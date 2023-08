Die ukrainischen Streitkräfte machen laut dem US-Institut für Kriegsstudien ISW weitere taktisch bedeutsame Fortschritte in der westlichen Oblast Saporischschja. Mehrere ukrainische und russische Quellen berichten demnach, dass die ukrainischen Streitkräfte durch die erste Reihe der russischen Verteidigungsstellungen vorgedrungen sind, die nach ukrainischen und US-amerikanischen Angaben die größte Herausforderung darstellen. ISW verwies auf die Einschätzung eines ukrainischen Kommandeurs mit Decknamen Skala: "Wir haben die Hauptstraßen, die vermint waren, passiert. Wir kommen zu den Linien, an denen wir vorrücken können. Ich bin sicher, dass wir von hier aus schneller vorankommen werden", sagt Skala laut Reuters.

+++ 02:48 Kadyrow droht Dänemark und Schweden +++

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow droht Schweden und Dänemark wegen öffentlicher Koranverbrennungen mit Einmarsch und Krieg. Zuerst werde man die Ukraine besiegen, sagt der Putin-Verbündete in einem Video-Clip.

+++ 23:59 Gefallene ukrainische Soldaten: "Es ist Papa" +++

Der Berater des ukrainischen Innenministeriums Anton Geraschtschenko teilt auf Twitter (heute X) ein Video über ein kleines Mädchen, das auf Plakaten gefallener ukrainischer Soldaten den eigenen Vater entdeckt.

+++ 20:53 Ukraine bereitet weitere Mobilmachung vor +++

Die ukrainische Regierung bereitet nach eigenen Angaben für den Abwehrkampf gegen Russland weitere Einberufungen vor. "Ja, die Militärs haben sich an uns gewandt und es wird wohl eine zusätzliche Einberufung geben", sagt der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danilow, im ukrainischen Radio. Ihm zufolge handelt es sich um keine außerplanmäßige Maßnahme.

+++ 20:17 Ukraine setzte "völlig moderne" Rakete gegen Ziel auf Krim ein +++

Eine "neue, völlig moderne" Rakete sei bei einem Angriff auf ein russisches Flugabwehrsystem auf der Krim am vergangenen Mittwoch zum Einsatz gekommen, sagt Olexij Danilow, Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, im ukrainischen Radio. Die in der Ukraine hergestellte Rakete funktioniere "einwandfrei". Bei dem Angriff war ein russisches Luftverteidigungssystem vom Typ S-400 zerstört worden. Nach ukrainischen Angaben war das Flugabwehrsystem in der Lage, Ziele in der Luft, an Land und auf See anzugreifen. Die Ukraine nimmt seit Wochen verstärkt Ziele auf der von Russland besetzten Schwarzmeer-Halbinsel ins Visier.

+++ 19:51 Selenskyj würdigt verunglückte Piloten +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj würdigt die bei einem Unfall ums Leben gekommenen ukrainischen Piloten. "Mein Beileid an Familie und Freunde, an alle, die die Jungs kannten", schreibt er in seinem Telegram-Kanal. Der als "Juice" bekannt gewordene Pilot habe der Ukraine sehr geholfen, so Selenskyj. "Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Es ist noch zu früh, um Einzelheiten zu verraten. Selbstverständlich werden alle Sachverhalte geklärt."

Mehr zu den Ereignissen vom Vortag lesen Sie hier.