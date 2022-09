Die auf das Jahr hochgerechnete Inflation in der Ukraine könnte nach Worten von Ministerpräsident Denys Schmyhal 2023 auf 30 Prozent steigen. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sehe ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 4,6 Prozent bei einer Inflation von bis zu 30 Prozent vor, sagt Schmyhal der Agentur Interfax zufolge. Das wäre der höchste Wert seit dem Jahr 2015, in dem die Preisbeschleunigung 48,7 Prozent betrug. Fast die Hälfte des Etats sei für Ausgaben für die Sicherheit und Rüstung geplant.

+++ 03:11 Biden rechnet mit langer Kriegsdauer +++

US-Präsident Joe Biden geht trotz der Geländegewinne der ukrainischen Offensive noch von einem langen Krieg aus. Auf die Frage, ob die Ukraine einen Wendepunkt erreicht habe, sagt er: "Die Frage ist nicht zu beantworten. Es ist schwer zu sagen. Es ist klar, dass die Ukrainer bedeutende Fortschritte gemacht haben. Aber ich denke, es wird noch ein langer Weg sein."

+++ 02:23 EU-Außenbeauftragter: Sanktionen wirken schon sehr deutlich +++

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Moskau schaden nach Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell dem russischen Militär deutlich. Russland falle die Instandhaltung seiner Waffen und seiner militärischen Ausrüstung zunehmend schwer, sagt Borrell zu Abgeordneten in Straßburg. Die EU-Sanktionen hätten bereits "sehr ernsthafte" Konsequenzen für Moskau, ergänzt Borrell. Etwa zwei Drittel aller russischen Zivilflugzeuge könnten nicht länger fliegen, weil ihre Bauteile von westlichen Ländern stammten. Die Strafmaßnahmen verhinderten auch die Einfuhr von Ersatzteilen. Außerdem sei Russland nicht mehr in der Lage "die großen militärischen Verluste, die es erlitten habe, zu überwinden".

+++ 01:33 Merz: Viele Europäer warten auf deutsche Entscheidung für Panzerlieferungen +++

CDU-Chef Friedrich Merz wirft der Bundesregierung unnötiges Zögern bei der Lieferung von Panzern in die Ukraine vor. Er hätte Exportgenehmigungen für Schützenpanzer des Typs Marder erteilt, die auf den Höfen der Industrie stehen und nicht für Bundeswehr im Einsatz sind, sagt in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". In diesem Punkt stimme er mit der FDP und den Grünen überein. Zusammen hätte man dafür auch eine Mehrheit im Bundestag, merkt der Unionsfraktionsvorsitzende an. Die Ukraine sei zwar erstaunlich gut aufgestellt, um sich zu verteidigen. "Aber wir hätten mehr tun können", so Merz. Das sei auch die Meinung vieler Europäer, die auf eine Entscheidung Deutschlands warteten.

+++ 00:44 Dritte Reservestromleitung von Saporischschja funktioniert wieder +++

Auch die dritte Notstromleitung des von Russland kontrollierten Kernkraftwerks Saporischschja in der Ukraine ist wiederhergestellt. Eine Leitung versorgt die Anlage mit externem Strom, der für die Kühlung und andere wichtige Sicherheitsfunktionen nötig ist. Die zwei anderen Leitungen würden in Reserve gehalten, erklärt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA). Die erste dieser Leitungen wurde am Samstag wieder in Betrieb genommen, die vier Hauptleitungen sind zerstört.

+++ 23:51 Ukraine: Russische Besatzer hatten Foltergefängnis in Balaklija +++

Ukrainische Behörden berichten von Hinweisen auf mutmaßliche Verbrechen der russischen Besatzungsmacht in rückeroberten Gebieten. In der Stadt Balaklija hätten die Invasoren im örtlichen Polizeirevier ein Foltergefängnis unterhalten, schreibt der ranghohe ukrainische Polizist Serhij Bolwinow bei Facebook. Im Keller seien während der mehrere Monate dauernden Besatzung immer etwa 40 Menschen eingesperrt gewesen. "Die Besatzer nahmen diejenigen mit, die beim Militär dienten oder dort Verwandte hatten, und suchten auch nach denen, die der Armee halfen", so der Leiter der Ermittlungsabteilung bei der Polizei Charkiw. Nach Zeugenaussagen seien Gefangene mit Stromschlägen gefoltert worden. Aus anderen Orten der Region gibt es noch nicht verifizierte Berichte über den Fund von Ermordeten.

+++ 23:03 IWF zieht "vollwertiges Finanzierungsprogramm" für Ukraine in Betracht +++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) spricht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über eine längerfristige Zusammenarbeit. Es könne auf ein vollwertiges Finanzierungsprogramm für die Ukraine hinauslaufen, erklärt die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgiewa. Ein IWF-Team werde sich in den nächsten Wochen mit den ukrainischen Behörden treffen. Zudem stünden die Mitglieder des Exekutivdirektoriums einem Vorschlag des IWF positiv gegenüber, der auf eine Ausweitung der Nothilfe für Länder abzielt, die durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine schwer getroffen wurden. Dies würde Kiew etwa die gleiche Summe an Finanzmitteln zur Verfügung stellen wie die 1,4 Milliarden Dollar, die es im März erhalten hatte.

+++ 22:15 Selenskyj rechnet vor: 4000 Quadratkilometer vollständig befreit +++

Die Ukraine hat nach Angaben des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als 4000 Quadratkilometer - die Fläche von knapp 750.000 Fußballfeldern - des von den russischen Streitkräften zurückeroberten Territoriums vollständig unter Kontrolle. Das Land sei auch dabei, seine Kontrolle über weitere 4000 Quadratkilometer zu stabilisieren, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Am Montag hatte er erklärt, die Ukraine habe bei ihrer jüngsten Gegenoffensive 6000 Quadratkilometer zurückerobert. Ukrainische Beamte weisen jedoch darauf hin, dass es wichtig ist, zwischen der Einnahme von Territorium und der Gewährleistung der völligen Sicherheit dieses Territoriums zu unterscheiden.

+++ 21:47 EU zuckt bei Gaspreisdeckel zurück +++

Die Europäische Kommission wird zunächst keinen Vorschlag für einen Gaspreisdeckel vorlegen, wie ihn einige Länder gefordert hatten. EU-Energiekommissarin Kadri Simson betont im Europaparlament, dass eine Obergrenze auf die Kaufpreise für russisches Pipeline-Gas zwar die derzeitige Manipulation von Liefermengen und Preisen bekämpfe. Jedoch sei noch mehr Arbeit notwendig, "um mögliche negative Auswirkungen auf einige Mitgliedstaaten zu bewerten". Die EU-Kommission analysiere auch, wie eine Obergrenze für alle Gasimporte nach Europa funktionieren könnte und welche Auswirkungen sie hätte, sagt Simson. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will morgen ein Gesetz mit konkreten Notfallmaßnahmen gegen die hohen Strompreise präsentieren.

