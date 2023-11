Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow könnte nach eigenen Angaben zur Stärkung der russischen Streitkräfte weitere 3000 Kämpfer in die Ukraine schicken. "Sie (die Kämpfer) haben die beste Ausrüstung und moderne Waffen", sagt Kadyrow auf Telegram. "Außerdem sind die Jungs sehr kämpferisch und sehr motiviert, um Ergebnisse zu erzielen." Im Mai hatte Kadyrow erklärt, mehr als 26.000 Kämpfer in die Ukraine geschickt zu haben.

+++ 02:41 Kretschmer will Krieg "einfrieren" +++

Angesichts der militärischen Lage in der Ukraine fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der Bundesregierung eine Neueinschätzung der Situation gefordert. "Weder Russland noch die Ukraine können diesen Krieg gewinnen", sagt der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel": "Statt diplomatische Initiativen zu ergreifen, sagt die deutsche Außenministerin, es sei nicht die Zeit für Diplomatie. Frau Baerbock will immer nur Waffen liefern, das ist zu wenig." Stattdessen brauche es nun "den Willen, diesen Konflikt einzufrieren - zu akzeptieren, dass wir ihn in dieser Generation vielleicht nicht endgültig lösen können, dass nicht jeder Quadratmeter ukrainischen Gebietes sofort befreit werden kann, wofür ein unglaublicher Blutzoll zu entrichten wäre". Kretschmer betont, ihm gehe es nicht darum, dass Kiew von vornherein auf Staatsgebiet verzichte und der russische Angriff dadurch mit Landgewinn belohnt würde. "Die Krim ist ukrainisches Territorium, worauf wir seit 2014 völlig zurecht pochen", sagt Sachsens Regierungschef: "Die Frage ist nur, ob Kiew darauf beharrt, die Krim sofort zurückzubekommen, oder auf ein strategisches Zeitfenster in der Zukunft zu warten bereit ist."

+++ 01:40 Sturm tötet fünf Menschen in Odessa +++

Infolge eines schweren Unwetters sind in der südukrainischen Region Odessa Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 19 Anwohner seien durch den Sturm verletzt worden, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. In verschiedenen Regionen des kriegsgebeutelten Landes seien nun insgesamt 1500 Orte vom Stromnetz abgeschnitten. Selenskyj dankt den Hunderten Helfern, die derzeit im Einsatz sind.

+++ 00:22 Putins Haushalt: Militärausgaben steigen um 70 Prozent +++

Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnet die vom Parlament verabschiedeten Haushaltsentwürfe. Demnach sollen im kommenden Jahr etwa 30 Prozent der Staatsausgaben ins Militär fließen. Der Anstieg bei diesem Posten im Vergleich zum laufenden Jahr beträgt fast 70 Prozent. Die Regierung in Moskau geht bei ihren Haushaltsplänen von hohen Ölpreisen aus. Experten zufolge könnte Russland die Steuern für Unternehmen erhöhen müssen, sollte diese Annahme sich als unzutreffend erweisen.

+++ 23:23 Kiew warnt vor russischen Schläferzellen +++

Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass Russland in den vergangenen zwei Monaten sein Netzwerk von Schläferzellen in der Ukraine aktiviert hat, um das Land weiter zu destabilisieren. Das sagt der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, Olexij Danilow, im Gespräch mit der britischen "Times". "Sie wissen, dass sie militärisch nicht gewinnen können, also haben Versuche der inneren Destabilisierung jetzt Priorität", sagt Danilow über Moskaus Absichten. Russische Agenten würden versuchen, die angeblichen Spannungen zwischen Präsident Wolodomyr Selenskyj und Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj auszunutzen, indem sie Falschdarstellungen verbreiten, um einen Keil zwischen die politische und militärische Führung zu treiben.

+++ 22:23 Kupjansk: Pflichtevakuierung von knapp 300 ukrainischen Kindern abgeschlossen +++

Die ukrainischen Behörden haben knapp 300 Kinder mit ihren Familien aus dem Bezirk Kupjansk in der Region Charkiw in Sicherheit gebracht. Das teilt die regionale Polizei auf Facebook mit. Die Pflichtevakuierung aus den gefährlichen Ortschaften des Bezirks wurde wegen der Kämpfe angeordnet. Sie dauerte vom 3. bis 26. November an, heißt es in der Mitteilung. Zwei Kinder konnten an ihrer Wohnadresse nicht ausfindig gemacht werden. "Ihr Aufenthaltsort wird ermittelt", heißt es in dem Facebook-Post.

