Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 03:36 Russische Streitkräfte beschießen 7 Gemeinden in der Oblast Sumy +++

Die russischen Streitkräfte haben am 21. Juli sieben Gemeinden im Gebiet Sumy beschossen, teilt die zuständige Militärverwaltung mit. Die Gemeinden Nova Sloboda, Bilopillia, Krasnopillia, Esman, Seredyna Buda, Velyka Pysarivka und Shalyhyne sind betroffen. Es wurden mehr als 161 Explosionen registriert. Russland setzte nicht nur Artillerie und Mörser ein, sondern beschoss die Oblast auch mit ungelenkten Flugkörpern und Granatwerfern. Verletzte oder Schäden an der zivilen Infrastruktur sind bisher nicht gemeldet worden.

+++ 02:31 USA planen weitere Militärhilfen für Ukraine +++

Die USA planen Insidern zufolge ein weiteres, 400 Millionen Dollar schweres Rüstungspaket für die Ukraine. Es handle sich hauptsächlich um Artilleriemunition, Luftabwehrraketen und Bodenfahrzeuge, sagen drei Regierungsvertreter. Streumunition sei in diesem Paket nicht enthalten. Die geplante Lieferung stamme aus entbehrlichen Beständen und solle am Dienstag offiziell bekannt gegeben werden.

+++ 00:41 Polen bestellt russischen Botschafter ein +++

Nach lobenden Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin über den sowjetischen Diktator Stalin im Zusammenhang mit Polen kündigt dessen Ministerpräsident Mateusz Morawiecki diplomatischen Protest an. Der russische Botschafter werde ins Außenministerium einbestellt, erklärt Morawiecki auf Twitter. "Stalin war ein Kriegsverbrecher, schuldig des Todes von Hunderttausenden Polen." Putin hatte die westlichen Landesteile Polens, die vor dem Zweiten Weltkrieg zu Deutschland gehörten, als Geschenk Stalins an Polen bezeichnet. Zudem hatte er Polen unterstellt, Ansprüche auf früher polnische Gebiete zu erheben, die die Sowjetunion damals ihren Teilrepubliken Belarus und Ukraine zugeschlagen hatte.

+++ 22:50 Bulgarien sendet Ukraine 100 Transportwagen +++

Am Rande der Sitzung des UN-Sicherheitsrates hat Bulgarien beschlossen, etwa 100 gepanzerte Mannschaftstransportwagen in die Ukraine zu schicken. Dies ist die erste Lieferung von schwerem Gerät des Balkanlandes nach Kiew. Das bulgarische Parlament hat mit 148 Ja- und 52 Nein-Stimmen einen Vorschlag der neuen pro-europäischen Regierung angenommen, die Fahrzeuge zusammen mit Rüstungsgütern und Ersatzteilen zu liefern. Die Regierung hatte in den 1980er-Jahren verschiedene Modelle von BTR-Transportern aus sowjetischer Produktion gekauft, die jedoch nie eingesetzt wurden.

