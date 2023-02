Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth, betrachtet die von China angekündigte Friedensinitiative für den Ukraine-Krieg skeptisch. "Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn sich China zum Völkerrecht bekennt und eine konstruktive Rolle bei der Beendigung des Krieges spielen will", sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Faktisch unterstütze China aber das russische Regime politisch und wirtschaftlich. "Ich bin daher skeptisch, ob China, das sich ambivalent zum russischen Angriffskrieg verhält, unter einem gerechten Frieden ebenfalls versteht, dass der Aggressor Russland nicht belohnt werden darf."

+++ 02:15 Wehrbeauftragte Högl fordert Vereinfachungen für Rüstungsgüter-Vergabe +++

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl, dringt auf langfristige Finanzzusagen der Politik für die Rüstungsindustrie und eine Vereinfachung des Vergabeverfahrens. "Die Industrie muss jetzt schleunigst Produktionskapazitäten aufbauen und dafür braucht sie auch Zusagen aus der Politik, dass das finanziert wird - und zwar über den Bundeshaushalt 2024 hinaus", sagt Högl dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Über das 100-Milliarden-Sondervermögen hinaus müsse der Verteidigungsetat auf jeden Fall um zehn Milliarden Euro aufgestockt werden. "Wir brauchen das Geld, aber auch bessere Verfahren und Strukturen. Es muss alles viel schneller gehen." Das betreffe die Neubeschaffung sowie die Wiederbeschaffung des Geräts, das an die Ukraine abgegeben werde. "Wir müssen die gesetzlichen Hürden, die Rechtsvorschriften vereinfachen. Das fängt beim europäischen Vergaberecht an."

+++ 00:38 Kiew erlässt neue Sanktionen gegen Moskauer Börse +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erlässt neue Sanktionen gegen den Finanzsektor Russlands, um die Kriegswirtschaft des Aggressors zu schwächen. Belegt mit Strafmaßnahmen sind demnach nicht nur Vertreter des Bankenwesens in Russland, sondern auch die Moskauer Börse. "Heute gibt es einen neuen Sanktionsschritt unseres Staates gegen all jene, die die russische Aggression speisen", sagt Selenskyj. Die Sanktionen seien Grundlage für Verbündete im Westen, ebenfalls solche Strafmaßnahmen zu erlassen.

+++ 22:20 Selenskyj spricht von schweren russischen Verlusten im Donbass +++

Russland erleidet nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hohe Verluste bei den Gefechten im östlichen Donbass. Die Situation dort sei "sehr kompliziert", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine füge den Invasoren "außerordentlich hohe Verluste" zu. Selenskyj nennt mehrere Orte in der Region, wo seit Monaten schwere Kämpfe toben. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

+++ 21:31 Charkiw: Russland beschießt Wohnhäuser +++

In der ukrainischen Region Charkiw sind laut der Regionalverwaltung mehrere Menschen verletzt worden. Die russischen Truppen hätten Wohnhäuser im Dorf Lypzi beschossen, schreibt der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Syniehubov, bei Telegram. Zwei Frauen seien verletzt worden. Auch weitere Orte wie Woltschansk seien von Russland unter Beschuss genommen worden. Der Gouverneur spricht von zwei weiteren verletzten Zivilisten – einer Frau und einem Mann. Zudem seien mehrere Gebäude beschädigt worden, darunter ein Feuerwehrgebäude in Dworitschna.

+++ 21:04 Russischer Gouverneur: Mädchen durch ukrainischen Beschuss getötet +++

In der russischen Grenzregion Belgorod soll eine 12-Jährige durch Artilleriebeschuss von ukrainischer Seite getötet worden sein. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, schreibt auf Telegram, in dem Dorf Nowaja Tawolschanka sei eine Granate in der Nähe des Mädchens explodiert. Unabhängige Medien berichten, dass bei dem Beschuss mehrere Häuser und Autos beschädigt worden seien. Die Behörden in den Grenzregionen, darunter auch Kursk und Brjansk, beklagen seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder Beschuss von der gegnerischen Seite. Dabei kamen bereits zahlreiche Menschen um Leben, es gab Verletzte und Zerstörungen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 20:35 Bütikofer hält Chinas Friedensplan für nicht ernst gemeint +++

Der Grünen-Europaabgeordnete und China-Experte Reinhard Bütikofer bezeichnet das von Peking angekündigte Papier zu einer Friedensinitiative für die von Russland überfallene Ukraine als substanzlos. "Das ist keine ernsthafte Initiative. Wenn China wirklich die nationale Souveränität der Ukraine und deren territoriale Integrität wahren wollte, hätte es Russland bereits dazu drängen müssen, die Truppen aus dem Land abzuziehen. Das wird aber nicht passieren", sagt Bütikofer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Staatspräsident Xi Jinping habe sich eindeutig auf die Seite Russlands gestellt und die Kooperation mit Russland verstärkt. "Von Distanz keine Spur."

+++ 20:01 Ukrainische Parlamentarier boykottieren OSZE-Versammlung +++

Ukrainische Abgeordnete werden die Parlamentarische Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 23. und 24. Februar in Wien wegen der Teilnahme Russlands boykottieren. Das sagt eine Delegierte, Jewhenija Krawtschuk von der Präsidentenpartei Diener des Volkes, im ukrainischen Fernsehen. "Wir werden nicht an den offiziellen Veranstaltungen der Parlamentarischen Versammlung teilnehmen, an keiner einzigen", erklärte sie. Generell hat sich die deutsche OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid gegen einen Ausschluss Russlands aus der Organisation ausgesprochen, um diplomatische Kanäle offen zu halten.

+++ 19:24 Esken sieht höheren Verteidigungsetat skeptisch +++

SPD-Parteichefin Saskia Esken reagiert zurückhaltend auf die Forderung von Verteidigungsminister und Parteikollege Boris Pistorius nach zehn Milliarden Euro mehr im Jahr für die Bundeswehr. "Zehn Milliarden Euro sind eine Menge Geld. Gleichzeitig besteht der Koalitionspartner FDP darauf, dass wir zur Schuldenbremse und zur Haushaltskonsolidierung zurückkehren", sagt Esken der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufgelegt, um unsere Landesverteidigung und Bündnisfähigkeit garantieren zu können. Es ist jetzt wichtig, dass das Beschaffungswesen im Verteidigungsministerium dazu befähigt wird, dieses Geld zielgerichtet einzusetzen. Dann sprechen wir weiter." Pistorius will über den 100-Milliarden-Euro-Sondertopf hinaus für 2024 und die Etats der Folgejahre zehn Milliarden Euro zusätzlich für das Verteidigungsbudget. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 18:43 Moskau wirft Kiew geplante nukleare Provokation vor - keine Beweise +++

Das russische Verteidigungsministerium wirft der ukrainischen Führung vor, eine nukleare Provokation im Kriegsgebiet vorzubereiten - ohne dafür Beweise vorzulegen. In einer Mitteilung behauptet Russlands Militärführung, dass Kiew dann den "groben Verstoß" gegen die atomare Sicherheit Moskau in die Schuhe schieben wolle. Das Ministerium erklärt aber weder, wie es auf diese Anschuldigung kommt, noch gibt es Beweise dafür. Den russischen Angaben zufolge will Kiew in der kommenden Woche Moskau der wahllosen Bombardierung von nuklearen Objekten sowie der radioaktiven Verseuchung der Umwelt beschuldigen. Dafür seien von einem - namentlich nicht genannten - europäischen Staat einige Behältnisse mit radioaktiven Stoffen transportiert worden. Das Material solle verwendet werden, um eine Verseuchung an radioaktiv gefährlichen Objekten zu inszenieren. Die Ukraine wirft wiederum Russland immer wieder vor, mit an Kernkraftwerken vorbeifliegenden Raketen eine atomare Katastrophe auslösen zu wollen.

