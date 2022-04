Moskau wird mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keinen Erfolg haben. Binnen zwei Monaten hätten die russische Streitkräfte mehr als 1100 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, unzählige Fliegerbomben sowie Artillerie. Einige ukrainische Städte und Gemeinden seien bis auf die Grundmauern zerstört worden, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Aber sie haben nichts erreicht. Und sie werden nichts erreichen." Im Osten des Landes hätten die russischen Einheiten nicht "einen Krümel" Unterstützung gesehen, auf die sie so sehr gesetzt hätten.

+++ 02:34 SPD-Politiker Roth: Waffen-Antrag der Union "schäbig" +++

Der SPD-Politiker Michael Roth kritisiert den Antrag der CDU/CSU-Fraktion für eine Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine scharf. "Diesen Versuch von CDU und CSU, bei so einem sensiblen Thema die Koalition spalten zu wollen, finde ich tendenziell schäbig", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Deutschen Presse-Agentur. Der Bundestag müsse genutzt werden, um der Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten Orientierung zu geben.

+++ 01:38 Lawrow: NATO-Waffenlieferungen bedeuten Stellvertreterkrieg +++

Nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow führt die NATO durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine einen Stellvertreterkrieg mit Russland. "Lagereinrichtungen in der Westukraine wurden mehr als einmal (von russischen Streitkräften) angegriffen. Wie könnte es anders sein?", sagte Lawrow in einem Interview des Staatsfernsehens laut einer auf der Seite des Außenministeriums veröffentlichten Mitschrift. "Die NATO führt im Grunde genommen einen Krieg mit Russland durch einen Stellvertreter und rüstet diesen Stellvertreter auf."

+++ 01:17 Rheinmetall will Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern +++

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat der Ukraine die Lieferung von 88 gebrauchten Leopard-Kampfpanzern angeboten. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Danach beinhaltet das Angebot auch die Ausbildung der Besatzung in Deutschland, Training für die Instandsetzung, Werkzeug, Ersatzteile, einen Servicestützpunkt und Munition.

+++ 01:10 Großbritannien verzichtet auf Zölle für Waren aus der Ukraine +++

Großbritannien verzichtet im Rahmen eines Freihandelsabkommens auf Zölle für Waren, die aus der Ukraine stammen. Die Zölle würden vorübergehend auf null Prozent gesetzt und sämtliche Einfuhrquoten abgeschafft, teilt die britische Regierung mit. Die Maßnahme erfolge auf Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Schritt solle die Wirtschaft in der Ukraine stützen. Die derzeitigen Zölle auf ukrainische Waren in Großbritannien betragen rund 22 Prozent.

+++ 00:53 Greenpeace: Preisfolgen eines Öl-Embargos überschaubar +++

Auf der europäischen Ebene ist ein Öl-Embargo gegen Russland noch immer umstritten, die Umweltorganisation Greenpeace hält einen solchen Schritt aber für umsetzbar. "Die deutsche Ölversorgung ist selbst bei einem Vollembargo russischen Öls weiterhin gesichert", schreibt die Organisation. Auch die Preisfolgen in Deutschland würden "bei geschickter Vorbereitung und Durchführung überschaubar bleiben". Das Papier erstellte die Beratungsfirma EnergyComment im Auftrag von Greenpeace.

+++ 00:34 Melnyk bedauert Steinmeiers Presseball-Absage +++

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bedauert die Entscheidung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dieses Jahr nicht am Bundespresseball teilzunehmen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass sich viele ukrainische Journalistinnen und Journalisten sowie der Vorstand der Bundespressekonferenz und natürlich zahlreiche Gäste darüber sehr gefreut hätten, wenn das deutsche Staatsoberhaupt diese geschichtsträchtige Benefiz-Gala und auch ihre noblen Ziele mit seiner Teilnahme politisch und menschlich unterstützt hätte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 00:07 Union: 500.000 zusätzliche Wohnungen für Flüchtlinge nötig +++

Die Unionsfraktion im Bundestag hält wegen des Zuzugs von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine eine deutliche Ausweitung der Wohnungsbauziele für erforderlich. "Das Ziel der Ampel, 1,6 Millionen Wohnungen in dieser Legislaturperiode zu bauen, ist durch die große Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine überholt", sagte ihr baupolitische Sprecher, Jan-Marco Luczak, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach Einschätzung von Experten seien mindestens 500.000 zusätzliche Wohnungen nötig. Die Zahl hatte der Spitzenverband Zentraler Immobilien-Ausschuss für den Maximalfall genannt, wenn 1,29 Millionen Menschen aus der Ukraine Wohnraum in Deutschland benötigten.

+++ 23:13 Lawrow sieht reale Gefahr eines dritten Weltkriegs +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warnt vor dem Hintergrund der massiven Spannungen mit dem Westen vor der "echten" Gefahr eines dritten Weltkrieges. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie ist nicht zu unterschätzen", sagte Lawrow laut der Nachrichtenagentur Interfax. Mit Blick auf die Ukraine zeigte sich Lawrow zuversichtlich, dass am Ende des Konflikts "die Unterzeichnung eines Abkommens" stehen werde.

+++ 22:27 Russland wirft Ukraine Beschuss von Dorf in Grenznähe vor +++

Der Gouverneur der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sagt, die Ukraine habe ein Dorf auf russischem Territorium bombardiert. Zwei Menschen seien verletzt und mehrere Häuser beschädigt worden, schreibt Wjatscheslaw Gladkow im Messengerdienst Telegram. Der Angriff habe das Dorf Schurawljowka getroffen. Russland hat die ukrainischen Streitkräfte bereits mehrmals beschuldigt, Angriffe auf russischem Gebiet vorgenommen zu haben, darunter auf zwei Dörfer in der Region Belgorod und ein Dorf in der Region Brjansk Mitte April.

+++ 22:03 Moldauische Konfliktregion Transnistrien meldet Explosionen +++

In der an die Ukraine grenzenden Konfliktregion Transnistrien ist nach Angaben der örtlichen Behörden das Ministerium für Staatssicherheit beschossen worden. Demnach wurde das Gebäude in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol durch Explosionen beschädigt. Auf Fotos, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, sind eingeschlagene Scheiben und ein zertrümmerter Eingang zu sehen. Die Behörden erklären, das Gebäude sei mit Panzerabwehrmunition beschossen worden. Es sei wegen eines arbeitsfreien Tags niemand zu Schaden gekommen.

Russland hat in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Soldaten stationiert. Die moldauischen Behörden teilen in der Hauptstadt Chisinau mit, dass nicht klar sei, wer geschossen habe. Es handele sich aber offenkundig um eine Provokation mit dem Ziel, die Lage in der Konfliktregion zu destabilisieren. Die benachbarte Ukraine, die sich einem russischen Angriffskrieg ausgesetzt sieht, gibt Moskau die Schuld an dem Beschuss.

Kaja Kallas bei der FDP-nahen Naumann-Stiftung (Foto: picture alliance/dpa)

+++ 21:48 Estlands Ministerpräsidentin hat bei Deutschland Fragezeichen +++

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas fordert die größeren NATO-Staaten und besonders Deutschland zu mehr Militärhilfe für die Ukraine auf. "Wir sind ein Land von nur 1,3 Millionen Menschen. Wir sind 65 Mal kleiner als Deutschland. Und wir haben sechs Mal mehr Militärhilfe zur Verfügung gestellt als Deutschland", sagt die Ministerpräsidentin bei einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Berlin. "Da gibt es bei mir ein Fragezeichen, ob Deutschland wirklich nicht mehr hat."

Das an Russland grenzende Estland hat nach Regierungsangaben bisher Militärhilfe im Wert von mehr als 200 Millionen Euro für die Ukraine geleistet. Estland habe der Ukraine mehr oder weniger alles übergeben, was möglich war, sagt Kallas. Daher sei es für sie "sehr schwierig" zu glauben, dass größere Länder nichts mehr zu geben haben.

+++ 21:28 SPD-Vize Heil hat "kein Verständnis" für Schröder +++

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geht auf Distanz zu Ex-Kanzler Schröder. In der Sendung "RTL Direkt" sagt Heil, was Schröder sage, sei nicht maßgeblich für die SPD und die Bundesregierung. "Ich finde das sehr traurig, den ganzen Vorgang, ich habe für sein Verhalten kein Verständnis." Er könne sich Schröders Verhalten nicht erklären. Schröder habe sich als Bundeskanzler Verdienste um das Land erworben und gefährde nun sein Ansehen, so Heil weiter: "Ich würde ihm einfach zurufen: Kehr um!"

+++ 20:53 Schweden und Finnland wollen NATO-Pläne bald verkünden +++

Schweden und Finnland haben vereinbart, im nächsten Monat gemeinsam ihre Absicht zu verkünden, der NATO beizutreten. Das melden Zeitungen in beiden Ländern, wie die schwedische Online-Zeitschrift "The Local" berichtet. Demnach hat Schweden die finnische Regierung gebeten, ihre Ankündigung zu verschieben, damit die beiden Länder ihre Absicht gleichzeitig bekannt geben können. Passieren soll das in der Woche vom 16. bis zum 22. Mai, in der Finnlands Präsident Sauli Niinistö zu einem Staatsbesuch in Stockholm erwartet wird. Sowohl Schweden als auch Finnland sind Mitglieder der EU, bislang aber nicht in der NATO.

