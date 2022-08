Der US-Finanzkonzern Citigroup kündigt nach vergeblichen Verkaufsversuchen an, mit der Abwicklung seines Filialgeschäfts in Russland zu beginnen. Citi teilte in New York mit, 15 Niederlassungen mit rund 2300 Beschäftigten im Land zu schließen. Das Geldhaus hatte bereits 2021 angekündigt, sich aus Russland zurückziehen zu wollen. Nach dem Einmarsch in die Ukraine - als viele andere Banken ihre Geschäfte in Russland stoppten - verkündete Citi im Frühjahr, die Bemühungen zu intensivieren. Allerdings findet die Bank keine Käufer für ihr Russland-Geschäft, das sich durch den Krieg und Sanktionen zum Problem entwickelt hat. "Wir haben in den vergangenen Monaten mehrere strategische Optionen ausgelotet2, sagte Citi-Managerin Titi Cole nun. Inzwischen sei klar, dass die Abwicklung des Geschäfts am meisten Sinn mache.

+++ 01:04 Habeck will Gasumlage überprüfen +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kündigt eine Überprüfung der umstrittenen Gasumlage an. Der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden, sagte Habeck laut einem Bericht der "Welt" am Donnerstagabend beim Westfälischen Unternehmertag in Münster. Grundsätzlich bestehe der Anspruch zwar auch für Unternehmen, die nicht in existenzieller Not seien, sagte Habeck demnach. "Trotzdem haben wir natürlich ein politisches Problem, das hat mir die letzten 48 Stunden den Tag ganz schön versauert", räumte der Minister ein. Er werde sich daher "jetzt noch mal genau angucken, ob es nicht doch einen Weg gibt, diesen berechtigten Anspruch abzuwehren".

+++ 01:04 Selenskyj: Atombehörde und andere müssen viel schneller handeln +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert stärkeren Druck auf Russland, um eine Räumung des besetzten Kernkraftwerks Saporischschja zu erreichen. Er verwies auf die Notabschaltung von zwei Reaktoren am Donnerstag wegen eines zweimaligen Ausfalls der Stromversorgung. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA und andere internationale Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Selenskyj abends in seiner Videoansprache in Kiew. "Jede Minute, die das russische Militär im Kernkraftwerk bleibt, bedeutet das Risiko einer globalen Strahlenkatastrophe."

+++ 23:54 Lindner offen für Nachbesserungen bei Gasumlage +++

Angesichts der Kritik an der Gasumlage zeigt sich Finanzminister Lindner offen für Nachbesserungen. "Eine Maßnahme der Solidarität kann nicht dazu dienen, dass einzelne Unternehmen ihre Rendite pflegen und Gewinne darauf machen", sagte der FDP-Chef im ZDF. Das müsse man sich genau ansehen - er kenne die Fakten nicht, die kenne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck viel besser. "Aber wenn es eine Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern, um dieses Instrument zielgenauer zu machen, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren, dann scheuen wir uns nicht vor Korrekturen."

+++ 23:31 Scholz von Wirksamkeit der Sanktionen überzeugt +++

Kanzler Scholz stuft die internationalen Sanktionen gegen Russland als "sehr wirksam" ein. "Kein Land hat eine Perspektive, wenn es von wirtschaftlichem Fortschritt abgeschnitten ist", sagte Scholz am Abend in einem Bürgerdialog in Magdeburg. Er bekräftigte zugleich die weitere deutsche Unterstützung für die von Russland überfallene Ukraine, auch durch weitere Waffenlieferungen. Zu von Bürgerinnen und Bürgern auf der Veranstaltung geäußerten Bedenken wegen der Folgen der Sanktionen für Deutschland sagte Scholz, er könne solche Sorgen verstehen. Die Regierung habe aber eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um gleichwohl die Energieversorgung sicherzustellen.

+++ 22:57 Schweden warnt versehentlich Autofahrer vor Luftangriff +++

Eine schwedische Behörde hat Verkehrsteilnehmer irrtümlich vor einem bevorstehenden Luftangriff gewarnt. Die Verkehrsverwaltung stufte die ihr unterlaufene Panne vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs als "schwerwiegend" ein. Eine interne Untersuchung sei eingeleitet worden, teilte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Wie es zu der Panne kommen konnte, ist noch unklar.

+++ 22:26 Ukraine: Werden Gasspeicher-Ziele für Winter erreichen +++

Die ukrainische Regierung zeigt sich überzeugt, dass sie genug Erdgas-Vorräte für den Winter wird aufbauen können. "Ich glaube, dass wir in dieser Saison mehr oder weniger 19 Milliarden (Kubikmeter Erdgas) erreichen werden", sagt Energieminister German Galuschtschenko. Er lehnt es ab anzugeben, wie viel Gas bereits gespeichert worden ist. Im Vergleich zu Friedenszeiten sei der Erdgasverbrauch um 40 Prozent gefallen, sagt Galuschtschenko weiter. Die Produktion sei dagegen um fünf Prozent zurückgegangen.

+++ 21:53 USA warnen Russland vor Umleitung von AKW-Strom +++

Nach der zwischenzeitlichen Trennung des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja vom ukrainischen Netz warnen die USA Moskau vor einer Umleitung des Stroms. "Um es ganz klar zu sagen: das Atomkraftwerk und der Strom, den es produziert, gehören der Ukraine", sagt der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel. Jeder Versuch, das Werk von der ukrainischen Stromversorgung zu trennen und in russisch besetzte Gebiete umzuleiten sei "inakzeptabel". Zuvor war das von Russland besetzte ukrainische AKW Saporischschja Angaben aus Kiew zufolge zumindest zwischenzeitlich vom ukrainischen Stromnetz getrennt worden. Das sei erstmalig vorgekommen, teilt der staatliche Atomkraftwerksbetreiber Energoatom mit.

+++ 21:22 Bürgermeister von Melitopol ruft Bewohner zur Flucht vor Winter auf +++

Der Bürgermeister des von Russland besetzten Melitopol ruft die Bürger auf, die Stadt vor dem Winter zu verlassen. Iwan Fjodorow, rechtmäßiger Bürgermeister der Stadt, erklärt auf Telegram, die Stadt sei seit einem Monat praktisch ohne Gas, russische Berichte über den Bau einer Pipeline von der Küstenstadt Berdiansk aus seien gefälscht. Fjodorow fordert die Einwohner auf, in ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu fliehen.

+++ 20:59 US-Bericht spricht von russischen Filtrationslagern für Ukrainer +++

Russland und seine Verbündeten betreiben einem US-Bericht zufolge 21 Einrichtungen, in denen ukrainische Zivilisten und Kriegsgefangene festgehalten, verhört und dann weitergeleitet werden. Die Untersuchung der Yale University mit Unterstützung des US-Außenministeriums beschreibt ein System, in dem Zivilisten registriert werden, bevor sie entweder freigelassen, weiter festgehalten oder nach Russland abtransportiert werden. Der Leiter des Humanitarian Research Lab in Yale, Nathaniel Raymond, spricht von einem "Filtrationssystem" für Menschen. Der Bericht basiert unter anderem auf Satellitenbildern. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor. Die Ukraine wirft Russland vor, Hunderttausende Menschen aus den besetzten Gebieten verschleppt zu haben. Die Regierung in Moskau erklärt, man biete humanitäre Hilfe für diejenigen an, die die Region verlassen wollten.

+++ 20:42 USA fordern demilitarisierte Zone um AKW Saporischschja +++

Die USA sprechen sich dafür aus, um das von Russland besetzte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja eine demilitarisierte Zone zu errichten. US-Regierungssprecherin Karine Jean-Pierre erklärt zudem, Präsident Joe Biden habe in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj erneut der Ukraine die Unterstützung seines Landes zugesichert.

