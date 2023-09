Während seines Treffens mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un versuchte der russische Präsident Wladimir Putin ukrainischen Medien zufolge, Nordkorea davon zu überzeugen, "diplomatische Missionen in Donezk und Luhansk" zu eröffnen. Es sei ihm dabei darum gegangen, die Einreise nordkoreanischer Arbeitskräfte in die besetzten Gebiete zu erleichtern, schreibt "Kyiv Independent" mit Verweis auf das Nationale Widerstandszentrum in Kiew. Offenbar mangele es Russland an Arbeitskräften für die eigenen Bauprojekte, hieß es.

+++ 02:25 Baerbock bemüht sich um Getreideabkommen +++

Außenministerin Annalena Baerbock startet mit getrennten Treffen mit ihren Kollegen aus der Türkei und Georgien in die UN-Woche in New York. Die Grünen-Politikerin traf sich mit dem georgischen Außenminister Ilia Dartschiaschwili und anschließend mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan. Es sei über die Vermittlungsbemühungen der Türkei und der Vereinten Nationen zur Wiederbelebung des ukrainischen Getreideabkommens gesprochen worden.

+++ 01:18 Stoltenberg ermuntert Deutschland zur Taurus-Lieferung +++

In der Debatte um die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine betont NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Bedeutung solcher Waffensysteme für die Kriegsführung. Er begrüße, dass "manche Alliierte -Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten - bereits weitreichende Raketensysteme geliefert haben", sagt Stoltenberg den Funke-Zeitungen. Deutschland sei eine führende Nation bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. "Deutschlands starke Unterstützung der Ukraine - einschließlich Panzer und Luftabwehrsysteme -macht einen entscheidenden Unterschied." Die Ukraine habe das in der UN-Charta verankerte Recht auf Selbstverteidigung. "Und wenn wir die UN-Charta ernst nehmen, müssen wir der Ukraine helfen, sich zu verteidigen."

+++ 00:18 Vor UN-Generaldebatte: Gruppe um Russland blockiert Erklärungen +++

Eine Gruppe von Staaten um Russland will mehrere Erklärungen blockieren, die von der Weltgemeinschaft während der anstehenden UN-Generaldebatte angenommen werden sollten. Dazu zählt unter anderem ein Text, mit dem an diesem Montag die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bekräftigt werden sollten. UN-Generalsekretär António Guterres hatte das Papier als "Quantensprung" zur Wiederbelebung der stark in Verzug geratenen Entwicklungsziele bezeichnet. Ein entsprechender Brief vom Sonntag wurde neben Russland auch von Belarus, Bolivien, Kuba, Nordkorea, Eritrea, dem Iran, Nicaragua, Syrien, Venezuela und Simbabwe unterzeichnet.

+++ 23:15 Kiesewetter rechnet am Dienstag mit Ja zur Taurus-Lieferung +++

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter rechnet in Kürze mit einer Entscheidung über die Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine. "Am Dienstag ist ein Ramstein-Treffen, und da werden wir bestimmte Neuerungen erleben, die Omid Nouripour schon letzte Woche angekündigt hat", sagt Kiesewetter am Abend in der ARD-Sendung "Anne Will". "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der kommenden Woche ein Datum bekommen, bis wann Taurus, bis wann F-16, aber eben auch bis wann ATACMS geliefert werden." Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour sagte am Donnerstagabend im ZDF, er gehe von einer schnellen Verkündung aus, weil die Ukraine die Taurus brauche.

+++ 22:12 Berichte über Explosionen in Sewastopol: Moskaus Militär meldet lediglich Drohnenabschüsse +++

In der von Russland besetzten Hafenstadt Sewastopol auf der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es Medienberichten zufolge mehrere Explosionen gegeben. Das russische Verteidigungsministerium hingegen teilte dazu am Abend lediglich mit: "Über dem Südwestteil der Halbinsel Krim wurden zwei ukrainische Drohnen von der Flugabwehr vernichtet." Mehrere Telegram-Kanäle veröffentlichten derweil Fotos, die einen Feuerschein über der Stadt zeigen. Anwohner berichteten von starkem Brandgeruch. Nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, wurden keine Infrastrukturobjekte getroffen. Die Hafenstadt ist auch die Basis der russischen Schwarzmeerflotte. Den Brandgeruch erklärte Raswoschajew mit einer Nebelwand, die die Marine zum Sichtschutz gegen die Drohnen eingesetzt habe. "Ja der Geruch ist unangenehm, aber völlig ungefährlich", schrieb er auf Telegram. In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine mehrfach Ziele auf der Krim mit Drohnen und Marschflugkörpern attackiert.

+++ 21:53 Berichte über Explosionen auf der Krim: "Gemeinsame Operation" von Geheimdienst und Marine +++

Bei Explosionen auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim soll es sich um eine gemeinsame Operation des ukrainischen Geheimdienstes und der ukrainischen Marine handeln. Wie die staatliche ukrainische Nachrichtenagentur Suspilne unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst meldet, sollen die zu hörenden Detonationen in Sewastopol - dort liegt der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte - das Ergebnis einer "gemeinsamen Operation des GUR und der Marine" der Ukraine sein. "Am Sonntagabend, dem 17. September, ereignete sich im zentralen Teil des vorübergehend besetzten Sewastopols eine gewaltige Explosion", schreibt Suspilne. Demnach sollen Anwohner etwa um 20.15 Uhr Explosionen wahrgenommen haben - zunächst drei große und danach mehrere leisere Detonationen. Wo genau die Explosionen stattfanden, ist noch unklar.

