbass im Osten", sagte Blinken vor Journalisten. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Rückeroberung von einem mehr als 1000 Quadratkilometer umfassenden Gebiet seit dem 1. September gemeldet (siehe Eintrag von 23:51 Uhr).

+++ 02:47 Buschmann und ukrainischer Justizminister besprechen zusätzliche deutsche Hilfe +++

Bundesjustizminister Marco Buschmann trifft mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Maliuska zusammen. Der FDP-Politiker verurteilt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und sichert in den Gesprächen weitere Hilfen Deutschlands zu. "Wir werden auch weiterhin die Ukraine militärisch, aber auch politisch, finanziell und humanitär unterstützen", betont Buschmann nach dem Treffen. "Wir haben in Europa Sanktionspakete vereinbart, die historisch einmalig sind." Man arbeite derzeit "mit Hochdruck" an weiteren gesetzlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland.

+++ 02:01 USA widersprechen Putins Kritik an Getreideexporten +++

Die USA sehen keine Hinweise dafür, dass die von den UN vermittelte Einigung zwischen der Ukraine und Russland auf Getreideexporte nicht eingehalten wird. Es gebe keine Anzeichen dafür, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte kritisiert, die Getreideexporte gingen nicht an arme Länder und hatte die Abmachung infrage gestellt.

+++ 01:19 Russland spricht von Vergeltung für Visa-Einschränkungen der EU +++

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums kündigt Vergeltung für die Visa-Einschränkungen der Europäischen Union an. Allerdings werde man das Land nicht komplett zur EU verschließen, sagt sie. An erster Stelle stünden die Interessen Russlands und des russischen Volkes.

+++ 00:35 Polen kauft 96 US-amerikanische Kampfhubschrauber +++

Polen plant zur weiteren Verstärkung seiner Armee, eine größere Anzahl von Militärhelikoptern aus US-amerikanischer Produktion zu beschaffen. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak gibt bekannt, dass Warschau eine Anfrage an die USA für den Erwerb von 96 Apache-Kampfhubschraubern gestellt habe. Neben den Helikoptern werde Polen auch einen Technologietransfer erhalten, schreibt er auf Twitter. Nähere Angaben dazu macht er nicht. Nach einem Bericht der polnischen Agentur PAP sollen die ersten Helikopter an eine Armee-Einheit gehen, die mit Abrams-Kampfpanzern aus den USA ausgerüstet sei. Zusammen bilden die beiden Waffensystem eine "unaufhaltsame Kraft", sagt Blaszczak demnach am Rande eines Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Militärstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein.

+++ 23:51 Selenskyj: Haben 1000 Quadratkilometer von den Russen zurückerobert +++

Ukrainische Truppen haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj seit Anfang September mehr als 1000 Quadratkilometer von den russischen Invasoren zurückerobert. Diese Zahl nannte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Im Rahmen laufender Verteidigungsoperationen haben unsere Helden bereits Dutzende von Siedlungen befreit", sagte er ohne weitere Details. Früher am Abend hatte der Präsident die Eroberung der Kreisstadt Balaklija im Gebiet Charkiw bestätigt. Er traf sich am Donnerstag in Kiew zum wiederholten Mal seit Anfang September mit seiner Militärführung. Bei ihren Gegenoffensiven nach einem halben Jahr Krieg rücken die Ukrainer im Gebiet Charkiw im Osten und im Gebiet Cherson im Süden vor.

+++ 23:06 Fünf Milliarden Euro: EU berät über Hilfsgelder - und Übergewinnsteuer +++

Die Finanzminister der Europäischen Union beraten ab Freitag in Prag über weitere Unterstützung für die Ukraine. Bei dem zweitägigen informellen Treffen geht es um eine neue Hilfstranche in Höhe von fünf Milliarden Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Regierung in Kiew die Kredite am Mittwoch in Aussicht gestellt. Am Rande des Finanzministertreffens dürfte es auch um eine sogenannte Übergewinnabgabe für Energiekonzerne gehen, die besonders von den massiv gestiegenen Preisen im Ukraine-Krieg profitieren.

+++ 22:25 Landkreise sperren sich gegen Flüchtlingsaufnahme aus Italien - Grund: viele Ukraine-Flüchtlinge +++

Der Deutsche Landkreistag will vorerst nicht, dass das Bundesinnenministerium die freiwillige Aufnahme weiterer Asylbewerber aus Italien und anderen EU-Außengrenzstaaten zusagt. "Bereits jetzt zeichnet sich in vielen Landkreisen erneut eine Unterbringung in Turnhallen und ähnlichen Behelfsunterkünften ab", sagt der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Reinhard Sager, nach Beratungen des Präsidiums im brandenburgischen Neuhardenberg. Grund ist die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und ein Anstieg der Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge aus anderen Staaten, die untergebracht werden müssen. Der Landkreistag fordert, der Bund sollte über die für die Unterbringungen der Ukraine-Flüchtlinge hinaus gemachten Zusagen rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres die Unterkunftskosten sämtlicher anerkannter Flüchtlinge komplett übernehmen.

+++ 22:06 Arbeitsminister Heil: Nicht vergessen, wer der Gegner ist +++

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ruft zum Zusammenhalt in Deutschland angesichts der Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine auch im Herbst und Winter auf. Nicht vergessen werden dürfe, wer der Gegner sei, sagt Heil in den Haushaltsberatungen im Bundestag. "Er sitzt in Moskau, er will unsere Gesellschaft spalten, er will uns verunsichern", so Heil mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin. Putin setze Energie als Waffe ein. Wegen der hohen Energiepreise und den daraus entstehenden Belastungen habe die Regierung Entlastungspakete im Umfang von fast 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. "Es geht darum, die gesamte Gesellschaft im Blick zu haben und dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaft nicht durch Putins Krieg zerrissen wird", sagt Heil. Auch im Herbst und Winter werde die Kurzarbeit als Brücke dienen, wenn Unternehmen unter Druck gerieten. So werde am kommenden Mittwoch im Bundeskabinett die angekündigte Verlängerung des bereits wegen der Corona-Pandemie vereinfachten Zugangs zur Kurzarbeit beschlossen.

+++ 21:52 Umbildung des UN-Sicherheitsrats? USA für vernünftige Vorschläge offen +++

Die USA zeigen sich offen für eine Umbildung des UN-Sicherheitsrates. Hintergrund ist eine langjährige teilweise Blockade des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen - und dies insbesondere nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. "Wir sollten einen Konsens über vernünftige und glaubwürdige Vorschläge zur Erweiterung der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat erzielen", sagt die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield bei einer Grundsatzrede zur Zukunft der Vereinten Nationen in San Francisco. Die USA wollten "die Bemühungen um eine Reform des UN-Sicherheitsrates vorantreiben." Der UN-Sicherheitsrat besteht aus 15 Ländern, er wird aber von den fünf ständigen Mitgliedern - USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien - und deren Vetorecht dominiert. Die zehn übrigen Staaten wechseln alle zwei Jahre. Die Zusammensetzung des Rates spiegelt die globalen Kräfteverhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Seit Beginn des Ukraine-Krieges zeigt sich immer wieder, wie dysfunktional das Gremium ist, da eine Vetomacht jede Entscheidung blockieren kann. Immer wieder wurden deshalb Forderungen laut, Russland auszuschließen - was faktisch jedoch nicht möglich ist.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.