Oleksii Makeiev hofft im Verteidigungskampf seines Landes gegen Russland auf Langstreckenwaffen aus Deutschland. Der ukrainische Botschafter in Berlin fordert zugleich mehr Tempo bei der Lieferung. Deutschland habe zwar keine Kampfflugzeuge vom Typ F-16, "aber Langstreckenraketen aus Deutschland würden wir gerne nehmen, auch den Marschflugkörper Taurus, Munition und schweres Gerät zur Entminung von Gelände, in dem sich russische Streitkräfte verbarrikadiert haben", sagt Makeiev der "Rheinische Post" und dem "General-Anzeiger". Er hoffe, dass die Taurus-Lieferung nicht so lange dauere wie die Panzerdebatte in Deutschland.

+++ 02:43 Drohnenangriffe auf Wohngebäude in Charkiw +++

In der Stadt Charkiw sind bei nächtlichen russischen Angriffen nach ukrainischen Angaben mehrere Drohnen in bewohntem Gebiet niedergegangen. "Eine der Drohnen hat zwei Stockwerke eines Studentenwohnheims zerstört", teilt Bürgermeister Ihor Terechow über Telegram mit. "Ein Feuer ist ausgebrochen und die Rettungskräfte sind vor Ort." Bilder in den sozialen Medien zeigen das brennende Dach eines Gebäudes, aus dem Rauch aufsteigt. Er spricht von drei Anschlägen auf die Stadt. Der Polizeichef der Region, Wolodymyr Tymoschko, sagt, es habe zwei Angriffe in der Nacht gegeben - einen auf die Universität und einen auf das Stadtzentrum. Das Gebäude der Hochschule sei zur Hälfte zerstört worden. Das Gebäude der Universität sei zum Zeitpunkt des Einschlags leer gewesen. Im Stadtzentrum sei eine Person verletzt worden, sagt er dem staatlichen Fernsehsender Suspilne.

+++ 01:14 Ukraine-Botschafter sieht keine Chance für Verhandlungen +++

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sieht aktuell keine Chance für einen Verhandlungsfrieden mit Russland. "Dieser Frieden muss erkämpft werden. Und Russland muss besiegt werden. Sonst gibt es keinen Frieden", sagte Makeiev der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Russland könne den Krieg schnell beenden, indem es alle seine Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehe - inklusive von der Krim. Russland wolle das aber nicht, deswegen brauche sein Land Unterstützung. "Es ist auch im Interesse der freien Welt, dass Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden, ebenso die Staatsführung, die die Befehle zu diesen Verbrechen gegeben hat. Russland muss für die Zerstörung auch finanziell bezahlen -- nicht europäische oder deutsche Steuerzahler, sondern russische Steuerzahler."

+++ 23:51 Selenskyj verlangt schärfere Sanktionen +++

Nach den schweren Raketenangriffen unter anderem auf seine Heimatstadt Krywyj Rih hat der ukrainische Präsident Selenskyj erneut schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. "Der weltweite Sanktionsdruck gegen Russland verdient eine deutliche Steigerung", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Insbesondere müssten Sanktionslücken geschlossen werden, mithilfe derer Russland seine Waffenproduktion am Laufen halte.

+++ 22:26 Medien: Bahnhof nahe Krim-Brücke evakuiert +++

Mehrere ukrainische Medien berichten unter Berufung auf Telegramkanäle der russischen Besatzer auf der Krim von der Evakuierung des Bahnhofs Kertsch-Pivdenna. Dieser befindet sich in der Nähe der Krim-Brücke, auf zuvor der Autoverkehr gestoppt wurde. Demnach erfolgte die Evakuierung nach einer Bombendrohung.

Weitere Ereignisse des vorangegangenen Tages lesen Sie hier.