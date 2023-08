Der Vizevorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dimitri Medwedew, nennt in einem Beitrag bei Telegram die "komplette Auslöschung" des ukrainischen Staatsapparats als Kriegsziel. Die Regierung in Kiew soll demnach unwiederbringlich gestürzt, die Ukraine unter Kontrolle gebracht und ein Marionettenstaat installieren werden. Dies werde einige Zeit dauern. "Westliche Regierungen werden sich ändern, ihre Eliten werden müde werden und um Verhandlungen betteln", schreibt er. Die Niederlage des Westens sei unausweichlich, da es für Russland um die Existenz gehe: "Entweder sie oder wir."

+++ 03:16 Flughäfen in Moskau stoppen Flugbetrieb +++

Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo setzen Starts und Landungen aus. Dies sagt ein Vertreter der Luftverkehrsdienste der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Der Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs ist unklar. In jüngster Zeit ist die russische Hauptstadt allerdings wiederholt zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Durch die Vorfälle wurde immer wieder der Flugverkehr eingeschränkt.

+++ 02:01 Selenskyj: Soldaten werden "deutliche Antwort" auf tödlichen Luftangriff geben +++

Bei dem russischen Luftangriff auf das historische Stadtzentrum von Tschernihiw sind nach ukrainischen Angaben sieben Menschen getötet und 144 verletzt worden. Unter den Verletzten seien 15 Kinder sowie 15 Polizisten. "Ich bin sicher, dass unsere Soldaten Russland eine Antwort auf diesen Terroranschlag geben werden", sagt Präsident Wolodymyr Selenskyjin seiner nächtlichen Videoansprache zum Abschluss eines Besuchs in Schweden. "Eine deutliche Antwort."

+++ 23:32 Schweden und Ukraine planen gemeinsame Panzerproduktion +++

Bei seinem Besuch in Schweden hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Ministerpräsident Ulf Kristersson über weitere Militärhilfen gesprochen. Bei dem Treffen südlich von Stockholm sei es insbesondere um die gemeinsame Produktion von leichten Panzern des Typs CV90 gegangen, schreibt Selenskyj beim Onlinedienst Telegram. "Wir werden alles tun, um die Produktion der ersten CV90 in der Ukraine so schnell wie möglich sicherzustellen."

+++ 22:18 Litauen bekommt 300 Kampffahrzeuge +++

Litauen wird ab nächstem Jahr 300 zusätzliche leichte taktische Kampffahrzeuge (Joint Light Tactical Vehicles, JTLV) erhalten, sagt der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anušauskas. Derzeit erhält das Land die letzten der 200 Kampffahrzeuge, die es 2019 gekauft hat. Litauen und Polen haben die Grenzsicherheit erhöht, seit Tausende von Wagner-Kämpfern in das mit Russland verbündete Weißrussland gekommen sind. Die Staats- und Regierungschefs der beiden NATO-Staaten haben erklärt, sie seien auf Provokationen aus Moskau und Minsk in einem sensiblen Gebiet gefasst, in dem beide Länder an Weißrussland sowie an die russische Exklave Kaliningrad grenzen.

+++ 21:45 London: Russische Attacken zerstörten seit Kriegsbeginn 44 Getreideanlagen +++

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums wurden seit dem russischen Einmarsch im Februar dieses Jahres 44 Getreideanlagen in der Ukraine mit russischen Raketen angegriffen. Demnach eskalierten die Angriffe, nachdem Russland die Schwarzmeer-Getreide-Initiative verlassen hatte und daraufhin mehrere Angriffe auf Odessa und Mykolajiw startete. Das Abkommen wurde im Juli 2022 zwischen der Türkei, der UNO und Russland ausgehandelt, um sicherzustellen, dass die Ukraine, eine der Kornkammern der Welt, ihr Getreide von ihren südlichen Häfen über den Bosporus exportieren kann.

