Außenministerin Annalena Baerbock will bei einem Besuch in Den Haag Möglichkeiten diskutieren, wie der russische Präsident Wladimir Putin wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Am Internationalen Strafgerichtshof in der niederländischen Stadt will die Grünen-Politikerin am Morgen um 11 Uhr zunächst dessen Präsidenten Piotr Hofmanski und anschließend Chefankläger Karim Khan treffen.

+++ 00:41 Ukrainischer Kommandeur meldet russische Einnahme von Industriegebiet in Soledar +++

Russische Streitkräfte haben die letzten Industriegebiete am westlichen Stadtrand von Soledar, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind, eingenommen, schreibt Robert Brovdy, der Kommandeur der ukrainischen Drohneneinheit, auf seinem Telegram-Kanal. Nach seinen Angaben verläuft die Frontlinie nun außerhalb der Stadt. Moskau hat am Freitag die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar verkündet. Die Ukraine bestritt diese Darstellung jedoch bislang.

+++ 23:15 Klingbeil: Lambrecht hat "große Rückendeckung" +++

SPD-Chef Lars Klingbeil lässt das weitere politische Schicksal von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bislang offen. Er kommentiere keine Medienberichte, sagt Klingbeil im ZDF mit Hinweis auf Berichte mehrerer Medien, dass die SPD-Politikerin am Montag ihren Rücktritt als Ministerin erklären werde. Lambrecht habe "große Rückendeckung", sagt Klingbeil. Was die SPD zu entscheiden habe, werde sie geschlossen entscheiden und dann verkünden. Klingbeil ist der erste führende SPD-Politiker, der sich seit den ersten Rücktrittsmeldungen am Freitagabend überhaupt zu der Verteidigungsministerin äußerte. Der SPD-Chef gilt selbst als ein möglicher Nachfolger Lambrechts. Spekuliert wird auch über die Ernennung der bisherigen Wehrbeauftragten Eva Högl, die Parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, und den bisherigen Arbeitsminister Hubertus Heil.

+++ 22:31 Drohnen-Video zeigt Zerstörungen in Dnipro +++

Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro versuchen die Retter weiter, Überlebende zu finden. Mindestens 30 Menschen kamen bei der Attacke ums Leben, Dutzende weitere werden weiterhin vermisst. Ein kurzes Drohnen-Video zeigt das Ausmaß der Tragödie.

+++ 21:54 Selenskyj redet Russen ins Gewissen +++

Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus in Dnipro am Samstag werden Aussagen von Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge noch immer Dutzende Bewohner vermisst. Rettungskräfte suchten in den Trümmern des Wohnhauses weiter nach mehr als 30 Menschen, sagt der ukrainische Staatschef in seiner Videoansprache. "Wir kämpfen um jeden Menschen", betonte er. "Und die Rettungsarbeiten werden so lange andauern, wie auch nur die geringste Chance besteht, ein Leben zu retten." Zugleich dankt Selenskyj für die internationale Anteilnahme. Selenskyj sprach in seiner Videobotschaft zudem auf Russisch die Menschen im Nachbarland an: "Ich möchte mich an alle in Russland wenden, die nicht einmal jetzt ein paar Worte der Verurteilung für diesen Terror haben, obwohl sie alles klar sehen und verstehen. Euer feiges Schweigen wird nur damit enden, dass diese Terroristen eines Tages auch hinter euch her sein werden."

+++ 21:20 Justizminister Buschmann spricht sich für Sondertribunal aus +++

Bundesjustizminister Marco Buschmann spricht sich für eine entschlossenere juristische Verfolgung der Verantwortlichen für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus. "Wenn es das schnellste und zielführendste Mittel ist, halte ich ein Sondertribunal für gut denkbar", sagt Buschmann der dpa. Der russische Angriffskrieg sei klar völkerrechtswidrig. "Wer diesen blutigen Krieg angezettelt hat, sollte sich dafür verantworten müssen. Um das zu erreichen, müssen wir auch neue Wege denken." Für ein Sondertribunal seien mehrere Optionen denkbar, sagt Buschmann. Entweder könne es sich "um ein ukrainisches Gericht, ein internationales Tribunal auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags unter Beteiligung der Ukraine handeln", schlägt er vor. "Oder es gibt eine Mischform, ein so genanntes hybrides Gericht, bei dem ein ukrainisches Gesetz einen Sondergerichtshof mit Beteiligung internationaler Richter schafft." Wichtig sei, dass ein solches Sondertribunal mit internationalen Richtern besetzt werde, "um die Unparteilichkeit für das Strafverfahren zu garantieren".

+++ 20:50 Klingbeil: Ramstein-Treffen wird Signal der Unterstützung für Ukraine geben +++

Von dem Treffen der westlichen Verbündeten am kommenden Freitag in Ramstein wird nach Angaben von SPD-Chef Lars Klingbeil ein klares Signal der Unterstützung für die Ukraine ausgehen. "Die Bündnispartner stehe an der Seite der Ukraine", sagt Klingbeil im ZDF. "Dieser Kurs wird uneingeschränkt weitergehen." Auf die Frage nach möglichen Leopard-Panzern an die Ukraine verweist der SPD-Politiker nur darauf, dass schon SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gesagt hatte, dass es "keine roten Linien" gebe. "Dahinter stehe ich zu 100 Prozent." Klingbeil fügt mit Hinweis auf eine derzeitige schlechte Ausstattung der Bundeswehr hinzu: "Wir können nur Dinge liefern, die auch da sind." Kritik an einer als zu zögerlich empfundenen Haltung von Kanzler Olaf Scholz bei Waffenlieferungen weist er zurück.

+++ 20:08 Russischer Propagandist freut sich über zahlreiche Tote in Dnipro +++

Der russische Propagandist Sergej Mardan freut sich über den Raketenangriff auf ein Hochhaus in Dnipro, bei dem mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen sind. In der ukrainischen Großstadt habe es "ein schönes Feuerwerk" gegeben, sagt er im Staatsfernsehen. "Angenehm? Ich will nicht lügen, es war angenehm", fährt Mardan fort. "Aber es wäre viel schöner gewesen, wenn eine Dnipro-Brücke in die Luft gesprengt würde". Während der Propagandist ein Foto des zerbombten Theaters in Mariupol einblendet, sagt er: "Schauen Sie auf die Fotos von Mariupol. Dasselbe wird auch mit Charkiw passieren". Auch Dnipro und Kiew erwarte nach Mardans Worten dasselbe Schicksal.

