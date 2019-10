Liveticker Anschlag in Halle +++ 03:45 Seehofer besucht am Nachmittag Halle +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU wird am Nachmittag Halle an der Saale besuchen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht von der CDU soll er über den aktuellen Ermittlungsstand informieren.

+++ 03.12 Mögliches "Manifest" aufgetaucht +++

Ein mögliches "Manifest" des mutmaßlichen Angreifers von Halle ist nach Angaben des US-Analyseunternehmens SITE Intelligence Group im Internet aufgetaucht. In dem PDF-Dokument würden Fotos von bei der Attacke verwendeten Waffen und Munition gezeigt, so SITE-Chefin Rita Katz. Auch werde auf den Livestream der Tat verwiesen. Als Ziel der Attacke werde in dem Dokument genannt, soviele "Anti-Weiße" wie möglich zu töten, vorzugsweise Juden. Das Dokument sei anscheinend am 1. Oktober angefertigt worden. SITE ist auf die Überwachung extremistischer Websites spezialisiert.

+++ 02.43 Macron verurteilt antisemitische Attacke "scharf" +++

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zeigt sich betroffen über den Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten in Halle. "Die antisemitische Attacke von Halle ist ein Schock", so Macron. "Wir verurteilen sie scharf." Der Präsident spricht der jüdischen Gemeinschaft seine volle Unterstützung, Deutschland seine Solidarität und den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

+++ 00.53 Tausende sehen Video des Halle-Angreifers +++

Das 35-minütige Video des Angreifers von Halle ist auf der Streamingplattform Twitch in Echtzeit von fünf Menschen verfolgt worden. Anschließend hätten rund 2200 Menschen das aufgezeichnete Video angeschaut, bevor es gelöscht worden sei, teilt Twitch a mit. Der Twitch-Account, auf dem das Video gezeigt wurde, war demnach vor rund zwei Monaten eröffnet worden. Der Nutzer hat vor der Attacke nur ein Mal versucht, ein Video zu streamen. Die Videospielplattform Twitch gehört zum Online-Riesen Amazon.

+++ 23.59 Polizei weitet Sperrkreis in Landsberg aus +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle erweitert die Polizei am späten Mittwochabend den Sperrkreis im etwa 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis). Dem Ortsteil Wiedersdorf darf sich laut Polizei vorerst niemand weiter als bis auf etwa 300 Meter nähern. Einen Grund dafür nennt die Polizei aber nicht. für die Maßnahme wurde Reportern vor Ort nicht genannt.

Zuvor haben Polizisten dort bereits mehrere Häuser durchsucht. Mit Maschinenpistolen in den Händen gingen sie durch die Straßen des Ortsteils. Anwohner durften ihre Häuser nicht betreten.und Türen geschlossen zu halten.

Zu den Entwicklungen am 9. Oktober.