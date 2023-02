Laut einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hat die Ukraine mindestens ein Viertel der zugesagten schweren Waffen vom Westen noch nicht erhalten. "Die Geberländer haben bisher zwischen 65 und 75 Prozent der zugesagten schweren Waffen an die Ukraine geliefert", sagt IfW-Experte Andre Frank dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Noch größer sei der Verzug bei den Finanzhilfen der beiden größten Geldgeber USA und EU. "Bisher wurden nur etwa die Hälfte ihrer Zusagen ausgezahlt."

+++ 03:00 Russland kann wieder Öl an Drittländer liefern +++

Die russischen Staatsunternehmen Rosneft und Gazprom können wieder Öl an Drittländer liefern. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf eine entsprechende Anpassung der Sanktionen gegen Russland geeinigt. Die Entscheidung sei getroffen worden, um "negative Folgen für die Lebensmittel- und Energiesicherheit in der Welt zu vermeiden", heißt es in einer Mitteilung. Die EU-Sanktionen hatten Händlerkreisen zufolge dazu geführt, dass der russische Ölhandel in eine Grauzone mit schwacher Unfallversicherung und älteren Schiffen abgewandert ist.

+++ 02:34 Polen ratifiziert NATO-Beitritt von Finnland und Schweden +++

Polen ratifiziert den Beitritt der nordischen Länder Finnland und Schweden zur NATO. Nachdem beide Kammern des polnischen Parlaments zugestimmt haben, wird Präsident Andrzej Duda die Gesetze am Freitag unterzeichnen. "Dies ist ein sehr wichtiger Tag nicht nur für die NATO und für unseren Teil Europas, sondern auch für die Sicherheit künftiger Generationen", sagt Duda. Finnland und Schweden seien über viele Jahrzehnte neutral gewesen. Die russische Aggression gegen die Ukraine, die in ihrer Grausamkeit an den Zweiten Weltkrieg erinnere, habe diese Sichtweise verändert, so Duda.

+++ 01:16 Behörde beschlagnahmt weiteres Vermögen von Putin-Freund Medwedtschuk +++

Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsdienstes sind weitere Vermögenswerte des Oligarchen Viktor Medwedtschuk und seiner Frau Oksana Marchenko beschlagnahmt worden. Dies berichtet "Kyiv Independent". Den Behörden zufolge geht es um zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von je 3 und 5 Hektar sowie Räumlichkeiten zweier Hotels, Unternehmensrechte und Banknoten.

+++ 00:08 Kreml-Papier beschreibt Übernahme von Belarus +++

Moskau plant offenbar die schrittweise Übernahme von Belarus. Das legt ein Dokument aus dem Kreml nahe, das der "Süddeutschen Zeitung", dem WDR, dem NDR und neun weiteren europäischen Medien vorliegt. Das Papier mit dem Titel "Strategische Ziele der russischen Föderation in Belarus" stammt demnach aus dem Sommer 2021. Es beschreibe anhand von kurz-, mittel- und langfristigen Zielen, wie sich Russland das Nachbarland schrittweise bis 2030 einverleiben wolle.

+++ 23:41 EU beschließt weitere 500 Millionen Euro für Waffen für die Ukraine +++

Die Europäische Union stockt ihre Finanzhilfe zur Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte wie angekündigt auf 2,5 Milliarden Euro auf. Die EU-Staaten hättrn offiziell die nächste Tranche über 500 Millionen Euro beschlossen, teilt der Rat der Mitgliedstaaten mit. "Die Ukraine braucht mehr Waffen, wir werden sie liefern", so der Außenbeauftragte Josep Borrell. Konkret sollen von dem Geld 490 Millionen Euro für Waffen und Munition sowie 10 Millionen Euro für Schutzausrüstung, Benzin oder Erste-Hilfe-Kits ausgegeben werden.

+++ 22:55 Selenskyj: In der Ukraine entscheidet sich Zukunft der Weltordnung +++

Der Ausgang des Krieges ist nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch wegweisend für die Gestaltung künftiger globaler Beziehungen. "Gerade jetzt und hier in der Ukraine entscheidet sich die Zukunft einer auf Regeln, Menschlichkeit und Vorhersehbarkeit beruhenden Weltordnung", sagt er in seiner nächtlichen Videoansprache. Er verweist darauf, dass bekannt sei, was die Ukraine zur Abwehr der Invasion brauche. "Alles, was es braucht, ist Entschlossenheit", sagt er. "Heute habe ich diese Entschlossenheit von Präsident Biden und den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen", erklärt er mit Blick auf den Überraschungsbesuch von Joe Biden in Kiew.

+++ 22:17 Organisation: Immer mehr Berichte über schlimmste Gewaltverbrechen an Kindern +++

Im Ukraine-Krieg werden einem Bericht zufolge täglich etwa vier Kinder verletzt oder getötet - die tatsächliche Zahl dürfte aber noch drastisch höher liegen. "Für Kinder ist dieser mittlerweile einjährige Krieg eine Katastrophe", sagt Inger Ashing, Vorsitzende von "Save the Children". Demnach häufen sich die Meldungen von schlimmsten Gewaltverbrechen gegen Kinder, darunter Folter, sexuelle Gewalt und Ermordungen. Darüber hinaus werden viele Fälle nie gemeldet. Seit Kriegsbeginn habe sich jedes Kind in der Ukraine durchschnittlich 920 Stunden und damit länger als einen Monat in Bunkern aufgehalten, teilt die Organisation mit. In den Regionen nahe der Front sei die Situation noch dramatischer. Viele Kinder führten ein Leben in permanenter Angst. Hinzu kämen weitere Belastungen wie der Verlust von Angehörigen oder Fluchterfahrungen.

+++ 21:51 Rheinmetall: Marder "stehen hier schon fertig" +++

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat bekräftigt, dass sein Kontingent an Schützenpanzern des Typ Marders für die Ukraine ohne Verzögerung ausgeliefert wird. "Es ist abgemacht, Ende März zu liefern. Sie stehen hier schon fertig", sagte Vorstandschef Armin Papperger in Unterlüß in Niedersachsen. Die Bundesregierung hatte angekündigt, der Ukraine insgesamt 40 Schützenpanzer zu überlassen. Davon sollen 20 aus den Beständen der Bundeswehr kommen, 20 weitere von Rheinmetall geliefert werden. Die Munitionslinie für den Flugabwehrpanzer Gepard soll laut Papperger im April oder Mai aufgebaut werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte in Unterlüß: "Ich wünsche mir von der Industrie die schnelle Expansion von Produktionskapazitäten. Material muss dahin kommen, wo es gebraucht wird."

